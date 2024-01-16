20+ фото с чужой работы, на которые смотришь и думаешь: «Ну надо же, как бывает!»

Люди проводят на работе много времени, и это сильно влияет на их отношение к жизни и окружающим. Одно дело — часами стоять у горячей плиты, другое — смотреть на мир с высоты башенного крана, третье — все время быть в дороге. На каждом рабочем месте есть свои фишки, оценить которые можно благодаря фотоснимкам пользователям сети.

«Я работаю в зоопарке с экзотическим контингентом. На моей голове сидит Морти — это самка лемура»

«Работаю кассиром. Фото сделано в „черную пятницу“»

Кажется, из этой шерсти можно собрать новую собаку. Вот такая работа у грумера

«Моя работа — пекарь в кулинарной лавке»

Почему сейчас много пекарен, где невкусно? © caramiel / Pikabu

Потому что есть секрет: во вкусную выпечку необходимо класть сливочное масло, а не маргарин, и дрожжи, а не разрыхлитель теста! © user5981439 / Pikabu

«Работаю частным тренером по плаванию в Дубае. Ну и, естественно, безумно люблю свою работу. Это один из бассейнов»

«Работаю крановщиком. Меня спрашивают: «А как в туалет на кране ходить? Спускаться надо или приспособление какое-то есть?»

«Отвечаю: спуститься вниз в туалет не успеешь. Поэтому по-маленькому — в бутылку, по-большому — в мусорный пакет».

«Я ветеринар. Звонит женщина: „Можно у вас леопарда обследовать?“ Поржали, мол, привозите. И реально на следующий день нам привезли леопарда на УЗИ!»

«Как мы его грузили и обследовали — тема для отдельной истории... А вообще работа, конечно, дико интересная. Не скажу, что всегда веселая, но скучно не бывает».

«Мы команда пекарей. Сегодня я отвечала за цвет выпечки»

«Мой маленький магазинчик бытовой химии и косметики»

«Интерьер кабины моего мусоровоза»

«Тружусь на колесе обозрения»

«Вдруг кому-то будет интересно, как выглядит веломастерская»

«Я работаю в зоопарке, и милый Джеффри любит помогать нам готовить обед для животных. Он танцует и развлекает нас»

«Я биолог, работаю с вирусами, клеточными культурами и лабораторными животными. На фотографии мое основное рабочее место»

«Вид с моего рабочего места. А это, собственно, моя красавица!»

«Работаю каюром⁠⁠»

«Я судья-информатор в молодежной хоккейной лиге, Оренбург»

Вид из кабины трамвая

«Несколько фотографий с моего рабочего места. Всегда рады помогать людям»

«Я анестезиолог. В зависимости от того, с каким настроением пациент „уйдет в наркоз“, так он его и перенесет. Поэтому сам всегда стараюсь немного отвлечь больного, иногда пошутить, если это уместно, разрядить обстановку. Тогда и работать легче».

«Работаю в Олимпийском парке водителем-гидом»

«Работаю гидом. На самом деле рабочего места как такового нет. Все тропы Алтая — моя работа»

«Экскаваторщик я»

«Двое детей, муж. Мое рабочее место. Лучшей работы и не придумаешь!»