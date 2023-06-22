20+ эпичных прозвищ, которые не дают скучать ни их владельцам, ни окружающим
Красивые имена для детей выбирают мамы и папы, а причудливые прозвища людям щедрой рукой раздает сама жизнь. Иногда забавная кличка приклеиваются к человеку, как банный лист, и уже мало кто может вспомнить, как же его зовут на самом деле.
- У нас в деревне был парень по фамилии Бушуев. Мы его называли Буржуев, а потом дали кличку Буржуй. Один коммерсант из города купил в нашей деревне дом и нанял Буржуя поработать на хозяйстве. Как-то вечером мы на речку собрались, решили позвать и дружка. Подошли к дому, где он работал, встали у забора и давай орать: «Буржуй, выходи!» Коммерсант услышал нас, затаился на веранде и осторожно выглядывал из-за угла, кто там по его душу пришел. До сих пор в деревне это вспоминают и ржут. © Vozmezdied / Pikabu
- В университетской общаге у нас была вахтерша, которая всегда ходила в смешной шапке с кольцами по ободку. Ее как нарекли Сатурном лет 30 назад, так и называли, пока она не уволилась. © Knyzna / Pikabu
- Однажды я захотела покрасить волосы в красный цвет, но переборщила с краской и стала ярко-красной. После этого в школе меня начали называть Юля Борщ, до сих пор так кличут. А недавно я познакомилась на работе с парнем, он мне понравился. Очень милый, добрый, с ним интересно болтать. У него фамилия Сметанников, поэтому его прозвище — Сметана. Я, конечно, ни на что не намекаю, но, кажется, это судьба. © Палата № 6 / VK
- Нахожусь в положении, уже довольно круглая. Хожу дома в серой футболке и серых легинсах. Сложила как-то ручки на пузике, так муж назвал меня Ждуном! А что, вполне похоже. Новое прозвище уже прижилось. © по секрету / VK
- В 5 классе наш одноклассник Серега Зверев сделал подкоп из своего погреба в погреб соседей. Дом был на двух хозяев, погреба были под кухнями и находились недалеко друг от друга. Хранили там хозяева варенье, компоты, тушенку самодельную. Серега месяц делал подкоп, а потом пару месяцев лазил туда, еду таскал. Его, конечно, обнаружили. Поставили на учет, стыдили. Серега плакал, обещал, что больше не будет. Сейчас он уже не Серега, а Сергей Иванович, отец 4 детей, главный механик цеха. Но мы, одноклассники, так и зовем его Серега Монте-Кристо. © Unknown author / Pikabu
- У нас был пожилой преподаватель по теории электроцепей, которого прозвали Жирафом из-за поразительного внешнего сходства. Ко второму курсу почти все студенты для конспектирования этого предмета покупали тетради с жирафом на обложке. Дурачки такие были! © TataUna / Pikabu
- Моя фамилия — Барбина. Я моложавая, стройная и симпатичная. И давно заметила, что счастливые женщины называют меня Барби, а женщины с комплексами и проблемами за глаза кличут Барбоскиной, Барбинилой, Бобиком. Я на них не обижаюсь — это их ноша, не моя. © Анастасия Германская / ADME
- У нас в классе учился Саша по фамилии Медведев. Все звали его Мишей. Как-то зашли мы с ребятами за ним, чтобы погулять. Открывает дверь его мама. Мы такие: «Здравствуйте! А Миша дома?». Мама поворачивает голову в коридор и говорит: «Саш, это к тебе!» © Viqtor822 / Pikabu
- Есть у меня давняя знакомая — Катя Кирпич. А все потому, что в юности она увлекалась автозагаром и была влюблена в румяна цвета толченого кирпича. Уже и следа не осталось от той привязанности, а прозвище Кирпич все еще при ней. © Оксана Журавлева / ADME
