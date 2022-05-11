20+ человек, которые умеют найти стильные вещицы даже там, где другие и искать-то не станут

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Современные торговые центры готовы предложить покупателям тысячи товаров на любой вкус. Однако в большинстве случаев все эти вещи так или иначе похожи друг на друга. Но есть места, где уникальные экземпляры водятся гораздо чаще, — это комиссионки. Правда, и там, чтобы отхватить нечто по-настоящему нестандартное, нужно перелопатить горы ширпотреба.

Мы в AdMe.ru всегда готовы порадоваться чужим удачам, поэтому с интересом рассмотрели нетривиальные находки с барахолок, которыми их новые владельцы искренне гордятся.

«Нашла в комиссионке симпатичную брошку с божьей коровкой. Оказалось, что она сделана из 18-каратного золота, а камни — это бриллианты»

«Купил в комиссионке винтажное зеркало и обнаружил внутри старинную семейную фотографию 1871 года»

«Купил набор посуды, похожий на фарфоровый цветок»

«Нашла на барахолке репродукции картин Альфонса Мухи, вышитые крестиком»

«Купила в комиссионке великолепную шахматную доску из мрамора. Она жутко тяжелая, но нереально красивая»

«Мой внутренний 8-летний ребенок не мог устоять перед этим винтажным одеялом с изображением покемонов. Брат сразу отжал его у меня»

«Вчера нашла этот столик в комиссионке. Кот одобрил»

«Обнаружила в комиссионке этот потрясающий гребень в стиле ар-деко 1920-х годов. Просто вау!»

«Нашла эту крутейшую сумку в комиссионке»

«Я люблю миниатюры и крошечные вещи. Этот очаровательный портфель похож на коробочку для визиток»

«Я просто не смог пройти мимо этих безумных туфель на барахолке. Теперь точно произведу фурор в офисе!»

«Самые милые солонки и перечницы, которые я обнаружила в комиссионке. Лучшая находка этого месяца!»

Потрясная корзинка для пикника

«Я влюбилась в эти золотые сережки!»

Это самое милое, озорное и стильное украшение, которое я когда-либо видела. © cherrybombsnpopcorn / Reddit

«Купил этот воротничок и галстук в комиссионке»

«Я в восторге от моей новой находки!»

«Нашел винтажный платок Gucci на распродаже в минувшую пятницу»

«Урвала журнальный столик в виде книг и готова кричать от счастья»

«Спасла 2 бабочек с дворовой распродажи»

«Нашла на распродаже потрясающий набор из 126 старинных открыток, большинство из которых имеют почтовые штемпели 1908–1913 годов»

«Я обнаружил эту глиняную скульптуру ручной работы в комиссионке и заметил авторскую подпись на нижней стороне»

«Оказывается, это оригинальное произведение искусства современного автора Джона Стюарта Андерсона, которое я буду оценивать у специалистов».