20+ эпичных коллег, с которыми можно сесть в лужу, но заскучать — никогда

Коллеги со странностями добавляют в любую работу нотку непредсказуемости. Одни рассекают в шлепках на босу ногу по снегу, другие прячутся в шкафу и подслушивают, а третьи и вовсе забывают надеть штаны. С такими сослуживцами всегда есть повод и посмеяться, и поплакать, и наша статья — очередное тому доказательство.