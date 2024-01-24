20+ фото, на которых такая разница, что глаза на лоб лезут
Некоторые фотографии показывают такую большую разницу, что иногда хочется протереть глаза и сказать: «Ух ты! А такое возможно?» Судя по фотографиям, которые сделали пользователи сети — да, очень даже возможно.
Мейн-кун присел рядом с обычным котиком
«Я не стала гуру красоты, но вот как я красилась раньше, и как сейчас»
«Вот как изменился цвет моих джинсов»
«Девушка моего брата заказала торт, как в примере, только попросила написать „18“ вместо „C днем рождения“. Выглядит ужасно, но хотя бы вкусно».
Посыпки совсем чуть-чуть не хватило
«Я поняла, насколько важно подобрать правильный макияж»
Отвар из льна творит чудеса
- И это выглядит потрясающе! Как приготовить такое средство? © Intrepid_Station_197/ Reddit
Купил элитного кота за $ 1500, и вот что мне досталось
«Одно из яиц, которые я купил, оказалось фиолетовым»
«Вот такой чек на 3 покупки мне дали в магазине»
- Откуда нам знать, может у вас просто крошечная собачка? © yheartishere / Reddit
- Не люблю хвастаться, но она около 1 метра в длину. © tsmith39 / Reddit
Лимон-монстр по сравнению с обычным
«Огромная шоколадка по сравнению с малюсенькой»
«Часть моих рыжих волос, которые состригли в 16 лет, по сравнению с моими выцветшими волосами сейчас в 27»
«Никогда не доверяйте заведению, в котором макаруны кладут рядом с оливками»
«Корни моих волос выглядят гораздо более здоровыми по сравнению с поврежденными осветленными кончиками»
«18-летний кошелек рядом с новым»
«Жена решила указывать нашему грумеру, как стричь кота, и вот результат!»
«Новорожденный малыш со своей 91-летней прабабушкой держатся за руки во сне»
«Такое яйцо мне попалось в упаковке»
- А я сначала подумал, что это спонж для макияжа. © ImAVoodoooChild / Reddit
«Моя машина по сравнению с машиной моего коллеги: мой грузовик на высоте его окон»
«Гигантский лист в сравнении с маленьким с того же дерева»
«Но почему же глазки такие маленькие?»
«У меня и моей бабушки на мизинцах есть дополнительные морщинки»
«Купил точно такие же новые кеды взамен тех, что ношу уже 5 лет»
Обещали установить беседку, которая «очарует и вдохновит гостей», а получили это
А бывает, что разница между ожиданием и реальностью лишь расстраивает. Например, когда при заказе обновки в интернет-магазине приходит не красивая вещь, а какое-то недоразумение. Или друг так нахваливал фильм, а оказалось, что он не стоил потраченного на него времени.
Фото на превью ******_l0ver
AdMe/Народное творчество/20+ фото, на которых такая разница, что глаза на лоб лезут
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