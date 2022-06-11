20+ девушек, чьим шикарным ногтям позавидуют даже котики

Кажется, любая девушка может понять другую, когда речь идет о маникюре. Может, не все предпочитают яркие цвета или большую длину, но вряд ли кто-то не мечтает о здоровых ногтях. Вот и героини нашей статьи такие же: кто-то охотится за эффектным маникюром, а кто-то стремится отрастить крепкие натуральные ногти.

Мы в ADME убедились в том, что ухоженные пальчики выглядят круто независимо от того, есть на ногтях лак или нет.

«До и после того, как я перестала грызть ногти. Все еще не идеально, но уже намного лучше»

«Маникюр на день рождения от моего крутого мастера! Хочу носить такой всю оставшуюся жизнь»

«Я грызла ногти все свое детство и в юношеские годы. И с большим терпением и упорством я добилась этого!»

Словно кофе со сливками

«Мы с бабулей сделали маникюр»

«Мои новенькие ноготочки для отпуска»

Красный френч — для тех, кто любит классику, но чтобы было поярче

«Скоро подстригу свои ногти. Буду скучать по ним»

«Сделала радужный мраморный маникюр с блестками»

«Люблю сама делать себе ноготочки»

«Несколько лет я грызла ногти до крови, а сейчас они наконец-то длинные и здоровые»

Двойной френч с эффектом стекла

«Моя мама говорит, что это перебор, но я в восторге»

«У меня еще никогда не было таких длинных ногтей»

Задорный девчачий дизайн

По-летнему ярко

«Маникюр на свадьбу моего брата. Я так люблю своего мастера, он всегда делает потрясающие работы!»

«После 2 лет наращивания решила сделать только гелевое покрытие на свои натуральные ногти»

«Всю жизнь грызла ногти из-за тревожности. Последний месяц отращивала их и старалась ухаживать. Сейчас я так счастлива»

Маникюр, вдохновленный цветением вишни

Когда надоел классический френч