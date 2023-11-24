20 эпичных случаев, когда на сеансе маникюра настоящие страсти бушевали

Порой люди приходят на маникюр не только за тем, чтобы получить качественную услугу, но и за новыми впечатлениями. Работники в сфере красоты тоже не успевают заскучать, ведь на их рабочем месте вечно происходит что-то неординарное. Благодаря героям нашей подборки, мы можем прочувствовать на себе, какого быть по обе стороны баррикад.