- У нас была коллега по прозвищу Я потом. А началось все банально: собрались мы впятером с девчонками-коллегами в кафе, заранее обговорив, что каждая платит сама за себя. И вот эта мадам с радостным лицом идет с нами. Мы садимся, делаем заказ, тут она просит дать ей денег в долг, мол, потом отдаст. Ок, скинулись и за нее. Посидели. Разошлись. Проходит пара дней, коллега деньги не отдает. Сумма небольшая, посмеялись и забыли. Через несколько месяцев понеслась череда дней рождений. И каждый раз эта мадам с радостью шла на посиделки и обещала отдать деньги потом. Когда это уже стало напрягать, мы спросили: «Детка, а не хочешь ли ты деньги вернуть, хоть какие-нибудь?» Она сделала серьезное лицо, что-то посчитала в голове и пообещала отдать с первой же зарплаты. Отдала. Дружбы не получилось, а вот кликуха Я потом осталась. © Mahachsurgut / Pikabu
- Был у меня одноклассник Селин, его звали Камбала. Потому что Селин — селедка — рыба — камбала. У знакомого по фамилии Некоз была кличка Овца. Потому что «не коза, значит, овца». © Хозяйка старинных часов / ADME
- У нас работали три чувака с фамилиями Качан, Зайцев и Волков. Мы их называли Пищевой цепочкой. А в школе у меня был очень худой одноклассник, которого звали Унесенный ветром. © timon.50O / Pikabu
- Знакомого называли Соленый. Потому что у него девушка была Алена и он часто ходил куда-нибудь вместе «с Аленой». © Rodmss / Pikabu
- А я жену называю мисс Марпл, потому что она по чекам из мусорки может вычислить, какую очередную ерунду я купил. © Trombocit / Pikabu
- У нас в университете был преподаватель по фамилии Дробышев, но все его звали Добрышев, потому что всем всегда зачеты ставил и даже у других преподов просил за студентов. Такого милого прозвища никогда больше не слышала. © Elmira Assylbekova / ADME
- Однажды пришел к нам на работу какой-то сумасшедший посетитель: сначала мило общался, а потом вдруг как заорет с остервенением на мою коллегу: «Ты кто?!» Коллега в ужасе ляпнула: «Роксана Бабаян!» Почему — непонятно. Внешне — ничего общего. Не ее любимая артистка, не на слуху уже это имя было. Она сама не могла объяснить, почему так сказала. Но для нас с тех пор она стала Роксаной. © Евгения Смирнова / Дзен
- У нас на работе есть водила по фамилии Лосев. Его почти всегда зовут Лосем. Но когда он накосячит, то говорят: «Лось, ну ты и Олень!» © Сэм Боха / Дзен
- Когда мне было лет 7-8, мой одноклассник узнал, что я по знаку зодиака Рак. К слову, меня зовут Даша. Он сложил два слова — Даша и Рак, — и с тех пор у меня прозвище Даширак. © по секрету / VK
- Когда мамина младшая сестра ходила в садик, у нее там было две воспитательницы: Адядина Милитина и Ева Проклятая. На самом деле их звали Александра Дмитриевна и Вера Прохоровна. © Crow / ADME
- У свекра была учительница по фамилии Аникина. Потом она вышла замуж и стала Коровиной. Так и звали ее Аникина корова. © Дарья Саморукова / Дзен
- Когда мы с братом устроились на одну работу, нас прозвали Братья Карамазовы. Позже брат уволился, а я так и остался Карамазовым, 10 лет уже. Может, пора в паспорте фамилию менять? © Сергей Берсенёв / Дзен
- Одноклассник моей старшей сестры шел из магазина, встретил товарища. Как обычно, начали резвиться, беситься, толкаться. Один из них взмахнул авоськой, в которой лежала пачка соли, а в этот момент мимо проходила учительница литературы. Финал, надеюсь, понятен. До самой пенсии ученики называли ее не иначе как Соленая. На всю жизнь «просолил». © lukitch smol / Дзен
Прозвища бывают не только у обычных людей, но и у звезд. Например, актрису Марго Робби называли Личинкой, а Киану Ривза — Стеной. И это совсем не помешало им добиться мирового успеха.
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