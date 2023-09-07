20+ домочадцев, которыми жизнь похожа на американские горки
Крепкие семейные отношения строятся не только на любви и доверии, но и на умении прощать маленькие слабости друг друга. Иногда бывает очень трудно сохранять спокойствие, когда любимый человек разбрасывает по дому носки или оставляет гору немытой посуды в раковине. Однако мы терпим эти причуды, потому что обожаем наших домочадцев, какими бы они ни были.
«Сестра одолжила у меня кеды, чтобы сходить в школу. Вот в каком виде она их вернула»
«Я на сутки ушла в поход, а когда вернулась, раковина выглядела вот так. У нас есть посудомоечная машина и трое взрослых людей дома»
«Постоянно слышу от мужа и сына: „У меня нет носков!“ Каждый раз одно и то же! Решила сегодня проверить, так ли это на самом деле, и залипла на полтора часа»
«Когда супруг злится на меня, он кладет вещи туда, куда я не могу дотянуться (у меня рост 160 см), а потом прячет мою стремянку»
«Сестра помыла собаку в ванне. Сток забился. Она оставила весь этот бардак и ушла»
«Вот как моя вторая половина открыла пакет на молнии, в котором была ветчина. Я схватил его сверху, и все упало на пол»
«Мой парень — плотник с 17-летним стажем. Вот как была закрыта наша входная дверь»
«Так мой молодой человек режет сыр»
«Свекровь делает у меня на кухне бургер с индейкой. Кому нужна разделочная доска, если можно готовить еду прямо на столешнице?»
«Недавно переехала к своему парню, который имеет привычку оставлять одежду на полу. Я попросила его убрать джинсы в шкаф и вот что увидела позже»
«Так моя девушка ест авокадо»
«Эти груды жевательной резинки муж оставляет по всему дому»
«Я вышла замуж за человека, который делает вот так»
- Ха-ха! Мой папа делает так же. © Mandude21 / Reddit
«Вот в таком виде мой парень оставляет раковину после бритья»
«Моя жена и теща хотели по половинке банана»
Жена. Пончики. Трагикомедия в одном акте
«Несложно догадаться, что моя девушка сегодня утром выпила 3 чашки кофе»
«Должность моего парня называется „инженер по решениям“. Вот какое решение он нашел для нашего туалета»
«Интересно, у всех мужья оставляют штаны вот так или только мне „повезло“?»
«Жена чистила клубнику. Это все я нашел в ее «мусорной куче»
«Мой брат не умеет играть на пианино, а я просто обожаю музыку. Но недавно он попросил вернуть синтезатор, ведь это ему подарили на Рождество. И вот как он его использует»
«Вставая из-за стола, я всегда ударяюсь об этот светильник. Вот что придумала моя жена, чтобы я „не повредил свой мозг“»
«Опасно, можно повредить головной мозг»
«Пригрозила мужу, что если это еще раз повторится, то я его опозорю публично. И вот, снова!»
«Целый час убирал кухню, а потом пришла мама и вновь устроила беспорядок. На просьбу все убрать, она заявила, что это же просто миски»
«Свекор со словами: „Жене понравятся эти цветы“, взял и выдернул их из моей клумбы, а муж ему в этом помог»
«Жена постоянно твердила мне не оставлять дверь дома открытой. Как же она была права»
Похоже, некоторые домочадцы просто посланы нам судьбой, чтобы мы смогли развить в себе такие ценные черты, как всепрощение и принятие. И фотографии в этой статье являются непосредственным доказательством этого.
Фото на превью furio788 / Reddit
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