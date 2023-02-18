20 фото, на которых вроде нет ничего такого, но почему-то даже мурашки по спине пробежать боятся
Порой наше воображение не остановить, и вот уже след от автомобильного дворника напоминает Дарта Вейдера, а простой паук в кладовой пугает до крика. Мы собрали фото, при просмотре которых невольно хочется восклинуть: «Ох, батюшки!»
Какой-то организм вырос в банке томатного соуса
- Микробиолог посмотрел фото и сказал, что это определенно грибок. Вообще, томатный соус слишком кислый для того, чтобы в нем что-то росло, но грибок всегда найдет способ.
© jesiweeks3348 / Reddit
У чеснока есть глаз!
- Терпеть не могу, когда еда смотрит на меня. © IwanTheTerrible / Reddit
«Мой муж забыл в шейкере протеин с семенами чиа»
«Эту пластиковую вилку я нашел на дне духовки»
«Кажется, в новой квартире я буду не единственным жильцом»
Розовые вешенки растут себе на плюшевом мишке
Розовые вешенки — это грибы, их используют в приготовлении разных блюд. Из-за красивого внешнего вида они стали очень популярны для выращивания на домашних «грибных фермах». А теперь набирает обороты новый тренд: с помощью вешенок разные вещи превращают в арт-объекты. Их высаживают прямо на плюшевые игрушки, например.
- Наверное, это самое жуткое из всего, что я видела. О таком фильм ужасов могли бы снять. © XelaXanson / Reddit
«Паук в нашей кладовке...»
- Теперь он твой личный диетолог. © schmuber / Reddit
«Сделал этот снимок много лет назад. Это инвертированная фотография парковки во время метели»
«Сугроб, сползающий с моей крыши»
Странное деревце, конечно
«В местном тако-баре есть стеллаж с мягкими игрушками
в формальдегиде»
«Кажется, в нашем яблочном уксусе завелся дементор»
На фото — уксусная матка. Это слизистое вещество вроде чайного гриба, которое превращает сок в уксус. Хоть уксусная матка и имеет неаппетитный вид, она абсолютно безопасна.
Цветы львиного зева после того, как они завяли
«Я есть Фру-у-укт!»
Самец мухи Добсона
- Австралийцы: «О, так это малыш!» © biggmclargehuge / Reddit
«У меня дома из стены вот такие грибы выросли»
«Минивэн моих соседей наблюдает за вами»
«У меня глаза даже на ногах!»
«Мама сделала интересный рождественский декор
в этом году»
«Моя девушка ходила к врачу и прислала это фото»
- Это они так проверяют зрение: по крикам понимают, кто хорошо видит. © LoveaBook / Reddit
Фото на превью u/antiquebanana / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 фото, на которых вроде нет ничего такого, но почему-то даже мурашки по спине пробежать боятся
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