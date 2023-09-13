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20 историй, которые молодежь не поймет. А вот те, кому за 30, посмеются над ними, вытирая слезы

Народное творчество
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Время так неумолимо летит вперед, что мы порой не замечаем, как проходят недели, месяцы, годы. Казалось бы, только вчера закончилась учеба, а впереди ждет целая жизнь. И вот уже на кассе продуктового магазина тебе говорят: «Женщина, вы чек забыли», а все 40-летние «тетки» — это твои одноклассницы.

  • Вернулся как-то в родные края, зашел в гости к однокласснику. Смотрю, они с женой затаскивают детскую кроватку, а в доме уже колясочка стоит новая. Говорю: «Жень, у тебя же трое уже. Вы что, четвертого на старости лет сообразили?» И тут он со смехом выдает: «Внука мы ждем». А ведь мы с ним ровесники — обоим по 43 года. © anvell / Pikabu
  • Мне 37 лет. Замужем, без детей. Раньше было много друзей, я всегда была обеими руками за любую идею, постоянно находилась в движении. Сейчас не хочу ничего, стала домашней. Есть только моя семья, и все. Друзей сливаю потихоньку: не хочу ни с кем общаться, никуда ехать, ничто не интересно, кроме книг и фильмов. Начала вязать, печь пирожки и сажать огород. Вроде и не старость же, но чувствую себя бабушкой. © Подслушано / Ideer
  • Я тут осознал, что мне все больше и больше начинает нравиться, когда какие-то планы отменяются. © caramel_butterxx / Reddit
  • Основные способы лечения у гинеколога в поликлинике.
    В 20 лет: «Вот родишь, и все пройдет!»
    В 27 лет: «Второго родить надо, и все пройдет!»
    В 38 лет: «А что вы хотели? Возраст уже. К тому же рожали». © VerhovniyMemolog / Pikabu
  • Мне 45. И у меня много друзей, которым чуть за 30. Когда подруге исполнилось 30, она сказала: «Ну все, это старость, надо записаться к врачу». А я смотрю на нее и думаю: «Надо бы сгонять на какой-нибудь фестиваль или просто в другой город на концерт». © Оксана Корогод
  • Еду с работы. Автобус набит битком. Куча студентов возвращаются с учебы. Передо мной стоит красивая студентка. Любуюсь. Место освобождается, какой-то мужчина на пару лет старше меня говорит ей: «Садись, дочка». Девушка села. А до меня доходит, что мне по годам она тоже дочка. И мир меняется: тебе за 40, а кругом не симпатичные девушки, а дочки. © VladimirSeverov / Pikabu
  • Я до 30: «Да как вы умудряетесь набирать вес? Просто надо есть меньше».
    Я после 30: «А-а-а, вот как». © VerhovniyMemolog / Pikabu
  • В школе думала, что мы с подругами вместе навсегда-навсегда. В универе появились новые люди, и, казалось, что с ними мы тоже будем вечно. Помню, как обижалась на маму, когда она говорила, что после 30 лет друзей почти нет. И вот мне 36. Есть два близких друга и десяток знакомых. У всех своя жизнь: семьи, дела. Да и в отношениях нет той легкости, глубины и уверенности. Все больше по инерции как-то. Мама была права. © Подслушано / Ideer
  • Дочке было 3 года. И вот идем мы с ней и ее подружкой в садик. И моя что-то очень оживленно этой подруге рассказывает. Прислушалась, а та говорит: «Давно-о-о это было, еще когда моя мама была молодой». На тот момент мне было 27 лет. © Лариса Печинская
  • Нашла свой личный дневник за 5–8 классы. Ностальгия, все дела. Больше всего порадовала запись: «А еще я решила копить деньги, но уже все потратила». Годы идут, финансовая грамотность примерно на том же уровне. © Подслушано / Ideer
  • У мужиков 40 лет — это уникальный возраст. Один становится дедом, у другого рождается ребенок, а третьему мама ищет новую жену. © adedas / Pikabu
  • Моему папе было чуть за 40, он рано поседел, но выглядел всегда очень моложаво. Как-то раз приходит расстроенный. Оказывается, какой-то мальчик на остановке у него спросил: «Дед, автобус не пробегал?» © Деймос / ADME
  • Мне 46 лет, есть 2-летняя дочка. Когда гуляем или ходим за покупками, то часто задают один и тот же вопрос: «Это ваша внучка?» Надо видеть их глаза, когда узнают, что это дочь. © Наргиз Валиева
  • Собрались как-то с подругами встретиться. Создали чат. Далее выяснилось, что одна не нашла,с кем оставить ребенка, другая работает в две смены, третья уезжает на пару дней. Ну с первыми двумя все понятно. Но вот последняя — это моя соседка, которая только утром мне хвасталась, что скачала новый сериал и планирует с мужем засесть за его просмотр на пару дней. Знаете, я понимаю ее решение.
  • Мне 39. Забираю дочку из садика, идем в сторону дома. Вдруг она спрашивает: «Мамочка, а почему у тебя нет внуков?» Я засмеялась и говорю, мол, подрастешь и сделаешь мне внуков. И тут дитя выдает: «А разве так может быть? Ведь ты уже бабушка, но внуков нет». А мне казалось, что молодо выгляжу.
  • После 30 лет мне довольно быстро стало 50. Масса впечатлений. © Максим Соколовский

К сожалению, время не стоит на месте и мы не молодеем. Однако важно помнить, что возраст — это лишь цифра. Если это понять, что даже после 50 можно ощущать себя на 20.

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116-19
AdMe/Народное творчество/20 историй, которые молодежь не поймет. А вот те, кому за 30, посмеются над ними, вытирая слезы
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