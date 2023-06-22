20+ эпичных прозвищ, которые не дают скучать ни их владельцам, ни окружающим

Красивые имена для детей выбирают мамы и папы, а причудливые прозвища людям щедрой рукой раздает сама жизнь. Иногда забавная кличка приклеиваются к человеку, как банный лист, и уже мало кто может вспомнить, как же его зовут на самом деле.