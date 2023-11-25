20+ эпичных коллег, с которыми можно сесть в лужу, но заскучать — никогда
Коллеги со странностями добавляют в любую работу нотку непредсказуемости. Одни рассекают в шлепках на босу ногу по снегу, другие прячутся в шкафу и подслушивают, а третьи и вовсе забывают надеть штаны. С такими сослуживцами всегда есть повод и посмеяться, и поплакать, и наша статья — очередное тому доказательство.
- Работаем с мужем вместе. Недавно он сменил фамилию на мою, и тут начались подколки в рабочем чате. На днях одна коллега написала: «Тебе надо лучше следить за мужем, а то он ходит в грязных рубашках. Смотри, сбежит!» Ну я миндальничать не стала и выдала: «Как только мне понадобится совет по отношениям от одинокой женщины 42 лет, я дам тебе знать». Теперь эта коллега ходит и жалуется всем, мол, я унизила ее за то, что она одинока в своем возрасте. Меня чужая личная жизнь вообще мало волнует, но почему она может лезть в мою, а я в ее — нет? © CourageClassic6141 / Reddit
- В нашей компании работала Настя. Когда мы обедали, она морщила носик: «Фу, мясоеды! Как вы можете есть животных?» Мы не обращали внимания, пока однажды она не пришла с новой сумкой. Девочки спросили: «Она что, кожаная?», а Настенька такая и говорит, что она просто не может ходить с сумками из кожзама. После этого случая над Настей мы не смеялись больше, потому что столько лицемерия в одном человеке — это не смешно. © Jetlabs / Pikabu
- А мои коллеги праздновали мой день рождения без меня. Причем никто не заметил, что меня нет. © Svetlana Holubeva
- Коллега приходил на работу в куртке и вешал ее в кабинете. Я заметил, что не могу найти его в офисе ближе к концу рабочего дня. Тогда я стал за ним следить и выяснил, что парень уходил с работы пораньше через черный ход. А висящая куртка была обманкой для нас, чтобы мы думали, что он в офисе. © Ed Plesha / Quora
- Сотрудники устраивали допрос новичкам: что они думают о руководстве. А руководство подслушивало эти откровения прячась в шкафу для одежды. © Руслан Бахтигареев
- Мы не раз зазывали новую сотрудницу пройтись с нами после работы на кофе. Но она отказывалась, говорила, что у нее дома котик. Недавно отмечали корпоратив. Гулянка планировалась до ночи, но в середине веселья коллега стала собираться домой. Я уже не выдержала и спросила, чего она так с этим котом носится. Неужели хвостатый без нее пару часов не побудет. Сотрудница рассмеялась. Котик — это не животное, а ее муж. © Палата № 6 / VK
- Коллеги пришли без приглашения на наше венчание и спели песню. Это был хор. Не спрашивайте, как они узнали, когда и где. Я сама не знаю. Отлично спели. Молодцы, до сих пор с благодарностью вспоминаю. © Eugenie Spr
- Работала в столовой. Оставила заготовки для салатов, а сама ушла по срочным делам. Так помощницы заправили оливье маслом, а винегрет — майонезом. В общем, как я им и объясняла, только наоборот. Отдали на раздачу, люди брали и были в шоке. А китайский повар вообще учудил. Когда впервые увидел окрошку, то подогрел и гостям подал. И еще так возмущался, что они вернули. © Лариса Насифулина
- 70-е. Мама работала на скорой. Ночь. Дежурные прикорнули в темноте и вдруг вызов: забрать роженицу. Все вскочили — и бегом в машину! Едут полусонные, водитель просит врача: «Посмотри эту улицу на карте». Тот разложил карту на коленях — медсестры начали заикаться от смеха. Из-под халата врача торчат голые колени! Просто врач прилег отдохнуть, халат накинул, а про брюки забыл. Окончательно просунувшийся врач — шоферу: «Я выйти без штанов не могу, одолжи брюки на 10 минут!» Шофер обиженно: «Как я без штанов-то? Не дам!» В итоге скорая стоит у дома, бригада не может без врача зайти на вызов, а тот штаны вымаливает! Тут спускается рассерженный муж, ведет роженицу: «Почему так долго?» Врач в кабине, притушив свет, отвечает: «Проходите! Извините, поломка электричества в кабине!» Отвезли их в роддом, вернулись — врач бегом за своими штанами. Висят, родимые на стуле! © Жанна Самарбаева
- Мой бывший коллега получил первый аванс, вышел на обед и не вернулся. © Вероника Зотова
- Когда болеют коллеги, я стоически выполняю их работу сверх своей и не достаю тупыми вопросами: «А где взять это? А как было то?» Ни в 9:30 утра, ни днем, ни вечером. Теперь болею я. Что происходит с моим телефоном и моими чатами в девять утра после бессонной температурной ночи? Тупые вопросы: «А где? А что? Можешь сделать сегодня? А когда выйдешь?» Господи, почему нельзя соблюдать нормы, быть тактичными и относиться к своим коллегами так же, как они относились когда-то к тебе?! © Подслушано / VK
- Коллеги одной противной даме в сумку кирпич подложили, а мужику-пошляку в карман пальто — кактус. Больше он никого не «подкалывал»! © Наталья Пилат
- Коллега тайно умудрился жениться. Ему 40, он прикольный, веселый, но мы ни разу не слышали от него про его девушку. А тут бац — в общий чат приходит его фотка со свадьбы: одна из коллег «спалила» его в соцсетях. Все были реально удивлены. А он потом тортик на работу принес.
