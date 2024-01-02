20+ доказательств того, что у детей вопросов и шалостей — вагон и маленькая тележка

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С детишками не соскучишься, они то и дело пытаются выкинуть что-нибудь эдакое, за ними постоянно нужен глаз, да глаз. На минутку зазеваешься, глядишь, а карапузы уже в чем-то вымазались, волосы спутали, да еще и телевизор умудрились расколотить.

В бонусах расскажем о мальчике, подкармливающем свою родню, папе учившем сына финансовой грамотности и о маленькой девочке, до икоты напугавшей взрослого мужика.

«В выходные купил ребенку новую обувь, а он просто взял и бросил ботинок в камин»

«Спасибо, умные часики. Я дам ей знать»

«Громкость окружающего звука достигает 90 децибел. Около 30 минут в такой обстановке могут привести к временной потере слуха».

«Мой сын решил, что снять этикетки со всех консервов — отличная идея»

Семья уже час ищет ключи от машины, которые их ребенок закопал в песок

«Я отвернулась буквально на секунду, и мой сын решил приготовить омлет прямо в магазине»

«Мой шестилетний брат взял ножницы и зачем-то прорезал эту дырку»

Когда малыш любит рисовать на всем, что под руку попадется

«Нашла ванную комнату вот в таком виде после того, как моя дочка и ее куклы Барби принимали ванну»

«Услышал, как сын моей невесты играл с кошкой и сказал: „О-о-о“. Вот как теперь выглядит 65-дюймовый телик, на который я копил 4 месяца»

«Внучке всего 2 недели, а она меня уже осуждает»

«Мой мальчик пытается наполнить ведерко песком»

«2-летний сын сделал для меня пазл»

«Дочка нашла блестки»

«Брат приятеля сказал, что упал во время игры»

«Мне 22 года, и я в целом здоров, но недавно у меня появилась грыжа межпозвоночного диска. Причина — укладывание дочки в кроватку»

«Вышла поставить жаркое в духовку. Вернулась, и сынуля вручил мне это. Не надо было оставлять свою сумочку в гостиной»

«Сын моей подруги учудил: пока она спала, нашел ее краску для волос. Подруга проснулась, зашла в ванную и обомлела»

«Они просто решили проверить, сможет ли эта штука подстричь ей волосы»

«Я 45 минут оттирала его художества»

«Доченька нашла смесь для блинов, пока я была в душе»

«Моя трехлетка решила накрасить помадой все, кроме губ»

Бонус: Люди — они как голуби, тоже слетаются на хлеб

Трехлетний сын ест хлеб. Прошу поделиться со мной и младшей сестрой в воспитательных целях. Он протягивает кусочек, затем еще и еще. Потом окидывает нас взглядом и выдает: «Мама, да вы же с сестрой у меня прямо как голуби». © a.snigir / Pikabu





Бонус: Когда определенно стоит взять за правило — проверять закрыта ли входная дверь

Сидим с женой дома в съемной квартире, пара дней как заселились. Она книгу читает, я в компьютер уставился. Вдруг в комнату вбегает маленькая девочка, смотрит на нас и громко говорит: «Я Настя!» Думал, глюки, а оказалось, что в этой квартире до нас жила семья с девочкой того же возраста, они с Настей из соседней квартиры дружили. Двери не закрывали на замок, потому что бегали друг к другу в гости. Вот и мы в тот вечер закрыть на замок забыли. Но никогда не забуду, как я до икоты испугался маленькой девочки. © damzilla / Pikabu



Бонус: Финансовую грамотность нужно воспитывать с детства