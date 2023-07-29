20+ фото, которые мигом объяснят, почему одни от лета без ума, а другие ждут не дождутся, когда оно уже закончится

Лето — это жара, бесконечное солнце, цветы повсюду, а еще это время огородов и отпусков. Правда, не всем такое по душе. Многие жалуются на необходимость постоянно наносить солнцезащитный крем, на жуткую духоту и насекомых. В общем, пока одни с нетерпением ждут лета, другие мечтают о том, чтобы оно поскорее закончилось.

А в конце статьи вас будет ждать шутка о тех, кто обожает открытые окна летом.

«В доме моих друзей летом было так жарко, что свеча растаяла и приняла вот такую форму»

«Купил новые шорты. Они короче старых, и теперь моя нога выглядит как неаполитанское мороженое»

Неаполитанское мороженое — десерт из 3 слоев холодного лакомства: ванильного, клубничного и шоколадного. — Прим. ADME.

«В моем водосточном желобе пророс и расцвел лук»

«Наслаждаемся солнышком на пляже»

«Решил, что жена купила новый солнцезащитный крем. Понял, как я ошибся, только когда уже наполовину измазал им лицо»

Надпись на тюбике: «Клеевой карандаш».

«Летом я целыми днями работаю на улице. Была такая жара, что ручка в моем кармане моментально растеклась»

«Оставленная на лето в салоне машины газировка от жары потеряла цвет»

Полные руки настоящего летнего счастья

«Я на все лето забросил велик в саду, и он стал частью экосистемы»

«Ранним утром еду на велике на работу»

«Тыковка терпеть не может ветер на пляже»

«Это я нарисовал на фестивале рисунков мелками»

Собаки рады лету

«Прошлым летом ездил в командировку. Обычно у меня получаются паршивые фоточки, но эта мне действительно удалась»

«Соседские детишки застали меня врасплох. Месть будет быстрой»

«Когда-то папа купил мне гамак, и день, когда мы его вешаем, в нашей семье считается официальным началом лета»

«В этом году достали гамак, а мыши разгрызли его на кусочки. Мне было так грустно. Муж сделал мне сюрприз, купив новый. Сегодня целый день валялась в нем и читала книжку».

«Моя девушка решила, что солнцезащитный спрей растирать совсем не нужно»

«Съел на ужин арбуз с ванильным мороженым и ни капельки не жалею»

«Поносила чулки в сетку»

«На парковке мой стаканчик из-за жары расплавился»

«Я живу в стране, где почти круглый год солнечно, но у меня аллергия на солнце»

«Мой отец все лето выращивал этот арбуз, а он вон какой внутри оказался: только кожура да семечки»

Первое летнее тепло

Бонус: шутка о любителях открытых окон летом