20+ эпичных подарков, которые не забыть при всем желании

Делать запоминающиеся подарки — это искусство, которым владеет далеко не каждый. И тут дело не в стоимости презента, а в том, какие чувства и впечатления он вызвал. Зачастую в памяти остаются далеко не самые дорогие, а, скорее, немного странные или даже неловкие подарки.

«Это мой 26-й день рождения. Семья накрыла стол»

«Отец тщательно завернул подарки, которые приготовил мне на Рождество»

Делать подарки за чужой счет — это отдельный вид искусства

Мне бывший муж подарил на 8 марта крутой телефон. Как сейчас помню, стоил он ₽ 80 тыс. Я радовалась, месяц с ним ходила, а муж всем родственникам и друзьям хвастался, какой он офигенный. Ага. Через месяц благоверный приходит и говорит, что надо оплатить такую-то сумму. За кредит. На телефон. Который он взял под какие-то бешеные проценты и еще и без возможности досрочного погашения. Ну круто, чего уж. Я в итоге заплатила ₽ 120 тыс. (с процентами) за телефон себе же на 8 марта, который могла бы купить за ₽ 80 тыс. Зато бывший муж для всех был молодцом. © Marzipan595 / Pikabu

«Вчера отметил день рождения. Вот какой торт приготовила мне жена»

На фото — чудище из компьютерной игры Half-life (прим. ADME).

«На день рождения я получил кусочек пленки с записи мультфильма „История игрушек“»

«Эта уникальная часть оригинальной кинопленки с мультфильмом „История игрушек“. Станьте частью истории кино».

«Муж нарисовал это нашему сыну на день рождения»

Главное — научиться делать широкие жесты

На моей свадьбе не обошлось без дурацких конкурсов типа сбора денег на рождение мальчика или девочки. Гости кидали ₽ 50-100, а тесть гордо положил ₽ 500. Все впечатлились его щедростью. А когда гости разошлись, он подошел и эти ₽ 500 забрал из конверта (типа он и так их уже отдал). © BoHb.OTHocKoB / Pikabu

«У брата вчера был день рождения»



«Думала, что подарить ему интересного. И тут он обмолвился, что „Вся лапша как доширак“. Решила переубедить его и купила всякой разной лапши. Теперь буду ждать, изменит он свое мнение или нет».

«Отец только что подарил мне совершенно новый дисковод»

«Дедушка подарил мне работающий компьютер 1989 года с оригинальной мышью и клавиатурой»

Иногда само намерение круче подарка

Отчим отличился: встретил мою маму в день рождения с букетом цветов и говорит такой: «Поехали в ювелирный — хочу тебе подарить серьги, но чтобы ты сама выбрала!» Поехали, мама выбрала, отчим уже собрался оплачивать, а тут — глядь! — карту дома забыл. А мама в ответ рассмеялась и купила серьги сама. Правда, на следующий день он принес ей браслет к серьгам и очень сильно извинялся. © Ponutoro / Pikabu

«8 месяцев назад девушка подарила мне эту картофелину в форме сердца. Вот как она выглядит сейчас»

«Друг подарил мне килограммовую пачку очень длинных спагетти»

Вы что, ни разу не готовили спагетти в ванне? © NaughtyNarwhal96 / Reddit

Дареному коню в зубы не смотрят

Как-то справляла новоселье. Предупредила гостей, что квартирка маленькая, места немного, но как-нибудь рассядемся. Был среди гостей парень, который уж очень пытался произвести на меня впечатление. Поэтому в качестве подарка притащил мне огромный мангал. Сказал, что я могу на балконе готовить шашлыки. В итоге мангал 2 года стоял на балконе и так его никто и не раскрыл. Даже оставила, когда квартиру продавала. «Дареному коню» и все такое, но кофеварке бы я радовалась больше.

«Получил на Рождество сертификат на покупку. Действителен в течение 1 000 лет»

«Сестра подарила мне мыло. С „плутонием“. Оно светится»

Цветы — значит цветы

Это был наш второй День всех влюбленных после свадьбы. Я, как типичная жена, придралась к мужу, почему он не дарит мне подарки и цветы. «Сегодня же сделаю», — сказал он. А вечером притащил кочан цветной капусты. На мой вопрос «что это» он попросту ответил: «Ты просила цветы, но не сказала, какие именно». Я была просто в ярости. А он пошел на кухню, приготовил капусту и вставил туда романтично свечи. Злиться я перестала. © Jyoti Agarwal / Quora

«Получила немного странный подарок»

«Полагаю, спасибо».

Ведь каждая бабушка носит очки

На Рождество приглашаю к себе внуков. Обычно они покупают мне небольшие подарочки. В этом году внучка подарила мне очки для чтения. Она понятия не имеет, зачем они нужны, и считает, что носить их может кто угодно. Но есть проблема — в мои 75 лет у меня просто идеальное зрение. © Nobody Special / Quora

«Получил на Рождество этот гигантский рулон туалетной бумаги. Ну и кто теперь будет смеяться, а?»

Месть — блюдо, которое подают холодным

Долго выбирала подарок для бывшей свекрови. Думала, чем же порадовать вредную бабусю, которая 20 лет внушала моему бывшему, что я самый худший экземпляр в его жизни, а к исходу нашего брака даже умудрялась устраивать смотрины будущих невест в моем присутствии. Придумала: дети подарили ей бусы и серьги из камня. Она их разглядывала и рассматривала, вертела в руках, примеряла на себя, говорила, что очень нравятся, а после чаепития спросила, как называется камень.

— Змеевик! — сказали дети.

— Как-как??? — выдохнула свекровь.

— ЗМЕЕВИК! — повторили они.

Свекровь зависла, переваривая услышанное, после чего попросила передать мне спасибо. © Lswifty / Pikabu

«На Хеллоуин среди прочих сладостей брат получил кошачий корм»