- Фантазия моих коллег безгранична. Пришел на работу с загипсованной рукой и на меня налетели. Бухгалтера пришли в ажиотаж и жаждали подробностей. Директор пошутил, что я, наверное, бурно провел выходные с друзьями. Секретарша вообще отпустила какой-то непристойный анекдот. Забавные они. Даже скучно после стольких версий признаваться, что я просто вешал шторы и свалился с лестницы. © Палата № 6 / VK
- Однажды коллега вломилась ко мне в кабинку туалета для подписей и пояснений в документах. © Alena Valasenkoua-Halkina (Медоедка)
- Работал директором магазина. Нанял и обучил продавщицу. Вскоре я заметил, что она подозрительно долго разговаривает по стационарному телефону. Осторожно снял трубку. Я с трудом мог поверить в то, что услышал. Она говорила про меня гадости владельцу компании! Хотела подсидеть. После того как девушка повесила трубку, я подошел к ней и сказал, что она для меня больше не человек. Мы проработали в одном магазине еще несколько месяцев, но я больше с ней не разговаривал. © Milt Hankins / Quora
- В отдел пришел новичок — Стив. Прошло недели две, он позвонил утром и сообщил, что его бабушка умерла. Ему сказали, что он может взять отпуск. Но коллеги заметили, что Стив удалил их из друзей в соцсетях, кроме одного менеджера (мы решили, он просто забыл). И вот Стив публикует пост, что его ограбили. На Ибице. Когда он вернулся на работу, Стива вызвал начальник, который начал со слов: «Слышал, вас ограбили». В общем, Стив сразу признался, что его друг купил дешевые билеты на Ибицу в последнюю минуту, а бабушка была предлогом. Его уволили. © Tim-Harris-211 / Quora
- Был на благотворительном ужине. Людей было много, и заметил, что на меня кто-то пялится. Оказалось, бывшая коллега, с которой были отвратительные отношения. Ну пялится, стало интересно, подошел и поздоровался. Спрашиваю: «Что, соскучилась?» Она на это на полном серьезе ответила, мол, залипла, извини, всегда нравилось на тебя смотреть, красивый ты, пока рот не открываешь. И ушла. До сих пор не могу выкинуть это из головы. © Подслушано / Ideer
- Попросил свою коллегу помочь мне по-дружески. Она работает дизайнером в нашей компании, а мне нужно было создать красивую открытку для своей тещи на юбилей. Договорились с ней, она все сделала, распечатала мне, отдала, а потом говорит: «Пять тысяч можешь на карту скинуть!» Вот это выручила, спасибо большое! Дизайнерская открытка для тещи обошлась дороже, чем сам подарок. © Палата № 6 / VK
- Начальник сказал мне, что я буду участвовать в конкурсе красоты от нашего предприятия, и я согласилась. Так мои коллеги-девочки, с которыми мы каждый день вместе обедали и пили чай, перестали со мной общаться. Вот какой иногда бывает женский коллектив. © Талшын Жумашева
- Одна преподавательница утром забегает в учительскую за минуту до звонка на урок, быстро сбрасывает с себя шарф, пальто и... все замирают, глядя на нее, включая мужчин. На ней красивая блузка, а ниже... Даже если вы опаздываете, посмотрите, надели ли вы юбку. © Liudmila Dascal
- Работал с парнем, который сказал нашему шефу, что ему нужно лететь в Англию из-за болезни сына. Его отпустили. На следующий день мы с шефом пошли в ТЦ на фудкорт. Видим, что наш «улетевший» коллега работает в другом магазине. Оказалось, он там проходил испытательный срок, а нас держал как запасной аэродром. Конечно, его сразу уволили. И да, у него вообще не было сына. © Mister Fabulous / Quora
- Наш сотрудник института, профессор, часто болел. Однажды его врачи просто вытянули за уши с того света. Начал он закаляться. Зимой ходил раздетый, в рубашке и шлепанцах. Однажды поехал в командировку зимой так же налегке. Конечно, родная милиция взяла его под белые руки и чуть не отправили в психушку, когда он пытался доказать, что он профессор. Представьте: в центре города по снегу идет профессор в шлепанцах и раздетый. Но ведь доказал и благополучно вернулся. © Tatyana Kurbina
Крутой коллектив на работе — это настоящий подарок. Гораздо чаще встречаются коллеги с чудинкой, трудиться с которыми — это удовольствие не для слабых духом людей.
AdMe/Народное творчество/20+ эпичных коллег, с которыми можно сесть в лужу, но заскучать — никогда
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