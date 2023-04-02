20+ фото из жизни родителей, к которым прилетело несколько аистов одновременно

Рождение ребенка — это всегда довольно непростой процесс. А уж если в мамином животе находится не один малыш, а два или больше, понятно, что это круто меняет жизнь всей семьи. Родители двойняшек и тройняшек точно знают, что главное — пережить первый год, а дальше будет легче. Возможно. По крайней мере, на это можно надеяться.

Прелестная тройня год назад и сейчас

«Так я принимаю душ с 9-месячными тройняшками, когда мужа нет дома. Обожаю эту жизнь!»

«Моим сынишкам всего 2 дня от роду. Вот они спят дома и держатся за руки. У меня не хватает слов, чтобы описать, что я чувствую»

«Время 6:50, все четверо детей болеют, папа в командировке...»

«Меньше суток до планового кесарева с тройней. Я доносила их до 34-й недели с болью в спине, опухшими ногами и жжением в сердце. Ура!»

«Научилась кормить двойняшек одновременно одной левой»

«Узнав, сколько стоит горка-лесенка для детей, муж построил ее сам, пока малыши спали»

Гордый папа двух малышек

«Мои старшие близнецы (им по 3 года) держат младших близнецов, которым 3 недели от роду»

«Наша рождественская открытка!»

«Моим мальчикам вчера исполнился годик! Наше семейное фото год назад и сейчас»

Когда «покупка» не по карману и приходится «отправлять» ее обратно

Это весело. Смиритесь с беспорядком. Примите хаос. Старайтесь изо всех сил. Наполните свое сердце любовью

«Иногда я думаю завести еще одного ребенка, но потом вспоминаю, как выглядели мои ноги на 37-й неделе беременности двойней»

«Любимая часть моих вечеров с тройняшками»

«Девчонки играют вот так уже 20 минут. Это просто праздник какой-то! Можно спокойно выпить кофе»

«Мы пережили наш первый год с тройняшками!»

«У меня близнецы, но у каждого есть свой день рождения, потому что первый появился на свет в 23:55, а второй — в начале следующего дня, в 00:06»

«Двое наших малышей впервые взялись за руки. Я таю»

Когда близнецы орут — это тяжело. Когда они молчат — это еще хуже

«Так выглядит мой живот на 30-й неделе беременности тройней»

«Мне сегодня 31 год, и мы с дочками готовим торт „Красный бархат“»

Прощай, гостиная! Увидимся через 3–4 года. Может быть