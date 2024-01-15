20+ фото из прошлого, от просмотра которых нахлынут воспоминания и просто растает сердечко

Если задуматься, то обычная фотография может быть отличным способом заглянуть в прошлое. Глядя на старые снимки, одни люди узнают для себя что-то новое, а другие с удовольствием вспомнят свою молодость. Прошло уже столько времени, но кажется, что еще вчера на улицах города стояли автоматы с газированной водой, а телевизоры были размером с кресло.

Многие помнят, как ходили в «мясной» и стояли длинную очередь

Взрослые с удовольствием веселились на утренниках

Магазины с бытовой техникой выглядели совсем иначе, чем сейчас

А на каждом углу стояли автоматы с газированной водой и привозные бочки со вкусным квасом

Очередь в ГУМе за чулками — нормальное явление

Erich Lessing / Album / EAST NEWS

Клиенты в парикмахерской

Sovfoto / UIG / UIG Art and History / East News

Мальчик примеряет кепку

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУМ / East News

Женщины часто выходили в люди с модной прической

Мама с дочкой покупают тетради

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУМ / EAST NEWS

Родители провожают детей в пионерский лагерь

ASSOCIATED PRESS / East News

Первый раз в первый класс

Кстати, почитайте подборку историй про садики и школы, после которых захочется отдать ребенка сразу на работу.

Дети подготовили музыкальный номер

Сочи в 70-х

Ребенок рассматривает велосипеды

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУМ / EAST NEWS

Фотография из отпуска, Сочи

Свадебная роспись

Приятного аппетита!

EAST NEWS

Вспомните, как мы надкусывали уголки у хлебушка

Wojtek Laski / East News

В парке

Зимняя прогулка по парку

Детский автомобиль — мечта каждого ребенка

Wojtek Laski / East News

Любимый продуктовый магазин

Wojtek Laski / East News