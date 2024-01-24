20+ фото, на которых такая разница, что глаза на лоб лезут

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Некоторые фотографии показывают такую большую разницу, что иногда хочется протереть глаза и сказать: «Ух ты! А такое возможно?» Судя по фотографиям, которые сделали пользователи сети — да, очень даже возможно.

Мейн-кун присел рядом с обычным котиком

«Я не стала гуру красоты, но вот как я красилась раньше, и как сейчас»

«Вот как изменился цвет моих джинсов»

«Девушка моего брата заказала торт, как в примере, только попросила написать „18“ вместо „C днем ​​рождения“. Выглядит ужасно, но хотя бы вкусно».

Посыпки совсем чуть-чуть не хватило

«Я поняла, насколько важно подобрать правильный макияж»

Отвар из льна творит чудеса

И это выглядит потрясающе! Как приготовить такое средство? © Intrepid_Station_197/ Reddit

Купил элитного кота за $ 1500, и вот что мне досталось

«Одно из яиц, которые я купил, оказалось фиолетовым»

«Вот такой чек на 3 покупки мне дали в магазине»

Откуда нам знать, может у вас просто крошечная собачка? © yheartishere / Reddit

Не люблю хвастаться, но она около 1 метра в длину. © tsmith39 / Reddit

Лимон-монстр по сравнению с обычным

«Огромная шоколадка по сравнению с малюсенькой»

«Часть моих рыжих волос, которые состригли в 16 лет, по сравнению с моими выцветшими волосами сейчас в 27»

«Никогда не доверяйте заведению, в котором макаруны кладут рядом с оливками»

«Корни моих волос выглядят гораздо более здоровыми по сравнению с поврежденными осветленными кончиками»

«18-летний кошелек рядом с новым»

«Жена решила указывать нашему грумеру, как стричь кота, и вот результат!»

«Новорожденный малыш со своей 91-летней прабабушкой держатся за руки во сне»

«Такое яйцо мне попалось в упаковке»

А я сначала подумал, что это спонж для макияжа. © ImAVoodoooChild / Reddit



«Моя машина по сравнению с машиной моего коллеги: мой грузовик на высоте его окон»

«Гигантский лист в сравнении с маленьким с того же дерева»

«Но почему же глазки такие маленькие?»

«У меня и моей бабушки на мизинцах есть дополнительные морщинки»

«Купил точно такие же новые кеды взамен тех, что ношу уже 5 лет»

Обещали установить беседку, которая «очарует и вдохновит гостей», а получили это