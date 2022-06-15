20+ гениев организации пространства, у которых каждая вещица на своем месте

Способность рассортировать и разложить вещи так, чтобы каждая из них была на своем месте, — это умение, которому можно научиться. Любой шкаф, который не хочется лишний раз открывать из-за лавины падающих оттуда предметов, можно превратить в образец порядка, если приложить к этому процессу логику, фантазию и немного усилий.

Мы в ADME посмотрели на результат работы людей, которые достигли определенного мастерства в организации пространства вокруг себя, и поняли: нам есть чему у них поучиться.

«Мне нравится сортировать книги по цветам: это доставляет больше радости»

«Всю ночь разгребала бардак в детской. Комната превратилась в такой свинарник, что 3-летний сын больше не хотел там играть. Он будет в шоке, когда проснется»

«Думала добавить полки в шкаф, чтобы разместить там кастрюли и сковородки. Но наткнулась на этот органайзер, и он решил все проблемы. Теперь легко достать что угодно»

«Рассортировала пряжу. Решила не распихивать мотки ниток по пластиковым пакетам и картонным коробкам»

«Самодельный органайзер для украшений приносит мне искреннюю радость»

«Я рассортировала обувь по прозрачным контейнерам и избавилась от всех туфель, которые покупала для того, чтобы повыпендриваться»

«Например, у меня были туфли на высоченном каблуке. Я купила их с мыслью: „Надену на свидание с мужем или в театр!“ Но мы не ходим на свидания туда, куда надо наряжаться, и я не посещаю театр. Никогда больше не куплю чего-то для выпендрежа».

В шкафчике для специй теперь порядок. Можно легко найти хоть паприку, хоть чеснок

«Ящик для нижнего белья. Не идеально, но я горжусь!»

«Купил набор стаканов — получил бонус: хранилище для елочных игрушек»

«Мой зимний гардероб после того, как я избавилась от всего лишнего»

Старый ящик позволил организовать заброшенную коллекцию камней так, чтобы она приносила радость

«Разложила ткани вертикально с помощью картонных квадратов. Мне понадобилось 6 часов, чтобы победить мой тканевый беспорядок»

«Сделали двойной пол на балконе. В ящики под полом поместилась уйма барахла»

Вы гений! У меня грядет ремонт на балконе, поэтому украду у вас идею. © Miymiy.miy0 / Pikabu

«Ни одна шкатулка для драгоценностей не могла вместить мои украшения. Я оборудовала место для них и теперь ношу бусики, браслеты и сережки гораздо чаще»

Парни тоже могут быть аккуратными, не так ли?

«Привел в порядок ящик с канцтоварами, и теперь он выглядит как витрина в магазине»

«У меня была кладовка, где хранилось много всего нужного, только ничего нельзя было найти. Все изменилось»

«Наконец-то я могу выбрать серьги, просто взглянув на них! У каждой пары теперь есть свой домик»

Ощущение такое, будто прилетела фея и превратила захламленную кладовку в гардероб принцессы

«Приехала к родителям в гости, заметила, что у них появились такие симпатичные пуфики»

«А это, оказывается, они придумали и воплотили такой способ хранения летних и зимних колес».

Если ваш карапуз уже замучил фразами: «Купи машинку, у меня такой еще нет!», — а валяются они по всему дому, то спасет такая чудесная вещь. Это органайзер для крепежа

«Удобен он, прежде всего, тем, что длина ячейки идеальна для машинок. Прозрачная крышка дарит ребенку эффект быстрого поиска, и он охотнее лезет за игрушкой, чем в обычную коробку».

«Придумала, как держать сережки в порядке. Я с помощью канцелярской кнопки проделала отверстия в рисунке на холсте и развесила украшения»

Под раковиной может поместиться не только мусорное ведро, но и пакет с пакетами, чистящие средства и многое другое