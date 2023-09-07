20+ домочадцев, которыми жизнь похожа на американские горки

Крепкие семейные отношения строятся не только на любви и доверии, но и на умении прощать маленькие слабости друг друга. Иногда бывает очень трудно сохранять спокойствие, когда любимый человек разбрасывает по дому носки или оставляет гору немытой посуды в раковине. Однако мы терпим эти причуды, потому что обожаем наших домочадцев, какими бы они ни были.

«Сестра одолжила у меня кеды, чтобы сходить в школу. Вот в каком виде она их вернула»

«Я на сутки ушла в поход, а когда вернулась, раковина выглядела вот так. У нас есть посудомоечная машина и трое взрослых людей дома»

«Постоянно слышу от мужа и сына: „У меня нет носков!“ Каждый раз одно и то же! Решила сегодня проверить, так ли это на самом деле, и залипла на полтора часа»

«Когда супруг злится на меня, он кладет вещи туда, куда я не могу дотянуться (у меня рост 160 см), а потом прячет мою стремянку»

«Сестра помыла собаку в ванне. Сток забился. Она оставила весь этот бардак и ушла»

«Вот как моя вторая половина открыла пакет на молнии, в котором была ветчина. Я схватил его сверху, и все упало на пол»

«Мой парень — плотник с 17-летним стажем. Вот как была закрыта наша входная дверь»

«Так мой молодой человек режет сыр»

«Свекровь делает у меня на кухне бургер с индейкой. Кому нужна разделочная доска, если можно готовить еду прямо на столешнице?»

«Недавно переехала к своему парню, который имеет привычку оставлять одежду на полу. Я попросила его убрать джинсы в шкаф и вот что увидела позже»

«Так моя девушка ест авокадо»

«Эти груды жевательной резинки муж оставляет по всему дому»

«Я вышла замуж за человека, который делает вот так»

Ха-ха! Мой папа делает так же. © Mandude21 / Reddit

«Вот в таком виде мой парень оставляет раковину после бритья»

«Моя жена и теща хотели по половинке банана»

Жена. Пончики. Трагикомедия в одном акте

«Несложно догадаться, что моя девушка сегодня утром выпила 3 ​​чашки кофе»

«Должность моего парня называется „инженер по решениям“. Вот какое решение он нашел для нашего туалета»

«Интересно, у всех мужья оставляют штаны вот так или только мне „повезло“?»

«Жена чистила клубнику. Это все я нашел в ее «мусорной куче»

«Мой брат не умеет играть на пианино, а я просто обожаю музыку. Но недавно он попросил вернуть синтезатор, ведь это ему подарили на Рождество. И вот как он его использует»

«Вставая из-за стола, я всегда ударяюсь об этот светильник. Вот что придумала моя жена, чтобы я „не повредил свой мозг“»

«Опасно, можно повредить головной мозг»

«Пригрозила мужу, что если это еще раз повторится, то я его опозорю публично. И вот, снова!»

«Целый час убирал кухню, а потом пришла мама и вновь устроила беспорядок. На просьбу все убрать, она заявила, что это же просто миски»

«Свекор со словами: „Жене понравятся эти цветы“, взял и выдернул их из моей клумбы, а муж ему в этом помог»

«Жена постоянно твердила мне не оставлять дверь дома открытой. Как же она была права»