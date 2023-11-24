20 эпичных случаев, когда на сеансе маникюра настоящие страсти бушевали
Порой люди приходят на маникюр не только за тем, чтобы получить качественную услугу, но и за новыми впечатлениями. Работники в сфере красоты тоже не успевают заскучать, ведь на их рабочем месте вечно происходит что-то неординарное. Благодаря героям нашей подборки, мы можем прочувствовать на себе, какого быть по обе стороны баррикад.
- Моя подруга — мастер маникюра — отказала клиентке, поскольку не было свободных мест. Далее началась трагикомедия в 2 действиях. Сначала ей приходит СМС с незнакомого номера с просьбой о записи. Ради любопытства подруга пробивает номер, и бинго — это героиня нашей истории. Подруга не подает вида, также отказывает по причине отсутствия свободных мест. Через несколько дней звонок с третьего номера с той же просьбой о записи. Подруга узнает дамочку по голосу и говорит: «Наташа, зачем вы это делаете, я же вас узнала». На что получает ответ: «А я не Наташа, я Глаша!» Пока больше попыток не предпринималось, но, если бы место вдруг волшебным образом нашлось, как бы клиентка объяснила этот цирк? © RhymeMe / Pikabu
- Регулярно делаю гелевые ногти на дому. В очередной раз забыла пригласить мастера заранее, а надо прямо срочно — ногти как у росомахи, ни монетку с пола поднять, ни пост в сети написать. Нашла в интернете ближайшую ногтевую студию, звоню, трубку не берут. В общем, собираюсь и еду туда. Захожу в салон, а там 4 мужика пилочками машут. Я несколько обалдела, как-то неожиданно это было. Ногти, кстати, мастер сделал хорошо. Только непривычно было «в мужских руках». © Grymsaga / Pikabu
- Как-то покупала машину у семейной пары. Мужик узнал, что я мастер маникюра, и спрашивает: «А почему с гель-лаком нельзя посуду мыть?» Я (без задней мысли): «Почему нельзя? Можно». Вы бы видели взгляд его жены. © 4erka / Pikabu
- Каждый раз, когда мне делают маникюр, я придумываю разные истории. Это несколько часов, когда я могу быть тем, кем захочу. © sjrsnickers / Reddit
- У меня есть постоянный мастер маникюра, но он делает только классику. Порой мне хочется чего-то экстремального на ногтях. Тогда я позволяю себе измену и иду в салон, где воплощают все мои безумства. Когда я пришла к своему мастеру с этим маникюром, он впал в шок и долго ругался, потому что не знал, как снимать эти бантики.
- Много лет хожу к одному мастеру, всегда была довольна. Но в последнее время поход к ней — просто пытка, так как ее понесло. У нее появился обеспеченный мужчина, точнее, она увела все-таки его из семьи. И теперь она всячески пытается показать, что машина у нее лучше и так далее. Да и к ней как к мастеру уже появились претензии, потому что она позволяет себе капризничать: «Не хочу делать френч», «Этот лак мне не нравится». Уйти от нее не могу — обижу, почти подруга вроде. © Подслушано / Ideer
- В старших классах я работала администратором в маникюрном салоне. Однажды пришла клиентка без записи и стала просить, чтобы ее принял наш самый востребованный мастер. Разумеется, он был занят чуть ли не на месяц вперед, и она об этом прекрасно знала. Она начала говорить что-то вроде: «Я постоянный клиент, поэтому он может сделать исключение». Говорю, мол, ну никак. И тут мадам начинает плакать. Серьезно? Кто плачет из-за того, что его не смог принять мастер маникюра? © Sandy Tran / Quora
- Работаю мастером по маникюру, и приходит ко мне клиентка, которой нужно все и сразу. У нас не оборудован кабинет для маникюра и педикюра одновременно, но она выдает: «Пусть один человек делает мне маникюр, а второй — под столом педикюр». Еще покрасить ее нужно, она бы еще эпиляцию сделала, но чтобы в час уложиться. Мы с коллективом представили все это — смешно получается. Теперь она у нас подписана как «Все и сразу». © Подслушано / VK
- Однажды я пришел в салон на педикюр. И пока мастер его мне делала, ее коллега попытался свести меня с ней — сказал, что она как раз ищет парня. Мастер маникюра была симпатичная, но меня особо не привлекала. Пришлось ответить, что я с кем-то встречаюсь и не ищу подружку прямо сейчас. Остаток процедуры мы провели в неловком молчании. © Malcolm Turner / Quora
- Работаю мастером маникюра. Меня поражает то, насколько легко люди рассказывают о своей личной жизни постороннему человеку. Я ведь не подружка и не близкая знакомая, я просто привожу руки в порядок раз в месяц. Сегодня клиентка в очередной раз рассказывала, что ее муж от нее без ума. Прикольно было послушать. Я-то знаю, что ее муж крутит роман с другой моей клиенткой. База большая, город маленький, компромата много. © Палата № 6 / VK
