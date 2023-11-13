20+ коллег, которые добавляют в унылые будни не щепотку перца, а сразу всю перечницу
На работу люди ходят трудиться, а не отдыхать в компании единомышленников, однако все же приятно, когда в коллективе складывается теплая дружественная атмосфера. А вот когда ее портят некоторые личности со своеобразной логикой, это несколько подбешивает. Особенно, если с такими коллегами приходится пересекаться регулярно.
- Принес на работу сменную обувь. В какой-то день смотрю фотоотчеты и вижу, как коллега в моей сменке по улице рассекает. Мне не жалко, но спросить можно было. Ну я взял и нацепил на разгрузку товара его ветровку. Так этот чудик в свою смену взял и предъявил мне претензию, мол, почему это его ветровка грязная и пахнет. Я кошу под дурачка, мол, а что такого? Надо было что-то накинуть — я и взял, а что испачкалась она — так отряхни или постирай. Коллега уже на взводе: «Нет, ты ее испачкал, взял без разрешения — ты и постирай!» И тут я скидываю фотку с моей обувью на его ногах и говорю: «Вот ты мою сменку без спроса носил на улице, тоже испачкал, обувь теперь пахнет. Тебя сейчас ведь ничего не смущает, не тревожит? Меня, как ни странно, тоже. Получается, мы квиты». Все, больше мы с ним не общались. И я очень рад, что такие люди потихоньку уходят из моей жизни. © ROVNOCHOTKO / Pikabu
- У нас была сотрудница, которая лазала по шкафам и искала кофе. Ей объяснили, что начальство нам больше вкусняшки не покупает — каждый носит свои. Она, не найдя на кухне чем поживиться, пришла ко мне и спросила: «А где сахар?» Ну я как рубану: «В магазине». Она обиделась. © Elena LV / ADME
- Взяла на работу многовато еды на обед, оставила в холодильнике на следующий день. Назавтра прихожу, а котлеты из контейнера исчезли. Коллектив у нас маленький — 10 человек. Мы ржали до слез, пока искали, кто ж сожрал котлеты. Оказалось, это был один «выездной» коллега. Говорит: «Приехал в офис за документами (уже поздно, когда все ушли), а котлеты так и манили!» Обед он мне потом привез из кафе, но на работе я больше ничего не оставляла. © Мама Дорогая / ADME
- Я работал с парнем, который постоянно пробивал в интернете информацию про всех коллег. Например, он узнал сумму, за которую мы продали свою квартиру, и разболтал это всему отделу. © fetedelamusique / Reddit
- Работала как-то в одном известном банке, офис формата опенспейс. И фишка такая была у руководства: проверять чистоту рабочих мест. В соседнем отделе работал один довольно своеобразный коллега, который с влажной салфеткой ползал под столами, а потом показывал всем, какие они серые от пыли и грязи. Это была жесть. Видимо по этому поводу все же высказались, потому что вскоре это прекратилось. © Оперный театр / ADME
- Работал с девушкой, которая иногда просто лежала на полу и залипала в телефоне. Она регулярно за что-то злилась на своего парня и просто начинала выкрикивать ругательства, иногда даже в присутствии клиентов. © AtlantaFieldClowns / Reddit
- Бесит коллега. Она уже на седьмом месяце беременности, уверяет, что может работать без проблем, что ей не тяжело, в декрет пойдет позже. При этом каждый день трепет нервы всем остальным работникам: то у нее настроение резко поменялось, то психи, то истерика, хамит, огрызается без повода. Всем отделом ждем, когда же она уйдет в декрет! © Подслушано / VK
- У меня коллега транжирка. Я откладывала, у меня ипотека, а она же все спускала на шмотки, гулянки, салоны. Я все думала: «Умная девка, а мысли только о тряпках, о будущем не думает и живет одним днем». А потом она подцепила богатого мужика на свои ноготочки-реснички и живет теперь в шоколаде. Так до меня и дошло, что не транжирство это было, а грамотный бизнес-план. © Подслушано / VK
