20+ фото из жизни родителей, к которым сразу прилетели два, а к кому-то и три аиста

Родительство — одно из самых прекрасных и волнующих путешествий в жизни каждого человека. А когда на свет появляется не один ребенок, а сразу двое или трое, это путешествие приобретает особый характер. Сегодня родители близнецов с удовольствием делятся яркими моментами из своей жизни.

«До этого несколько месяцев кормили из бутылочки. Очень весело было наблюдать за их реакцией, когда ввели прикорм»

«Наши сын и дочь, они близнецы. Но, кажется, генетика вышла из-под контроля»

Прелестная тройня год назад и сейчас

«Так я принимаю душ с 9-месячными тройняшками, когда мужа нет дома. Обожаю эту жизнь!»

«Моим сынишкам всего 2 дня от роду. Вот они спят дома и держатся за руки. У меня не хватает слов, чтобы описать, что я чувствую»

«Время 6:50, все четверо детей болеют, папа в командировке...»

«Меньше суток до планового кесарева с тройней. Я доносила их до 34-й недели с болью в спине, опухшими ногами и изжогой. Ура!»

«Научилась кормить двойняшек одновременно одной левой»

«Узнав, сколько стоит горка-лесенка для детей, муж построил ее сам, пока малыши спали»

Гордый папа двух малышек

«Мои старшие близнецы (им по 3 года) держат младших близнецов, которым 3 недели от роду»

«Наша рождественская открытка!»

«Моим мальчикам вчера исполнился годик! Наше семейное фото год назад и сейчас»

Когда «покупка» не по карману и приходится «отправлять» ее обратно

Это весело. Смиритесь с беспорядком. Примите хаос. Старайтесь изо всех сил. Наполните свое сердце любовью

«Иногда я хочу еще одного ребенка, но потом вспоминаю, как выглядели мои ноги на 37-й неделе беременности двойней»

«Любимая часть моих вечеров с тройняшками»

«Девчонки играют вот так уже 20 минут. Это просто праздник какой-то! Можно спокойно выпить кофе»

«Мы пережили наш первый год с тройняшками!»

«У меня близнецы, но у каждого есть свой день рождения, потому что первый появился на свет в 23:55, а второй — в начале следующего дня, в 00:06»

«Двое наших малышей впервые взялись за руки. Я таю»

Когда близнецы орут — это тяжело. Когда они молчат — это еще хуже

«Так выглядит мой живот на 30-й неделе беременности тройней»

«Мне сегодня 31 год, и мы с дочками готовим торт „Красный бархат“»

Прощай, гостиная! Увидимся через 3–4 года. Может быть

«Сегодня моим мальчишкам 20!»