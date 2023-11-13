20+ коллег, которые добавляют в унылые будни не щепотку перца, а сразу всю перечницу

На работу люди ходят трудиться, а не отдыхать в компании единомышленников, однако все же приятно, когда в коллективе складывается теплая дружественная атмосфера. А вот когда ее портят некоторые личности со своеобразной логикой, это несколько подбешивает. Особенно, если с такими коллегами приходится пересекаться регулярно.

Есть такие коллеги, работать с которыми — это то еще испытание нервов на прочность, а бывают и другие — те, с которыми не заскучаешь ни на минуту. И иногда не ясно, с кем из них проще трудиться в одной команде.