20+ фото с чужой работы, на которые смотришь и думаешь: «Ну надо же, как бывает!»
Люди проводят на работе много времени, и это сильно влияет на их отношение к жизни и окружающим. Одно дело — часами стоять у горячей плиты, другое — смотреть на мир с высоты башенного крана, третье — все время быть в дороге. На каждом рабочем месте есть свои фишки, оценить которые можно благодаря фотоснимкам пользователям сети.
«Я работаю в зоопарке с экзотическим контингентом. На моей голове сидит Морти — это самка лемура»
«Работаю кассиром. Фото сделано в „черную пятницу“»
Кажется, из этой шерсти можно собрать новую собаку. Вот такая работа у грумера
«Моя работа — пекарь в кулинарной лавке»
- Почему сейчас много пекарен, где невкусно? © caramiel / Pikabu
- Потому что есть секрет: во вкусную выпечку необходимо класть сливочное масло, а не маргарин, и дрожжи, а не разрыхлитель теста! © user5981439 / Pikabu
«Работаю частным тренером по плаванию в Дубае. Ну и, естественно, безумно люблю свою работу. Это один из бассейнов»
«Работаю крановщиком. Меня спрашивают: «А как в туалет на кране ходить? Спускаться надо или приспособление какое-то есть?»
«Отвечаю: спуститься вниз в туалет не успеешь. Поэтому по-маленькому — в бутылку, по-большому — в мусорный пакет».
«Я ветеринар. Звонит женщина: „Можно у вас леопарда обследовать?“ Поржали, мол, привозите. И реально на следующий день нам привезли леопарда на УЗИ!»
«Как мы его грузили и обследовали — тема для отдельной истории... А вообще работа, конечно, дико интересная. Не скажу, что всегда веселая, но скучно не бывает».
«Мы команда пекарей. Сегодня я отвечала за цвет выпечки»
«Мой маленький магазинчик бытовой химии и косметики»
«Интерьер кабины моего мусоровоза»
«Тружусь на колесе обозрения»
«Вдруг кому-то будет интересно, как выглядит веломастерская»
«Я работаю в зоопарке, и милый Джеффри любит помогать нам готовить обед для животных. Он танцует и развлекает нас»
«Я биолог, работаю с вирусами, клеточными культурами и лабораторными животными. На фотографии мое основное рабочее место»
«Вид с моего рабочего места. А это, собственно, моя красавица!»
«Работаю каюром»
- Что делать, если «спустило колесо»? Есть ли хаска-запаска? © G.Wisdom / Pikabu
- Есть. Их у нас 64. © ruslanbakiev / Pikabu
«Я судья-информатор в молодежной хоккейной лиге, Оренбург»
Вид из кабины трамвая
«Несколько фотографий с моего рабочего места. Всегда рады помогать людям»
«Я анестезиолог. В зависимости от того, с каким настроением пациент „уйдет в наркоз“, так он его и перенесет. Поэтому сам всегда стараюсь немного отвлечь больного, иногда пошутить, если это уместно, разрядить обстановку. Тогда и работать легче».
«Работаю в Олимпийском парке водителем-гидом»
«Работаю гидом. На самом деле рабочего места как такового нет. Все тропы Алтая — моя работа»
«Экскаваторщик я»
«Двое детей, муж. Мое рабочее место. Лучшей работы и не придумаешь!»
В каждой профессии — таксиста, продавца или доктора — есть свои особенности. Но если работа связана с людьми, без забавных историй она точно не обходится.