20+ фото из прошлого, от просмотра которых нахлынут воспоминания и просто растает сердечко
Если задуматься, то обычная фотография может быть отличным способом заглянуть в прошлое. Глядя на старые снимки, одни люди узнают для себя что-то новое, а другие с удовольствием вспомнят свою молодость. Прошло уже столько времени, но кажется, что еще вчера на улицах города стояли автоматы с газированной водой, а телевизоры были размером с кресло.
Многие помнят, как ходили в «мясной» и стояли длинную очередь
Взрослые с удовольствием веселились на утренниках
Магазины с бытовой техникой выглядели совсем иначе, чем сейчас
А на каждом углу стояли автоматы с газированной водой и привозные бочки со вкусным квасом
Очередь в ГУМе за чулками — нормальное явление
Erich Lessing / Album / EAST NEWS
Клиенты в парикмахерской
Sovfoto / UIG / UIG Art and History / East News
Мальчик примеряет кепку
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУМ / East News
Женщины часто выходили в люди с модной прической
Мама с дочкой покупают тетради
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУМ / EAST NEWS
Родители провожают детей в пионерский лагерь
ASSOCIATED PRESS / East News
Первый раз в первый класс
Кстати, почитайте подборку историй про садики и школы, после которых захочется отдать ребенка сразу на работу.
Дети подготовили музыкальный номер
Сочи в 70-х
Ребенок рассматривает велосипеды
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУМ / EAST NEWS
Фотография из отпуска, Сочи
Свадебная роспись
Приятного аппетита!
EAST NEWS
Вспомните, как мы надкусывали уголки у хлебушка
Wojtek Laski / East News
В парке
Зимняя прогулка по парку
Детский автомобиль — мечта каждого ребенка
Wojtek Laski / East News
Любимый продуктовый магазин
Wojtek Laski / East News
Кто бы знал, что фотографии способны передать столько эмоций. А некоторым пользователям сети удалось сделать такие классные и искренние фото, на которых эмоции бьют просто через край.
Фото на превью Vyacheslav Argenberg / Вячеслав Аргенберг / Wikimedia Commons, CC BY 4.0 DEED, Wojtek Laski / East News
AdMe/Народное творчество/20+ фото из прошлого, от просмотра которых нахлынут воспоминания и просто растает сердечко
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