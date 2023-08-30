20+ интригующих историй с такой внезапной концовкой, что только глазами хлопать и остается
Порой бывает, что самая обычная ситуация превращается в сюжетный ход, словно придуманный безумным сценаристом. Жизнь многогранна, и в этом есть своя прелесть. Что и доказывают динамичные истории из этой статьи. Почитайте только.
- Сыну год. Я с ним 24/7, у мужа тяжелая работа, денег на няню нет. Я уже лезу на стену. Но держусь, я не нытик. Звонит свекровь: «Я мимо вашего дома прохожу, зайду чаю выпить». У меня так не принято, хочешь в гости — предупреждай заранее. Но нет ни сил спорить. Заходит и как начнет жаловаться: «Ох, тяжело. Врач говорит, и сахар плохой, и вес надо сгонять, ходить побольше». Вокруг топочет сын. И эта коварная женщина говорит: «Давай я с ним пройдусь. Ходить-то надо, а одной скучно». 3 часа гуляют. Звоню, мол, как дела, не устал, не капризничает? Отвечает: «Успокойся, у нас моцион». Возвращаются, уставший сын отрубается прямо на стульчике. Свекровь говорит: «Получше мне стало, завтра снова приду». И я восхищаюсь ее талантом: я бы не попросила помощи с ребенком, а если бы она просто предложила, я бы ответила, что мне не сложно и все ок. Крутейшая женщина. © user4986614 / Pikabu
- Иду в кинотеатре к выходу. Какая-то женщина, не глядя на меня, спрашивает: «Это ты?» Я говорю: «Я». Она берет меня под руку и идет дальше. Потом смотрит на меня и говорит: «Мужчина, как вам не стыдно!» Я говорю: «Извините, я не знал, что это не я». © Alex21852256 / Twitter
- Сижу утром на кухне, пью кофе, и вдруг вижу в углу кухни... змею! Многоквартирный дом, 7 этаж, как это возможно?! Ору, выбегаю из квартиры, долблюсь к соседям: «Спасите-помогите!» Сосед как ниндзя стремительно забегает ко мне в квартиру, орет мне — «Это кобра! Бери швабру, чтобы отбиваться, и залазь куда-нибудь повыше!». Бегаем туда-сюда, а змея забралась в заднюю стенку холодильника, не выковырнешь. Что делать, легла спать, а когда проснулась — полупридушенная змея лежала около моей кровати, рядом сидел мой довольный кот. Змея осталась жива и оказалась ужиком. Я надела перчатки, посадила ужа в банку и вынесла на улицу в траву. © DizzyZhuzhik / Pikabu
- Меня бросили, потому что я рыжая. Мама моего парня не хотела, чтобы у не были рыжие внуки и уговорила его бросить меня. Он женился на блондинке и у них двое рыжих детей. А мои дети блондины. © glowyig / Twitter
- Работала продавцом в магазине, где продавались чай и кофе. Приходит почтенная дама заявляет, что хотела бы приобрести хороший чай. Интересуется, чем отличается крупнолистовой от среднелистового, кто производитель, где упаковано, почему у них разные цены, внимательно изучает сроки годности. В течение получаса перебираем весь ассортимент, изучаем в интернете производителей, узнаем, на каких плантациях и в каких регионах выращивался сорт и какая там экологическая ситуация. Наконец дама удовлетворенно улыбается и произносит: «Ну, у меня еще дома чай не закончился, через недельку зайду.» И величественно покидает помещение. © Serenity1111 / Pikabu
- Готовился сделать предложение. Взял у ювелира примерочные кольца, чтобы втихаря сравнить с кольцами девушки. По дороге домой высыпал бездомному мелочь из кошелька. Ночью тихонько беру кольца своей девушки и с ужасом понимаю, что вместе с мелочью отдал примерочные кольца. Утром звоню ювелиру, выясняю, что это безумно дорогой платиновый набор. Беру 2 дня отгула и мотаюсь по городу в поисках бездомного. Нашел! И его, и кольца. Заказал кольцо, сделал предложение, женился. Но лучше бы я его не находил. © Подслушано / VK
- Ехала в поезде. Передо мной бурно ссорилась семейная пара. Женщина рыдала и угрожала уйти и забрать ребенка. Я говорила по телефону и собеседник спросил, что за вопли. Громко отвечаю: «На моих глазах становится на одного свободного мужчину больше! 5 минут и все, ну и месяца 2 на развод. Я первая в очереди. Да, ребенок есть, но это не страшно, всего 25 % алиментов от зарплаты. Да, симпатичный! Да, очень нравится!». Парочка резко притихла и начала пялиться на меня. Я улыбаюсь мужчине. Он пересел в другой ряд. Жена еще немного поплакала, встала, презрительно на меня зыркнула и пересела к своему мужу, стала что-то нежно ему ворковать. Когда они выходили из вагона, она крепко держала его под руку. Я — фея. Я спасла пару от развода! © adedas / Pikabu
- Когда я была во 2 классе, забыла ключи от дома. Сотовых в то время не было. Поднимаюсь наверх, звоню в незнакомую квартиру. Открывает дверь какая-то бабушка и говорит: «Что-то ты поздно, уже обед остывает». Я в шоке, захожу, обедаю, начинаю делать с этой бабушкой уроки. Звонок в дверь, бабушка открывает, а там стоит девочка моего возраста, с таким же рюкзаком и двумя хвостиками, как у меня. Бабушка перепутала меня с внучкой. Позвонили маме, меня забрали домой. © Подслушано / Ideer
- Этим утром в кафе заметила, что на меня смотрит маленькая девочка с мамой. В какой-то момент женщина говорит ей: «Давай, не бойся!» — и девочка подходит ко мне и спрашивает: «Простите, пожалуйста, а вы сами наносите татуировки каждый день или вам мама помогает?» © library-mermaid / Tumblr
