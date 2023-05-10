20+ эпичных бывших, которых из памяти никаким ластиком не сотрешь

Романтические отношения обычно начинаются с влюбленных глаз и крышесносных поступков, а заканчиваются нередко желанием никогда больше не пересекаться с этим человеком. Но некоторых бывших при всем желании из памяти выкинуть не получится, потому что таких чудаков забыть просто нереально.

Отношения с бывшими нередко складываются с трудом, потому что люди после расставания перестают пытаться демонстрировать свои лучшие качества. Очень часто причиной разлада в семье становится появление детей, ведь не зря говорят, что «муж познается в декрете». К счастью, есть и такие семьи, которые легко преодолевают все испытания, потому что любовь оказывается сильнее любых преград.