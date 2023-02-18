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20 фото, на которых вроде нет ничего такого, но почему-то даже мурашки по спине пробежать боятся

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Порой наше воображение не остановить, и вот уже след от автомобильного дворника напоминает Дарта Вейдера, а простой паук в кладовой пугает до крика. Мы собрали фото, при просмотре которых невольно хочется восклинуть: «Ох, батюшки!»

Какой-то организм вырос в банке томатного соуса

  • Микробиолог посмотрел фото и сказал, что это определенно грибок. Вообще, томатный соус слишком кислый для того, чтобы в нем что-то росло, но грибок всегда найдет способ.
    © jesiweeks3348 / Reddit

У чеснока есть глаз!


«Мой муж забыл в шейкере протеин с семенами чиа»

«Эту пластиковую вилку я нашел на дне духовки»

«Кажется, в новой квартире я буду не единственным жильцом»

Розовые вешенки растут себе на плюшевом мишке

Розовые вешенки — это грибы, их используют в приготовлении разных блюд. Из-за красивого внешнего вида они стали очень популярны для выращивания на домашних «грибных фермах». А теперь набирает обороты новый тренд: с помощью вешенок разные вещи превращают в арт-объекты. Их высаживают прямо на плюшевые игрушки, например.

  • Наверное, это самое жуткое из всего, что я видела. О таком фильм ужасов могли бы снять. © XelaXanson / Reddit


«Паук в нашей кладовке...»

«Сделал этот снимок много лет назад. Это инвертированная фотография парковки во время метели»

«Сугроб, сползающий с моей крыши»

Странное деревце, конечно

«В местном тако-баре есть стеллаж с мягкими игрушками
в формальдегиде»

«Кажется, в нашем яблочном уксусе завелся дементор»

На фото — уксусная матка. Это слизистое вещество вроде чайного гриба, которое превращает сок в уксус. Хоть уксусная матка и имеет неаппетитный вид, она абсолютно безопасна.

Цветы львиного зева после того, как они завяли

«Я есть Фру-у-укт!»

Самец мухи Добсона

«У меня дома из стены вот такие грибы выросли»

«Минивэн моих соседей наблюдает за вами»

«У меня глаза даже на ногах!»

«Мама сделала интересный рождественский декор
в этом году»

«Моя девушка ходила к врачу и прислала это фото»

  • Это они так проверяют зрение: по крикам понимают, кто хорошо видит. © LoveaBook / Reddit
Фото на превью u/antiquebanana / Reddit
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AdMe/Народное творчество/20 фото, на которых вроде нет ничего такого, но почему-то даже мурашки по спине пробежать боятся
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