20+ доказательства того, что зима в Скандинавии — это та еще веселуха

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К зиме в скандинавских странах принято относится со всей серьезностью. И это неудивительно, ведь в некоторых регионах температура может опускать до −40° C, а за полярным кругом люди неделями не видят солнечного света. Но даже самый лютый мороз не мешает взрослым и детям гонять на велосипедах и наслаждаться жизнью.

«Последние два дня у нас шел снег. Вот что я обнаружил, когда вышел на улицу»

«Так выглядит моя дневная велосипедная прогулка. Живу в Лапландии, зимой тут редко можно увидеть солнце»

«Сезон переломов можно объявлять открытым»

«У нас тут был лютый снегопад. Хорошая новость — я наконец-то смогу почистить дымоход»

«Когда в Норвегии действительно холодно, спальники получают даже собаки»

«Сосед откопал свою „Теслу“ из 2-метрового сугроба. Глядите, что с ней стало»

«Я остановился в шведском отеле, который полностью сделан из льда»

«Круто жить на первом этаже. Вот и на работу теперь завтра не надо»

Надеюсь, у вас там хоть телевизор есть. © gamedude88 / Reddit

«Вернулся тут из теплых краев и обнаружил в аэропорту такое»

«Я живу на севере Швеции. Уже почти неделю здесь около −40 °C»

«Тем временем в Финляндии»

«Подготовка к зимнему сезону в Осло»

«Если верить прогнозам, сегодня даже не самый холодный день»

Какой странный термометр, нули же здесь лишние? © freewillcausality / Reddit

«Похоже, барбекю придется отменить»

«Сегодня у нас −28 °C. Окна балкона полностью промерзли и лед появился даже на стекле внутри квартиры»

«В финском Оулу −17 °C. Но большинство детей все равно приехали в школу на великах»

«Похоже, пешеходы уже не в почете»

«Сегодня я впервые за несколько месяцев увидел солнце»

«Сделал этот кадр вчера на севере Швеции»

Зимний апгрейд

«Мой муж ровно через секунду после того, как знатно поржал надо мной, когда я подскользнулась и чуть не шлепнулась»

«Возле детского сада в Норвегии»

«Похоже, меня ждет приятная прогулка через парк»

Поездка на велике в Копенгагене зимой — развлечение не для слабонервных