20 историй, которые молодежь не поймет. А вот те, кому за 30, посмеются над ними, вытирая слезы
Время так неумолимо летит вперед, что мы порой не замечаем, как проходят недели, месяцы, годы. Казалось бы, только вчера закончилась учеба, а впереди ждет целая жизнь. И вот уже на кассе продуктового магазина тебе говорят: «Женщина, вы чек забыли», а все 40-летние «тетки» — это твои одноклассницы.
- Вернулся как-то в родные края, зашел в гости к однокласснику. Смотрю, они с женой затаскивают детскую кроватку, а в доме уже колясочка стоит новая. Говорю: «Жень, у тебя же трое уже. Вы что, четвертого на старости лет сообразили?» И тут он со смехом выдает: «Внука мы ждем». А ведь мы с ним ровесники — обоим по 43 года. © anvell / Pikabu
- Мне 37 лет. Замужем, без детей. Раньше было много друзей, я всегда была обеими руками за любую идею, постоянно находилась в движении. Сейчас не хочу ничего, стала домашней. Есть только моя семья, и все. Друзей сливаю потихоньку: не хочу ни с кем общаться, никуда ехать, ничто не интересно, кроме книг и фильмов. Начала вязать, печь пирожки и сажать огород. Вроде и не старость же, но чувствую себя бабушкой. © Подслушано / Ideer
- Я тут осознал, что мне все больше и больше начинает нравиться, когда какие-то планы отменяются. © caramel_butterxx / Reddit
- Основные способы лечения у гинеколога в поликлинике.
В 20 лет: «Вот родишь, и все пройдет!»
В 27 лет: «Второго родить надо, и все пройдет!»
В 38 лет: «А что вы хотели? Возраст уже. К тому же рожали». © VerhovniyMemolog / Pikabu
- Мне 45. И у меня много друзей, которым чуть за 30. Когда подруге исполнилось 30, она сказала: «Ну все, это старость, надо записаться к врачу». А я смотрю на нее и думаю: «Надо бы сгонять на какой-нибудь фестиваль или просто в другой город на концерт». © Оксана Корогод
- Еду с работы. Автобус набит битком. Куча студентов возвращаются с учебы. Передо мной стоит красивая студентка. Любуюсь. Место освобождается, какой-то мужчина на пару лет старше меня говорит ей: «Садись, дочка». Девушка села. А до меня доходит, что мне по годам она тоже дочка. И мир меняется: тебе за 40, а кругом не симпатичные девушки, а дочки. © VladimirSeverov / Pikabu
- Я до 30: «Да как вы умудряетесь набирать вес? Просто надо есть меньше».
Я после 30: «А-а-а, вот как». © VerhovniyMemolog / Pikabu
- В школе думала, что мы с подругами вместе навсегда-навсегда. В универе появились новые люди, и, казалось, что с ними мы тоже будем вечно. Помню, как обижалась на маму, когда она говорила, что после 30 лет друзей почти нет. И вот мне 36. Есть два близких друга и десяток знакомых. У всех своя жизнь: семьи, дела. Да и в отношениях нет той легкости, глубины и уверенности. Все больше по инерции как-то. Мама была права. © Подслушано / Ideer
- Дочке было 3 года. И вот идем мы с ней и ее подружкой в садик. И моя что-то очень оживленно этой подруге рассказывает. Прислушалась, а та говорит: «Давно-о-о это было, еще когда моя мама была молодой». На тот момент мне было 27 лет. © Лариса Печинская
- Нашла свой личный дневник за 5–8 классы. Ностальгия, все дела. Больше всего порадовала запись: «А еще я решила копить деньги, но уже все потратила». Годы идут, финансовая грамотность примерно на том же уровне. © Подслушано / Ideer
- У мужиков 40 лет — это уникальный возраст. Один становится дедом, у другого рождается ребенок, а третьему мама ищет новую жену. © adedas / Pikabu
- Моему папе было чуть за 40, он рано поседел, но выглядел всегда очень моложаво. Как-то раз приходит расстроенный. Оказывается, какой-то мальчик на остановке у него спросил: «Дед, автобус не пробегал?» © Деймос / ADME
- Мне 46 лет, есть 2-летняя дочка. Когда гуляем или ходим за покупками, то часто задают один и тот же вопрос: «Это ваша внучка?» Надо видеть их глаза, когда узнают, что это дочь. © Наргиз Валиева
- Собрались как-то с подругами встретиться. Создали чат. Далее выяснилось, что одна не нашла,с кем оставить ребенка, другая работает в две смены, третья уезжает на пару дней. Ну с первыми двумя все понятно. Но вот последняя — это моя соседка, которая только утром мне хвасталась, что скачала новый сериал и планирует с мужем засесть за его просмотр на пару дней. Знаете, я понимаю ее решение.
- Мне 39. Забираю дочку из садика, идем в сторону дома. Вдруг она спрашивает: «Мамочка, а почему у тебя нет внуков?» Я засмеялась и говорю, мол, подрастешь и сделаешь мне внуков. И тут дитя выдает: «А разве так может быть? Ведь ты уже бабушка, но внуков нет». А мне казалось, что молодо выгляжу.
- После 30 лет мне довольно быстро стало 50. Масса впечатлений. © Максим Соколовский
К сожалению, время не стоит на месте и мы не молодеем. Однако важно помнить, что возраст — это лишь цифра. Если это понять, что даже после 50 можно ощущать себя на 20.
AdMe/Народное творчество/20 историй, которые молодежь не поймет. А вот те, кому за 30, посмеются над ними, вытирая слезы
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