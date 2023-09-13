20 историй, которые молодежь не поймет. А вот те, кому за 30, посмеются над ними, вытирая слезы

Время так неумолимо летит вперед, что мы порой не замечаем, как проходят недели, месяцы, годы. Казалось бы, только вчера закончилась учеба, а впереди ждет целая жизнь. И вот уже на кассе продуктового магазина тебе говорят: «Женщина, вы чек забыли», а все 40-летние «тетки» — это твои одноклассницы.