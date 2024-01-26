20+ доказательства того, что зима в Скандинавии — это та еще веселуха
К зиме в скандинавских странах принято относится со всей серьезностью. И это неудивительно, ведь в некоторых регионах температура может опускать до −40° C, а за полярным кругом люди неделями не видят солнечного света. Но даже самый лютый мороз не мешает взрослым и детям гонять на велосипедах и наслаждаться жизнью.
«Последние два дня у нас шел снег. Вот что я обнаружил, когда вышел на улицу»
«Так выглядит моя дневная велосипедная прогулка. Живу в Лапландии, зимой тут редко можно увидеть солнце»
«Сезон переломов можно объявлять открытым»
«У нас тут был лютый снегопад. Хорошая новость — я наконец-то смогу почистить дымоход»
«Когда в Норвегии действительно холодно, спальники получают даже собаки»
«Сосед откопал свою „Теслу“ из 2-метрового сугроба. Глядите, что с ней стало»
- Смурфмобиль! © cortesoft / Reddit
«Я остановился в шведском отеле, который полностью сделан из льда»
«Круто жить на первом этаже. Вот и на работу теперь завтра не надо»
- Надеюсь, у вас там хоть телевизор есть. © gamedude88 / Reddit
«Вернулся тут из теплых краев и обнаружил в аэропорту такое»
«Я живу на севере Швеции. Уже почти неделю здесь около −40 °C»
«Тем временем в Финляндии»
«Подготовка к зимнему сезону в Осло»
«Если верить прогнозам, сегодня даже не самый холодный день»
- Какой странный термометр, нули же здесь лишние? © freewillcausality / Reddit
«Похоже, барбекю придется отменить»
«Сегодня у нас −28 °C. Окна балкона полностью промерзли и лед появился даже на стекле внутри квартиры»
«В финском Оулу −17 °C. Но большинство детей все равно приехали в школу на великах»
«Похоже, пешеходы уже не в почете»
«Сегодня я впервые за несколько месяцев увидел солнце»
«Сделал этот кадр вчера на севере Швеции»
Зимний апгрейд
«Мой муж ровно через секунду после того, как знатно поржал надо мной, когда я подскользнулась и чуть не шлепнулась»
«Возле детского сада в Норвегии»
«Похоже, меня ждет приятная прогулка через парк»
Поездка на велике в Копенгагене зимой — развлечение не для слабонервных
Кстати, не только в Скандинавии зима может доставить массу неудобств. В Японии тоже не понаслышке знают, что такое лютые сугробы и замерзающая в кране вода.
Фото на превью mibnzayf / Reddit
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