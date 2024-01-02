20+ доказательств того, что у детей вопросов и шалостей — вагон и маленькая тележка
С детишками не соскучишься, они то и дело пытаются выкинуть что-нибудь эдакое, за ними постоянно нужен глаз, да глаз. На минутку зазеваешься, глядишь, а карапузы уже в чем-то вымазались, волосы спутали, да еще и телевизор умудрились расколотить.
В бонусах расскажем о мальчике, подкармливающем свою родню, папе учившем сына финансовой грамотности и о маленькой девочке, до икоты напугавшей взрослого мужика.
«В выходные купил ребенку новую обувь, а он просто взял и бросил ботинок в камин»
«Спасибо, умные часики. Я дам ей знать»
«Громкость окружающего звука достигает 90 децибел. Около 30 минут в такой обстановке могут привести к временной потере слуха».
«Мой сын решил, что снять этикетки со всех консервов — отличная идея»
Семья уже час ищет ключи от машины, которые их ребенок закопал в песок
«Я отвернулась буквально на секунду, и мой сын решил приготовить омлет прямо в магазине»
«Мой шестилетний брат взял ножницы и зачем-то прорезал эту дырку»
Когда малыш любит рисовать на всем, что под руку попадется
«Нашла ванную комнату вот в таком виде после того, как моя дочка и ее куклы Барби принимали ванну»
«Услышал, как сын моей невесты играл с кошкой и сказал: „О-о-о“. Вот как теперь выглядит 65-дюймовый телик, на который я копил 4 месяца»
«Внучке всего 2 недели, а она меня уже осуждает»
«Мой мальчик пытается наполнить ведерко песком»
«2-летний сын сделал для меня пазл»
«Дочка нашла блестки»
«Брат приятеля сказал, что упал во время игры»
«Мне 22 года, и я в целом здоров, но недавно у меня появилась грыжа межпозвоночного диска. Причина — укладывание дочки в кроватку»
«Вышла поставить жаркое в духовку. Вернулась, и сынуля вручил мне это. Не надо было оставлять свою сумочку в гостиной»
«Сын моей подруги учудил: пока она спала, нашел ее краску для волос. Подруга проснулась, зашла в ванную и обомлела»
«Они просто решили проверить, сможет ли эта штука подстричь ей волосы»
«Я 45 минут оттирала его художества»
«Доченька нашла смесь для блинов, пока я была в душе»
«Моя трехлетка решила накрасить помадой все, кроме губ»
Бонус: Люди — они как голуби, тоже слетаются на хлеб
- Трехлетний сын ест хлеб. Прошу поделиться со мной и младшей сестрой в воспитательных целях. Он протягивает кусочек, затем еще и еще. Потом окидывает нас взглядом и выдает: «Мама, да вы же с сестрой у меня прямо как голуби». © a.snigir / Pikabu
Бонус: Когда определенно стоит взять за правило — проверять закрыта ли входная дверь
- Сидим с женой дома в съемной квартире, пара дней как заселились. Она книгу читает, я в компьютер уставился. Вдруг в комнату вбегает маленькая девочка, смотрит на нас и громко говорит: «Я Настя!» Думал, глюки, а оказалось, что в этой квартире до нас жила семья с девочкой того же возраста, они с Настей из соседней квартиры дружили. Двери не закрывали на замок, потому что бегали друг к другу в гости. Вот и мы в тот вечер закрыть на замок забыли. Но никогда не забуду, как я до икоты испугался маленькой девочки. © damzilla / Pikabu
Бонус: Финансовую грамотность нужно воспитывать с детства
- Стою в очереди в кассу, рядом мужчина с ребенком. Папа забирает у сына пустой пакетик от сока и говорит: «За него еще надо заплатить ». Сын удивленно: " Я же все уже выпил!" Папа, тяжело вздыхает и поясняет: «Так надо, сынок. Это называется — кредит!» © oseledich / Pikabu
Карапузы не могут спокойно усидеть на месте, они прыгают, бегаю, веселятся, шалят, чем порою доставляют взрослым немало хлопот:
AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что у детей вопросов и шалостей — вагон и маленькая тележка
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