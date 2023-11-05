20+ фотографий из молодости наших родителей, которые действуют как машина времени
Фотография — это отличный способ заглянуть в прошлое. Взглянув всего один раз на снимки, кто-то сможет познакомиться с бытом того времени, а кто-то — ностальгически вспомнить свое детство и молодость.
Мама с дочкой покупают тетради
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУМ / EAST NEWS
Очередь в ГУМе
Erich Lessing / Album / EAST NEWS
Родители провожают детей в пионерский лагерь
ASSOCIATED PRESS / East News
Продавщица показывает новинку — нейлоновые колготки
Беззаботные денечки на пляже
Клиенты в парикмахерской
Sovfoto / UIG / UIG Art and History / East News
Первый раз в первый класс
Мальчик примеряет кепку
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУМ / East News
Стрелка (слева) и Белка успешно вернулись на Землю после полета в космос
Продавщица использует счеты, а сзади выстроилась очередь за чулками
Erich Lessing / Album / EAST NEWS
Девочки занимаются в балетной школе
Ребенок рассматривает велосипеды
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУМ / EAST NEWS
Гостья с модной прической в центре внимания
Дети играют в классики
Кстати, в другой нашей статье можно посмотреть на старые вещи, которые близки и понятны взрослым, но не подрастающему поколению.
В парке
Новогодний утренник
Фотография из отпуска, Сочи
Кому грибочков?
Дети подготовили музыкальный номер
Зимняя прогулка по парку
Свадебная роспись
Сочи в 70-х
Сборы турклуба
Детский автомобиль — мечта каждого ребенка
Wojtek Laski / East News
Приятного аппетита!
EAST NEWS
Автоматы с газированной водой на улице города
EAST NEWS
Любимый продуктовый магазин
Wojtek Laski / East News
Привоз свежего хлеба
Wojtek Laski / East News
Казалось бы, обычные фотографии, но они передают столько эмоций, что на душе становится как-то тепло и уютно. Каким-то образом у снимков словно есть вкус, запах и настроение.
Фото на превью Erich Lessing / Album / EAST NEWS, Sovfoto / UIG / UIG Art and History / East News
AdMe/Народное творчество/20+ фотографий из молодости наших родителей, которые действуют как машина времени
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