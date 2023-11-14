20+ историй, которые поймут только те, кому уже исполнилось 30 лет
Сперва мы испытываем легкое замешательство, когда нам впервые уступают место в автобусе, а на кассе спрашивают: «Женщина, вам пакет нужен?» Но потом мы учимся пользоваться всеми преимуществами своего возраста и понимаем, что до 30 лет была просто репетиция жизни, а сейчас уже можно оторваться на всю катушку.
- Мне 38. Все детство ненавидела дачу. В 20 лет с сестрой таскались туда на шашлыки и в баню, благо родители адекватные — если хотите, то отдыхайте. Уехала от родителей далеко и 10 лет жила без дачи, выезды на природу только в лесочек на полдня. В 37 задумалась о своем участке. Сейчас там яблоня, 5 сосен, 4 туи, 2 куста барбариса, 6 кустов спиреи, 4 гортензии, 2 малины, куст смородины. В сентябре обнаружились 2 грядки — одна с клубникой, вторая на перспективу. Но круг замкнулся, теперь уже моя дочь не хочет ехать на дачу. © ChuvashTashshi / Pikabu
- Иду мимо магазина. Там музыка, шарики, аниматор. Подходит ко мне заяц и вручает шоколадку. Иду дальше довольная, приятно. И тут слышу, бабка говорит другой: «Пошли скорее, там сладости дарят, потому что сегодня День пожилого человека». Получается, я получила шоколадку, потому что я пожилой человек? Как так, мне же всего 39 лет. По ощущениям, конечно, по паспорту-то побольше. Эх, сегодня подаренная шоколадка разбила иллюзии. Грусть-печаль. © tfktyf / Pikabu
- Мне 37 лет. Замужем, без детей. Раньше было много друзей, я всегда была обеими руками за любую идею, постоянно находилась в движении. Сейчас не хочу ничего, стала домашней. Есть только моя семья, и все. Друзей сливаю потихоньку: не хочу ни с кем общаться, никуда ехать, ничто не интересно, кроме книг и фильмов. Начала вязать, печь пирожки и сажать огород. Вроде и не старость же, но чувствую себя бабушкой. © Подслушано / Ideer
- Мне 39. Забираю дочку из садика, идем в сторону дома. Вдруг она спрашивает: «Мамочка, а почему у тебя нет внуков?» Я засмеялась и говорю, мол, подрастешь и сделаешь мне внуков. И тут дитя выдает: «А разве так может быть? Ведь ты уже бабушка, но внуков нет». А мне казалось, что молодо выгляжу.
- Полгода назад мне исполнилось 46. Дочь заранее предупредила, что будет дарить мне телефон. У меня натура такая, что вот жалко мне на него денег. Лучше со старым похожу. Говорю: «Подари мне лучше хорошую сковородку». А дочь ржет: «Сковородку я тебе и так куплю, без дня рождения». Я сдалась. Тут уже понятно, что все равно купит. Подарила. Пользуюсь. Почувствовала себя мамой взрослой дочки и поняла, что такие подарки от души делаются. © ok5ana / Pikabu
- Моему папе было чуть за 40, он рано поседел, но выглядел всегда очень моложаво. Как-то раз приходит расстроенный. Оказывается, какой-то мальчик на остановке у него спросил: «Дед, автобус не пробегал?» © Деймос / ADME
- Вернулся как-то в родные края, зашел в гости к однокласснику. Смотрю, они с женой затаскивают детскую кроватку, а в доме уже колясочка стоит новая. Говорю: «Жень, у тебя же трое уже. Вы что, четвертого на старости лет сообразили?» И тут он со смехом выдает: «Внука мы ждем». А ведь мы с ним ровесники — обоим по 43 года. © anvell / Pikabu
- Я тут осознал, что мне все больше и больше начинает нравиться, когда какие-то планы отменяются. © caramel_butterxx / Reddit
