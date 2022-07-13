20+ фото, на которых здравый смысл не рассмотреть даже под микроскопом

Ежедневно мы сталкиваемся с непонятными вещами и результатами глупых решений. Некоторые пользователи сети сумели запечатлеть на камеру странности, которые им попались, и теперь у нас есть возможность вместе посмеяться над ними. Например, над манекеном, который нарядили максимально нелепо, или заштопанной машиной.

ADME предлагает вашему вниманию фотографии, глядя на которые не сразу понимаешь, что вообще происходит.

«Это дверца для кошек, за ней кладовая с их лотками. Ребенок заметил там ходунки и полез за ними. Малыш был близок к цели. Но вот досада: подгузник стал помехой»

Вот так рабочие провели на стройке временное освещение

«Я впервые постирал одежду самостоятельно. Мама надерет мне уши»

«Босс велел починить рольставни на двери магазина. Я отправил ему это фото»

Почему-то было решено отремонтировать машину таким образом

Урна для раздельного сбора мусора в ресторане. Но вот только все падает в один мешок



Нужно здорово постараться, чтобы манекен в магазине выглядел так нелепо. Но у них получилось

«Кто бы ни подшутил над рекламой печенья, знайте: вы сделали мой день лучше»

«За этот салат я заплатил в ресторане больше ₽ 600»

«Грузчики побросали вещи как попало, а когда я сказал им, что можно было сложить все аккуратно, они взяли и уволились»

«Лежу в больнице четверо суток. За эти дни у меня было достаточно времени, чтобы изучить потолок. Так вот, на одной плитке не хватает точки»

«У меня на стене была 3D-наклейка, но мачеха сорвала ее, чтобы сделать мою комнату „более современной“».

«Заказал кеды в интернете. Все бы хорошо, но вот с чем мне их доставили»

«Моя девушка почему-то предпочитает собирать пазлы на скатерти вот такой расцветки»



Интересно, зачем кому-то понадобилось делать такой блокнот и игральные кости, от которых голова идет кругом

«Папа любит штрудель, но никогда не ест мороженое, которое к нему прилагается. При этом он зачем-то хранит его в холодильнике уже около двух лет»

Так наличные или карта? Мозг сломался

«Это оборудование не поддерживает прием наличных. Используйте только кредитную карту».

«Только наличные».

«Рабочий стол моего коллеги»

Половина стекла залеплена рекламой именно там, где пассажиры могли бы смотреть в окно

«Отодвинься от меня»

«Вот сколько упаковок мне пришлось открыть, чтобы добыть одну-единственную таблетку»

«Вот додумались же так разрезать торт на дне рождения моей тети!»

«Это наклейка, которую кассир дал моей дочери. У меня мозги закипели»