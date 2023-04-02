20+ фото из жизни родителей, к которым прилетело несколько аистов одновременно
Рождение ребенка — это всегда довольно непростой процесс. А уж если в мамином животе находится не один малыш, а два или больше, понятно, что это круто меняет жизнь всей семьи. Родители двойняшек и тройняшек точно знают, что главное — пережить первый год, а дальше будет легче. Возможно. По крайней мере, на это можно надеяться.
Прелестная тройня год назад и сейчас
«Так я принимаю душ с 9-месячными тройняшками, когда мужа нет дома. Обожаю эту жизнь!»
«Моим сынишкам всего 2 дня от роду. Вот они спят дома и держатся за руки. У меня не хватает слов, чтобы описать, что я чувствую»
«Время 6:50, все четверо детей болеют, папа в командировке...»
«Меньше суток до планового кесарева с тройней. Я доносила их до 34-й недели с болью в спине, опухшими ногами и жжением в сердце. Ура!»
«Научилась кормить двойняшек одновременно одной левой»
«Узнав, сколько стоит горка-лесенка для детей, муж построил ее сам, пока малыши спали»
Гордый папа двух малышек
«Мои старшие близнецы (им по 3 года) держат младших близнецов, которым 3 недели от роду»
«Наша рождественская открытка!»
«Моим мальчикам вчера исполнился годик! Наше семейное фото год назад и сейчас»
Когда «покупка» не по карману и приходится «отправлять» ее обратно
Это весело. Смиритесь с беспорядком. Примите хаос. Старайтесь изо всех сил. Наполните свое сердце любовью
«Иногда я думаю завести еще одного ребенка, но потом вспоминаю, как выглядели мои ноги на 37-й неделе беременности двойней»
«Любимая часть моих вечеров с тройняшками»
«Девчонки играют вот так уже 20 минут. Это просто праздник какой-то! Можно спокойно выпить кофе»
«Мы пережили наш первый год с тройняшками!»
«У меня близнецы, но у каждого есть свой день рождения, потому что первый появился на свет в 23:55, а второй — в начале следующего дня, в 00:06»
«Двое наших малышей впервые взялись за руки. Я таю»
Когда близнецы орут — это тяжело. Когда они молчат — это еще хуже
«Так выглядит мой живот на 30-й неделе беременности тройней»
«Мне сегодня 31 год, и мы с дочками готовим торт „Красный бархат“»
Прощай, гостиная! Увидимся через 3–4 года. Может быть
«Сегодня моим мальчишкам 20!»
Близнецы, двойняшки, тройняшки приходят в этот мир не в одиночестве и с самого первого дня имеют под боком как минимум одного надежного товарища для игр и затей. Мы уже не раз писали об особенностях жизни таких детей и нетривиальных случаях, связанных с ними:
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Фото на превью tripletmama3 / Reddit
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