20+ фотографий из молодости наших родителей, которые действуют как машина времени

Фотография — это отличный способ заглянуть в прошлое. Взглянув всего один раз на снимки, кто-то сможет познакомиться с бытом того времени, а кто-то — ностальгически вспомнить свое детство и молодость.

Мама с дочкой покупают тетради

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУМ / EAST NEWS

Очередь в ГУМе

Erich Lessing / Album / EAST NEWS

Родители провожают детей в пионерский лагерь

ASSOCIATED PRESS / East News

Продавщица показывает новинку — нейлоновые колготки

Беззаботные денечки на пляже

Клиенты в парикмахерской

Sovfoto / UIG / UIG Art and History / East News

Первый раз в первый класс

Мальчик примеряет кепку

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУМ / East News

Стрелка (слева) и Белка успешно вернулись на Землю после полета в космос

Продавщица использует счеты, а сзади выстроилась очередь за чулками

Erich Lessing / Album / EAST NEWS

Девочки занимаются в балетной школе

Ребенок рассматривает велосипеды

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУМ / EAST NEWS

Гостья с модной прической в центре внимания

Дети играют в классики

Кстати, в другой нашей статье можно посмотреть на старые вещи, которые близки и понятны взрослым, но не подрастающему поколению.

В парке

Новогодний утренник

Фотография из отпуска, Сочи

Кому грибочков?

Дети подготовили музыкальный номер

Зимняя прогулка по парку

Свадебная роспись

Сочи в 70-х

Сборы турклуба

Детский автомобиль — мечта каждого ребенка

Wojtek Laski / East News

Приятного аппетита!

EAST NEWS

Автоматы с газированной водой на улице города

EAST NEWS

Любимый продуктовый магазин

Wojtek Laski / East News

Привоз свежего хлеба

Wojtek Laski / East News

Казалось бы, обычные фотографии, но они передают столько эмоций, что на душе становится как-то тепло и уютно. Каким-то образом у снимков словно есть вкус, запах и настроение.