- Мне 45. И у меня много друзей, которым чуть за 30. Когда подруге исполнилось 30, она сказала: «Ну все, это старость, надо записаться к врачу». А я смотрю на нее и думаю: «Надо бы сгонять на какой-нибудь фестиваль или просто в другой город на концерт». © Оксана Корогод
- Еду с работы. Автобус набит битком. Куча студентов возвращаются с учебы. Передо мной стоит красивая студентка. Любуюсь. Место освобождается, какой-то мужчина на пару лет старше меня говорит ей: «Садись, дочка». Девушка села. А до меня доходит, что мне по годам она тоже дочка. И мир меняется: тебе за 40, а кругом не симпатичные девушки, а дочки. © VladimirSeverov / Pikabu
- Нашла свой личный дневник за 5–8 классы. Ностальгия, все дела. Больше всего порадовала запись: «А еще я решила копить деньги, но уже все потратила». Годы идут, финансовая грамотность примерно на том же уровне. © Подслушано / Ideer
- В школе думала, что мы с подругами вместе навсегда-навсегда. В универе появились новые люди, и, казалось, что с ними мы тоже будем вечно. Помню, как обижалась на маму, когда она говорила, что после 30 лет друзей почти нет. И вот мне 36. Есть два близких друга и десяток знакомых. У всех своя жизнь: семьи, дела. Да и в отношениях нет той легкости, глубины и уверенности. Все больше по инерции как-то. Мама была права. © Подслушано / Ideer
- Мне 46 лет, есть 2-летняя дочка. Когда гуляем или ходим за покупками, то часто задают один и тот же вопрос: «Это ваша внучка?» Надо видеть их глаза, когда узнают, что это дочь. © Наргиз Валиева
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В 20 лет: «Вот родишь, и все пройдет!»
В 27 лет: «Второго родить надо, и все пройдет!»
В 38 лет: «А что вы хотели? Возраст уже. К тому же рожали». © VerhovniyMemolog / Pikabu
- Собрались как-то с подругами встретиться. Создали чат. Далее выяснилось, что одна не нашла, с кем оставить ребенка, другая работает в две смены, третья уезжает на пару дней. Ну с первыми двумя все понятно. Но вот последняя — это моя соседка, которая только утром мне хвасталась, что скачала новый сериал и планирует с мужем засесть за его просмотр на пару дней. Знаете, я понимаю ее решение.
- Дочке было 3 года. И вот идем мы с ней и ее подружкой в садик. И моя что-то очень оживленно этой подруге рассказывает. Прислушалась, а та говорит: «Давно-о-о это было, еще когда моя мама была молодой». На тот момент мне было 27 лет. © Лариса Печинская
- Я до 30: «Да как вы умудряетесь набирать вес? Просто надо есть меньше».
Я после 30: «А-а-а, вот как». © VerhovniyMemolog / Pikabu
- У мужиков 40 лет — это уникальный возраст. Один становится дедом, у другого рождается ребенок, а третьему мама ищет новую жену. © adedas / Pikabu
- После 30 лет мне довольно быстро стало 50. Масса впечатлений. © Максим Соколовский
- Ходил в поликлинику с жалобами на отсутствие аппетита и слабость. Назначили лекарство. Прихожу еще через месяц, спрашиваю: «Ну что там? Вы объясняли, что организм после 40 лет перестраивается». Врач смотрит на мои анализы и тихонько говорит: «Перестраивается. Причем в худшую сторону». © Diarej / Pikabu
- По привычке рванула в Черную пятницу затариваться любимой косметикой. Нахватала всего с запасом. И чтобы кожа не сохла, и чтобы пигментацию после лета свести. И тут из-за спины выплывает девочка-консультант, смотрит на меня и заявляет: «Ой, как вы правильно средства подобрали. У меня мама такими же пользуется». Вот тут я и осознала, что мне уже за 40, а эта барышня действительно мне в дочки годится.
- В 40 лет я поняла, что впереди ничего нет. Дети разъехались, с мужем развелась, новые отношения не сложились. Работа низкооплачиваемая, денег от зарплаты до зарплаты. