20 врачей и пациентов, которые встречу друг с другом на всю жизнь запомнили
Поход к врачу редко планируется как развлекательное мероприятие, однако общение докторов и пациентов бывает полно комичных моментов. Некоторые истории настолько западают в душу обеим сторонам, что становятся со временем семейными или врачебными байками.
- Мне было лет 15, пошла я на прием в поликлинику. Врач спрашивает: «Боткина болела?» А я ей отвечаю в недоумении: «Понятия не имею, болела она или нет. Я вообще с ней не знакома». Врач с медсестрой опешили сначала, а потом как давай хохотать. Медсестра еле-еле сквозь смех выдавила: «Желтухой ты болела?» Тут и до меня дошло. Пришла домой, рассказала эту историю. С той поры уж больше 15 лет прошло, а мама до сих пор иногда мне ее припоминает. © Анна Варлыгина / ADME
- Пришла к челюстно-лицевому хирургу удалять зуб мудрости. Докторов в кабинете трое. Мой оказался симпатичным мужчиной лет до 35 с хорошим чувством юмора. А я юморных люблю! И вот он вколол мне обезболивающее. Склонился надо мной, смотрит мне в глаза внимательно... В общем, с операции по удалению зуба я шла как после хорошего свидания, хоть и понимала, что в глаза он мне внимательно смотрел, чтобы не пропустить аллергическую реакцию на анестезию. Но мне все равно понравилось. © AikaBob / Pikabu
- Как-то попала к дежурному гинекологу. Мужчина, такой красавчик, молодой, интересный. И у меня сразу какой-то тумблер включился на кокетство и даже флирт. Пока он меня расспрашивал дежурно, все было хорошо: я немного кокетничала, он отвечал взаимностью. А когда пришло время сесть в кресло, тут я осознала, как глупо это все выглядит. И мне кажется, он тоже, потому что сразу все прекратилось и после мы расстались весьма сухо. © 1uck / Pikabu
- Парень, 24 года, театрально заползает в кабинет по стеночке. Времени 6 часов вечера. Говорит: «Доктор, я сегодня на работу не пошел! Я ногу натер!» — и смотрит абсолютно честными, незамутненными глазами, добавляя: «Мне больничный нужен!» Говорю, мол, раздевайтесь, показывайте — ну мало ли, вдруг он там ногу очень сильно стер, и такое бывает. Он снимает обувь, а там обычная жидкостная мозоль. Обнаружил он ее утром и решил, что это классный повод на работу не ходить. Был очень удивлен, что лист нетрудоспособности не выдается по первому требованию. Обещал написать жалобу в департамент. Жду вот. © Maureen / Pikabu
- Мама работает медсестрой. Однажды к ним в больницу пришла женщина с жалобами на боли в животе. На осмотре выяснилось, что дама беременна, мало того — она уже рожает. Сразу же после родов дама увидела малыша и как заорет: «Это не мое!» Моя мама не растерялась и парировала: «Ну уж и не мое точно! Не из меня вышло». © jedidude75 / Reddit
- Я работаю врачом, и меня уже не удивить историями, когда мамы приводят за ручку 30-летних мужчин. Они еще любят, чтобы мама за них говорила и объясняла, что где болит. И вот на днях снова был такой случай. Заходит мама с большим ребенком в кабинет, он молчит, она все за него рассказывает. Потом я прошу парня снять футболку и вижу, как он перепугался — глаза забегали. В ту же секунду начала кричать мама, что это неправильно, ведь у него температура, а я заставляю раздеваться, что он замерзнет и что я плохой врач, поэтому они идут к другому. И слава богу! © Палата № 6 / VK
- Буквально на днях была такая история: дочь сидела в стоматологии, ждала приема. В один момент забегает женщина и, не снимая верхнюю одежду и не надевая бахилы, пробегает в кабинеты. На изумленные крики персонала она ответила: «Я просто хотела посмотреть, как у вас внутри. Мне тут не нравится! Лечиться у вас не буду!» © Анна Голант / ADME
- Работаю медсестрой в поликлинике. Недавно меня так сильно выбесили пациенты, что я вышла в коридор и закричала: «Да чтоб вы все выздоровели и больше никогда здесь не появлялись!» Начальство похвалило. © Подслушано / VK
- Делали мне кесарево. Ребенка уже достали, начали зашивать. Два врача во время работы общаются между собой: «Ой, смотри, аппендикс вышел. Давай отрежем?» Мне в этот момент показалось, что они и правда его отрежут, и я им говорю: «Не надо мне ничего отрезать!» А они заглядывают ко мне через ширму и весело так: «Да мы шутим». Что-то мне не смешно было тогда. © Tatyana Zaripova / ADME
- Сегодня удалили зуб. После процедуры отправили на рентген. Захожу — там радушный рентгенолог встречает-усаживает.
