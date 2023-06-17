20 историй из сферы услуг, где иной раз такие драматичные сцены разыгрываются — хоть кино снимай

Со сферой услуг сталкивается каждый человек. Ведь все как минимум ходят за продуктами в супермаркеты или стригутся в парикмахерских. А еще среди нашего окружения вполне могут оказаться работники этой сферы. И у каждого из нас, клиенты ли мы или сотрудники, наверняка есть целая копилка историй, в которых кипят настоящие страсти. Пользователи сети поведали о таких случаях.