- У моей знакомой два года назад погибла кошка Машка. Она была черной с белыми манжетами и белым сердечком на груди. А на днях знакомая звонит и трясущимся голосом говорит, что Машка вернулась. Она пришла с работы и услышала мяуканье на балконе второго этажа. Пошла туда и увидела котенка — точную копию Машки. Впустила и в шоке наблюдала, как котенок прыгнул в любимое кресло Машки и свернулся там калачиком, будто так всегда и было... © Подслушано / Ideer
- Сегодня утром пришла женщина и направилась к стойке, чтобы поприветствовать нас, как вдруг громко ахнула и воскликнула: «Я забыла свою собаку!» Она забыла взять с собой собаку. К ветеринару. © sarahsquarah / Tumblr
- Наш преподаватель по английскому языку и актерскому мастерству был убежденным веганом и защитником животных. Однажды во время урока он случайно наступил на божью коровку, в ужасе застыл, затем аккуратно сгреб ее в ладошку и начал цитировать Гамлета. У меня так и не хватило духа сказать ему, что это просто красный M&M’s. © edenidoigo / Tumblr
- В автобус зашел парень, секунд 30 пялился на меня и Лулабель, сидящую на моих коленях, и затем говорит: «А разве можно заходить в автобус с собаками?» Я пожала плечами, ожидая, что он собирается заняться нравоучениями или вроде того, но он вдруг вытащил свою чихуахуа буквально из ниоткуда. © mogvvai / Twitter
- Пару лет назад стояла в магазине аквариумных рыб, произошло там следующее.
Влетает мужик:
— Хотите улиток по рублю?
Продавец:
— Не надо нам улиток рубить. © Фрустрация / VK
- Как-то раз была на почте, и бабушка передо мной попросила всего одну марку. Женщина за прилавком раздраженно фыркнула, оторвала штамп и швырнула его так, что тот приземлился на пол. При этом она даже не подумала извиниться и предложить другую. Старушка на секунду задумалась, потом подняла марку и на том же месте оставила монетку. Затем радостно сказала: «Спасибо!» — и вышла, а продавщице пришлось встать и подойди, чтобы забрать деньги. Я улыбалась после этого весь день. © pettyrevenge / Tumblr
- Была зима. Приехала из салона домой и решила привести прическу в порядок. Беру расческу и вижу на ней длинный темный волос. Сразу в голове мысли: 10 лет женаты, ах она негодяйка, специально мою взяла, чтоб о себе заявить! Уже судорожно ищу в сумке телефон, как вдруг до меня доходит, что еще несколько часов назад я была брюнеткой и это мой темный волос. © Подслушано / Ideer
- Мой пятилетний сын однажды ругнулся, когда не получилось сделать что-то по-своему. Я грозно посмотрела на него и сказала, что мы не произносим такие слова в нашем доме. А он пристально посмотрел мне в глаза и ответил: «Это квартира, а не дом». © rebeccaisdope / Twitter
- Никогда не думала, что докачусь до такой жизни. Меня шантажируют. Я взрослый адекватный человек. Как так вышло, не понимаю. Итак, к делу. Шантажирует меня кошка соседей по даче. Почти каждый день она приносит мышей и не ест их, пока я не насыплю ей сухого корма. Разговоры про совесть, про то, что так с людьми поступать нельзя, ни к чему не приводят. Как только она слышит звук корма, быстро съедает мышь и с чувством выполненного долга (как же, спасла двуногую от злого монстра) идет и наворачивает сверху мисочку корма. Как мне прекратить эти тяжелые отношения? © RomashkaIvanova / Pikabu
- Застукали ребенка за поеданием хомячьего корма. Корм отобрали, рот прополоскали. Я читаю состав: пшеница, просо, горох, морковь, картофель, витамины А, С, D, Е. Супруг задумчиво: «Может, ему еще дать?» © SemennicovaV / Twitter
- Мой папа ходил в школу вместе с Джоном Ленноном. Папа круто играл на барабанах, и однажды Джон спросил его, не хочет бы он быть барабанщиком в новой группе. Папа хотел, но моя бабушка запретила. Она сказала, что ему нужно прежде всего уделять время учебе, поэтому он не присоединился. Мне нравится представлять, что в альтернативной вселенной мой папа сказал «да». © Unknown author / Reddit
- Я вырос в небольшом городке. В один прекрасный день я впервые сам, без родителей, поехал в столицу. Пришел в кафе. А там — чистый, светлый и большой туалет. Сделал все, за чем пришел, и на выходе увидел на двери список фамилий с временем и подписью. Тогда я еще не знал, что это график уборки, поэтому я сделал первое, что пришло в голову — вписал свою фамилию, время посещения туалета и расписался. До сих пор смеюсь, когда представляю себе лица сотрудников. © ctin / Pikabu
- В магазине после оплаты товара отхожу от кассы, а ко мне охранник подскакивает: «Расстегните, пожалуйста, куртку. Есть подозрение, что у вас под курткой что-то спрятано». Мне скрывать нечего, расстегнул. «А, это живот», — удовлетворенно кивнул охранник. Поднял мне настроение на целый день! © superedward / Pikabu
Истории с неожиданным поворотом, наверняка, случались и в вашей жизни. Не томите, рассказывайте скорей!
AdMe/Народное творчество/20+ интригующих историй с такой внезапной концовкой, что только глазами хлопать и остается
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