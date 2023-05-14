20+ фотографий, после просмотра которых настроение взлетает выше облаков

Иногда на душе бывает тоскливо и кажется, что никакая волшебная таблетка не способна избавить нас от этого состояния. Но, как бы это странно ни звучало, именно улыбка может стать источником счастья и хорошего настроения. А многие люди делятся позитивными моментами свой жизни на весь интернет, и потому найти источник такой улыбки совсем не сложно.

«Она так гордится собой. У нее 3 девочки и 1 мальчик»

«Мужчины тоже вяжут. Я увлекаюсь вязанием крючком не первый год. В основном делаю игрушки, но иногда и одежду для собаки»

«Маришка — котенок, которого достали из трансформаторной подстанции. Немного капризуля, кокетка и невероятная милашка в одном флаконе»

«С ней пришла знакомиться женщина, которая ожидала, что все котята сразу же ведут себя дружелюбно с незнакомцами и охотно идут к ним на руки. Но Маришка испугалась такого напора. В итоге не захотела сидеть на руках у чужого человека, который очень настаивал на обнимашках, вернулась ко мне на руки и замурчала».

«Моему „гомерчу“ в этом году исполняется 6 лет»

Он выглядит неплохо для своего возраста! Мой с трудом запрыгивает на кровать и не ходит так далеко, как раньше. Чем вы его кормите? © Rightinthepiehole / Reddit

«Настало время для купания»

Как же я вас понимаю. Тем количеством воды, которое выплескивается во время купания, можно повторно наполнить ванну. © ryguy5 / Reddit

«Кот моей мамы, зовут Семен»

«Ради первоапрельской шутки я заменила майонез на йогурт и наблюдала, как мои ученики в шоке смотрели, как я ем»

«Коллега и его сосед любят подкалывать друг друга. Вот что один из них обнаружил сегодня утром»

«Сегодня забрали этого малыша себе»

Назовите Бандит. Он ворует сердца. © Unknown author / Reddit

Речной круиз. Все места уже забронированы

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Ну и как тут не взять?

«Счастливой Пасхи! Работаю водителем такси. Вот так я украсила машину для своих пассажиров»

«Да, это мой мальчик!»

Ходят слухи, что у фотографа, заснявшего это облако, по сей день не сходит улыбка с лица

«Так моя кошка смотрит на моего парня»

«Вылечился от синдрома запертого человека и теперь вот на пикнике»

«Забрала домой 14-летнего кота»

«Кучу лет мечтала об этом торте. Но то у родителей денег не было, то смеялись над этим желанием и было как-то неловко. И вот мне завтра 31, и я решилась»

«В свои 56 учусь делать себе маникюр. Хотела такое, и вот что вышло»

«32 года мои ногти были в таком состоянии. Но психанула, собралась, занялась ими — и вот»

«Поручила 9-летке нарисовать своего песеля. Это просто фурор»