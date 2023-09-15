20 искрометных твитов о том, что отношения мужчин и женщин — это настоящая драма

Не зря некоторые в шутку говорят, что мужчина и женщина будто бы зародились на разных планетах. Ведь что происходит в головах друг у друга нам, наверное, не понять никогда. Иногда из-за разницы в восприятии создаются такие ситуации, что только успевай записывать. Именно такие моменты мы и объединили в нашей статье.