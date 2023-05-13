20+ имен и фамилий, которые отсыпали целую гость перца в жизнь своих владельцев

Мы, конечно, не выбираем сами имя и фамилию. Одни получают настолько звучные и красивые, что сразу и себе такие же хочется. А вот другим лучше даже не упоминать о том, что написано в их паспорте, ведь обязательно начнутся шуточки. Но порой даже у тех, кто носит обычные фамилии, происходят такие ситуации, что можно рассказывать анекдоты на эту тему. А в качестве бонуса предлагаем вам небольшой экскурс в мир неожиданной кармы, где те, кто насмехался над чужими фамилиями, получают по заслугам.