— Рентген после удаления — это чтобы убедиться, что в десне ничего не осталось?
— Да нет, мы это в вашу страховую отправим как доказательство, что реально удалили.
И я вот думаю: а если аппендицит, то хирург селфи бахнет на фоне проделанной работы? © popman222 / Pikabu
- Я была беременна. Две медсестры по очереди пытались взять у меня кровь из вены. От перетягивания жгутом я «поплыла». Они, охая и ахая, положили меня на кушетку. Зашла санитарка с ведерком, глянула на это все. Сходу с одного раза взяла кровь и пошла дальше по своим делам! © Шоколадный кравасан / ADME
- Я фельдшер скорой помощи. Заработалась — на ночном вызове спросила у пациента: «Инфаркты, инсульты, сахарный терапевт?» © Палата № 6 / VK
- 30-летний мужчина обратился в неотложку из-за укуса комара. Я не вру. После того как мы всю ночь работали не покладая рук, реально спасая жизни людей, этот кадр нас просто поразил. Пациент заявил, что комар укусил его в лодыжку, и просто хотел «убедиться», что с ним (пациентом) все в порядке. © A. May / Quora
- Врач-эндокринолог рассказывала о своей первой пациентке — женщине в возрасте 50–55 лет с ожирением и диабетом. Молодой врач, воодушевленная ответственностью за жизнь и здоровье своей подопечной, со всем старанием и терпением, присущим молодым специалистам, не один час рассказывала той о диете. Наступил вечер. Врач уходит домой и, проходя мимо палаты вышеупомянутой пациентки, видит ее с целым тазиком жареных пирожков, которые та с удовольствием уплетает. В ответ на возмущение врача пациентка возразила: «Так они с капустой, а вы, доктор, сказали что капусту можно есть!» © frensis.becon / Pikabu
- Когда я родилась, то была ярко-красного цвета и так орала, что меня слышал весь этаж. 6-летний двоюродный брат, который пришел вместе со своими родителями навестить мою маму, аж расплакался, когда меня увидел. А потом подошел к врачу и заявил: «Вы можете вернуть ее туда, откуда взяли? Такой младенец нам не нужен». © Jacougar / Reddit
- Бывший муж рассказывал мне, что, рожая нашего с ним сына, я приподнялась на больничной койке и заявила: «К черту это, не могу больше. Я пошла домой!» Они с медсестрой не стали спорить и просто сказали: «Хорошо, дорогая». Я легла и продолжила тужиться. Вообще не помню этого диалога. © Fedorek68 / Reddit
- Помню, как работники скорой помощи отчаянно пытались не заржать, когда меня спрашивали, как я сломала ногу. А тут все просто: я споткнулась о костыли своего мужа. Очевидно, у Вселенной есть чувство юмора. © Rebecca Griffiths / Quora
- Я работаю психологом. Новая пациентка пришла ко мне, начала описывать свою проблему и сказала, что она постоянно чувствует вину, всегда извиняется и пытается угодить всем. И затем добавила: «Думаю, это невозможно изменить, ведь по знаку зодиака я Рак». Следующие 3 сеанса ушли на разубеждение ее в том, что все беды из-за астрологии. © Палата № 6 / VK
- Муж попал в ДТП на мотоцикле. Захожу к нему в палату, а там медсестра его отчитывает. Мол, она велела ему встать и одеться, а он даже не пошевелился. Все бы ничего, но у мужа обе руки и одна нога были в гипсе, он не мог даже сесть, не говоря уже о том, чтобы встать и одеться! © Vicki Gardiner / Quora
- Все знают, что пациенты часто дарят врачам в знак благодарности коробки конфет. Естественно, чтобы лишний раз не тратиться на конфеты, эти коробки передариваются. Пришла как-то на чай мамина подруга (врач-окулист) с коробочкой рафаэлок. Открывают они ее, а оттуда вместе с конфетами деньги на них смотрят. Тетя Таня вспомнила, что случай тяжелый был, но глаз спасли мужчине, он так благодарил, так благодарил, конфеты подарил и улыбался. Сидела она потом весь вечер и соображала, могла ли еще кому-нибудь так конфеты передарить «с благодарностью». Решила, что надо проверить оставшиеся запасы на всякий случай. © MARINAKosty / Pikabu
А какие нетривиальные случаи во время посещения врачей были в вашей жизни?
AdMe/Народное творчество/20 врачей и пациентов, которые встречу друг с другом на всю жизнь запомнили
Поделиться этой статьёй