- Устроилась на новую работу, там во время обеда приходила девушка с ложкой и лезла ко всем в тарелки, у всех еду ела. Год она так питалась, а потом в Египет отдыхать уехала. © Наталия Воднева
- Я работал в адвокатской конторе с секретаршей, которая отказывалась что-либо делать, потому что просто не знала как. Она не могла создавать текстовые документы, сканировать или использовать программное обеспечение для выставления счетов и при этом отказывалась учиться. В крайнем случае она забирала работу домой, чтобы ее внук разобрался. © moekay / Reddit
- Взяли барышню с условием, что плюсом к основной работе нужно будет письма на почту отвозить. Она каждое утро появлялась на час-полтора позже всех. Через пару месяцев что-то искали, залезли в ее шкаф, а там аккуратными кучками лежит все то, что надо было отправить. Пришлось расстаться с такой прекрасной сотрудницей. © Тревожное Пирожное / ADME
- Вышла с работы и через полчаса вспомнила, что оставила свою еду. Написала в чат. Коллега ответил, что ее уже нет, съел, не нужно забывать. Мол, он все свои вещи носит при себе — всякое бывало. © VillaLatypova / Twitter
- Достала коллега: работаем вместе на поточном производстве по сменам. Она постоянно спит. Ночь это или день — все равно. Она же старенькая уже, ей тяжело. Ты на работу ходишь, чтобы деньги зарабатывать, хочешь спать — увольняйся и сиди дома! Я устала уже работать за двоих. И достало ее: «Ты ж молодая» и все в этом духе. © Подслушано / VK
- Менеджер по персоналу на моей последней работе не имел никакого образования и опыта работы в сфере управления персоналом. Она была некомпетентна, постоянно спорила и вела себя пассивно-агрессивно. Когда я увольнялся, она спросила меня: "Почему ты все время сопротивляешься и всем недоволен? Ты не командный игрок".© miken32 / Reddit
- А у нас на работе один коллега постоянно за обедом ел чеснок. Говорил, что в нем много витаминов и он так от простуды спасается. Запах стоял просто кошмарный.
- У нас был кадр, приносил тушеную капусту, разогревал и ел. Прекратил только после того, как во время его обеда к нам в кабинет зашли два разных сотрудника и оба слово в слово громко сказали одно и то же: «Фу! Чем у вас так воняет?» © Юлия Иванова / ADME
- Работала я как-то в небольшой типографии, и трудилась у нас менеджером Таня. И вот она с одной съемной квартиры съехала, а другую найти сразу не смогла. С согласия директора перевезла на склад типографии все свои вещи и два месяца жила в офисе с двумя кошками. А у нас там даже душа не было, только туалет и раковина. © Raksandra / Pikabu
- У нас на работе дедушка пенсионного возраста очень любил квашенную капусту, да еще и со всякими приправами. Ароматы — рыба и рядом не валялась. После его увольнения взяли женщину, которая тоже оказалась любительницей этой капусты. © Morgana / ADME
- У нас в офисе на работе случай был: парень сидел, смотрел в точку, а потом ни с того ни с сего как швырнет ручку в стену, она прямо вдребезги разлетелась. Мы с коллегами переглянулись понимающе — нервное напряжение.
- Раньше работал с парнем, чей ноутбук через каждые пару недель был просто забит всякими вирусами, троянскими программами, рекламой. Он постоянно на это жаловался, и я чистил его компьютер. © pehatu / Reddit
- У моей коллеги совершенно нет совести. Мы получили отпускные, а через неделю она уже просит одолжить ей крупную сумму денег, так как свои потратила на дорогущую кухню. Без задней мысли мне выдает: «Я на тебя рассчитываю». При этом я теперь должна объяснить ей, куда и как я потрачу свои деньги! © Подслушано / VK
Есть такие коллеги, работать с которыми — это то еще испытание нервов на прочность, а бывают и другие — те, с которыми не заскучаешь ни на минуту. И иногда не ясно, с кем из них проще трудиться в одной команде.
AdMe/Народное творчество/20+ коллег, которые добавляют в унылые будни не щепотку перца, а сразу всю перечницу
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