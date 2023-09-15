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20 искрометных твитов о том, что отношения мужчин и женщин — это настоящая драма

Народное творчество
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Не зря некоторые в шутку говорят, что мужчина и женщина будто бы зародились на разных планетах. Ведь что происходит в головах друг у друга нам, наверное, не понять никогда. Иногда из-за разницы в восприятии создаются такие ситуации, что только успевай записывать. Именно такие моменты мы и объединили в нашей статье.

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Порой супружеская жизнь превращается в настоящий квест, пройти который без конфликтов, ссор и недопониманий очень сложно. Хотя чувство юмора в таких ситуациях спасает на все 100.

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AdMe/Народное творчество/20 искрометных твитов о том, что отношения мужчин и женщин — это настоящая драма
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