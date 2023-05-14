20+ фотографий, после просмотра которых настроение взлетает выше облаков
Иногда на душе бывает тоскливо и кажется, что никакая волшебная таблетка не способна избавить нас от этого состояния. Но, как бы это странно ни звучало, именно улыбка может стать источником счастья и хорошего настроения. А многие люди делятся позитивными моментами свой жизни на весь интернет, и потому найти источник такой улыбки совсем не сложно.
«Она так гордится собой. У нее 3 девочки и 1 мальчик»
«Мужчины тоже вяжут. Я увлекаюсь вязанием крючком не первый год. В основном делаю игрушки, но иногда и одежду для собаки»
«Маришка — котенок, которого достали из трансформаторной подстанции. Немного капризуля, кокетка и невероятная милашка в одном флаконе»
«С ней пришла знакомиться женщина, которая ожидала, что все котята сразу же ведут себя дружелюбно с незнакомцами и охотно идут к ним на руки. Но Маришка испугалась такого напора. В итоге не захотела сидеть на руках у чужого человека, который очень настаивал на обнимашках, вернулась ко мне на руки и замурчала».
«Моему „гомерчу“ в этом году исполняется 6 лет»
- Он выглядит неплохо для своего возраста! Мой с трудом запрыгивает на кровать и не ходит так далеко, как раньше. Чем вы его кормите? © Rightinthepiehole / Reddit
«Настало время для купания»
- Как же я вас понимаю. Тем количеством воды, которое выплескивается во время купания, можно повторно наполнить ванну. © ryguy5 / Reddit
«Кот моей мамы, зовут Семен»
«Ради первоапрельской шутки я заменила майонез на йогурт и наблюдала, как мои ученики в шоке смотрели, как я ем»
«Коллега и его сосед любят подкалывать друг друга. Вот что один из них обнаружил сегодня утром»
«Сегодня забрали этого малыша себе»
- Назовите Бандит. Он ворует сердца. © Unknown author / Reddit
Речной круиз. Все места уже забронированы
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Ну и как тут не взять?
«Счастливой Пасхи! Работаю водителем такси. Вот так я украсила машину для своих пассажиров»
«Да, это мой мальчик!»
Ходят слухи, что у фотографа, заснявшего это облако, по сей день не сходит улыбка с лица
«Так моя кошка смотрит на моего парня»
«Вылечился от синдрома запертого человека и теперь вот на пикнике»
«Забрала домой 14-летнего кота»
«Кучу лет мечтала об этом торте. Но то у родителей денег не было, то смеялись над этим желанием и было как-то неловко. И вот мне завтра 31, и я решилась»
«В свои 56 учусь делать себе маникюр. Хотела такое, и вот что вышло»
«32 года мои ногти были в таком состоянии. Но психанула, собралась, занялась ими — и вот»
«Поручила 9-летке нарисовать своего песеля. Это просто фурор»
Те, кто не стесняется делиться свой радостью с окружающими, действительно делают этот мир чуточку лучше. И правда, как тут хандрить, когда даже животные на фото улыбаются.