20+ фото, которые мигом объяснят, почему одни от лета без ума, а другие ждут не дождутся, когда оно уже закончится
Лето — это жара, бесконечное солнце, цветы повсюду, а еще это время огородов и отпусков. Правда, не всем такое по душе. Многие жалуются на необходимость постоянно наносить солнцезащитный крем, на жуткую духоту и насекомых. В общем, пока одни с нетерпением ждут лета, другие мечтают о том, чтобы оно поскорее закончилось.
А в конце статьи вас будет ждать шутка о тех, кто обожает открытые окна летом.
«В доме моих друзей летом было так жарко, что свеча растаяла и приняла вот такую форму»
«Купил новые шорты. Они короче старых, и теперь моя нога выглядит как неаполитанское мороженое»
Неаполитанское мороженое — десерт из 3 слоев холодного лакомства: ванильного, клубничного и шоколадного. — Прим. ADME.
«В моем водосточном желобе пророс и расцвел лук»
«Наслаждаемся солнышком на пляже»
«Решил, что жена купила новый солнцезащитный крем. Понял, как я ошибся, только когда уже наполовину измазал им лицо»
Надпись на тюбике: «Клеевой карандаш».
«Летом я целыми днями работаю на улице. Была такая жара, что ручка в моем кармане моментально растеклась»
«Оставленная на лето в салоне машины газировка от жары потеряла цвет»
Полные руки настоящего летнего счастья
«Я на все лето забросил велик в саду, и он стал частью экосистемы»
«Ранним утром еду на велике на работу»
«Тыковка терпеть не может ветер на пляже»
«Это я нарисовал на фестивале рисунков мелками»
Собаки рады лету
«Прошлым летом ездил в командировку. Обычно у меня получаются паршивые фоточки, но эта мне действительно удалась»
«Соседские детишки застали меня врасплох. Месть будет быстрой»
«Когда-то папа купил мне гамак, и день, когда мы его вешаем, в нашей семье считается официальным началом лета»
«В этом году достали гамак, а мыши разгрызли его на кусочки. Мне было так грустно. Муж сделал мне сюрприз, купив новый. Сегодня целый день валялась в нем и читала книжку».
«Моя девушка решила, что солнцезащитный спрей растирать совсем не нужно»
«Съел на ужин арбуз с ванильным мороженым и ни капельки не жалею»
«Поносила чулки в сетку»
«На парковке мой стаканчик из-за жары расплавился»
«Я живу в стране, где почти круглый год солнечно, но у меня аллергия на солнце»
«Мой отец все лето выращивал этот арбуз, а он вон какой внутри оказался: только кожура да семечки»
Первое летнее тепло
Бонус: шутка о любителях открытых окон летом
Кстати, о насекомых. Некоторых из них мы сильно недооцениваем. К примеру, обыкновенная божья коровка может причинить вред, да и милую пушистую гусеницу тоже лучше не трогать.