- Я мастер по маникюру. Работаю в салоне, но иногда принимаю клиентов и на дому. У меня средний уровень опыта — делаю ногти хорошо, но долго, однако получаю за это в 3 раза больше, чем другие мастера. Как? Я позволяю своим клиентам спать во время процедуры. Вначале обсуждаем с клиентом все детали и вопросы, потом я завариваю им успокоительный чай, укладываю на удобный диван и творю красоту, пока они спят. Уже наработала себе клиентскую базу, где каждая девочка в диком восторге. Клиенты растут, денежки капают, а я планирую открывать свой салон, где работа будет идти по аналогии. Ну не гений ли я? © Палата № 6 / VK
- С некоторых пор перестала пользоваться услугами мастериц с маленькими детьми. Мало того что они в 90% случаях лажают и оправдываются, мол, ребенок отвлек, так недавно одна такая мадам делала мне маникюр, а в прихожей ее чадо испачкало мое пальто. Химчистку оплачивать она отказалась. Натравила на нее налоговую, благо есть связи. Не жалею. © Подслушано / Ideer
- Недавно заметила, что моя мастер по маникюру и педикюру, к которой я хожу почти два года, никогда не предлагает мне воду, чай или кофе! У нее в студии есть хорошая кофемашина, разные виды чая, минералка, печенье, конфеты... Другие мастера в той студии всегда угощают своих клиентов. И я не раз видела, как она предлагает кофе и чай девушкам, которые приходили после меня! Понимаю, что все это мелочи и бред, и если я попрошу, то меня угостят кофе или нальют воды. Но я не хочу просить, я хочу, чтобы она сама мне предложила! Не понимаю, в чем причина, мы очень уважительно и вежливо общаемся, но она никогда не предлагает мне напитки! © Подслушано / Ideer
- Девушка очень сильно опоздала, но все-таки пришла. Да не одна, а со своей матерью и другом. Когда я приступила к работе, она начала есть чипсы и громко разговаривать по телефону. Я сделала ей замечание, чтобы не ела, пока я работаю, так ее мама в ответ сделала замечание мне. Мол, а что такого? © Holly-Louise Leahy / Quora
- Была у меня замечательный мастер маникюра, делала идеально, ходила к ней долго, пока не переехала. Принимала она на дому, и один раз мне очень сильно захотелось в туалет. Я спросила, можно ли воспользоваться уборной. Ответ меня удивил: «Нет, у меня муж дома, он не любит, когда мои клиентки ходят в туалет. Там около остановки автобусной есть платный, сходи там». Никакого туалета я не нашла, мочевой был на пределе, еле до дома доехала. Ходить к ней не перестала, а вот пить воду до маникюра — да. © Подслушано / Ideer
- Постоянно хожу к новым мастерам, потому что не знаю, о чем с ними говорить в наши следующие встречи. Скоро начну по новому кругу, так как их количество в нашем городе не безгранично. Надеюсь, та первая меня уже не помнит, и мы познакомимся с ней заново. © Подслушано / VK
- Приводит мужик дочку лет 15 лет, мы с ней разговорились. Родители в разводе, живет с мамой, а по выходным папа ее забирает и балует. Какой заботливый! Сделала я ей маникюр. Папка приезжает, благодарит и скорее за порог. Мол, опаздывают. И тут до меня доходит, что он не заплатил. Пытаюсь позвонить, а мой номер уже в блоке. Но этот аферист не учел, что мы с девочкой обменялись номерами на случай, если обнаружатся какие-то косяки. Пишу ему с другого номера, мол, если оплату не проведет, я позвоню его дочери и скажу, какой ее отец непорядочный человек. Через 7 минут скинул деньги на карту.
- Подрабатываю мастером маникюра на дому. Однажды приходит ко мне женщина лет 30 — 35, осматривается и выдает:
— А где же ваша лялечка?
— У меня нет детей.
— А почему у вас нет детей?!
— Считаю этот вопрос некорректным...
— А я думала, что мы поболтаем с вами о детях, чай попьем... Раз с вами разговаривать не о чем, я пойду. Всего доброго. © Alibiderci / Pikabu
- Приходит ко мне на маникюр женщина лет 45. Прилично одетая, ухоженная. Сделала я ей маникюр, доходим до дизайна. «Какой бы вы рисунок и цвет покрытия хотели?» — спрашиваю я. Клиентка отвечает: «А можно мне на указательном пальце стрелку нарисовать?» Я с удивлением спрашиваю: «А почему вы такой дизайн захотели? Просто любопытно». «Да понимаете, дочка с мужем подарили телефон, по которому нужно пальцем водить, а я никак не привыкну, что нет курсора». © Женская Сумочка / «Яндекс. Дзен»
- — Здравствуйте, а можно попасть к вам на маникюр?
— Да, есть место на завтра на 15:00.
— Отлично, мне подходит. Какой адрес?
— Я вам завтра позвоню и, если подтвердите запись, скажу.
— В смысле? А как мне распланировать день, если я не знаю, куда ехать? Если вы боитесь давать адрес клиентам, может, стоит снять офис?
— Только так. © Prentiss / Pikabu
Работа в сфере услуг требует больших затрат физических и моральных сил. Герои наших статей не постеснялись рассказать, какие нестандартные происшествия происходят у них на работе:
AdMe/Народное творчество/20 эпичных случаев, когда на сеансе маникюра настоящие страсти бушевали
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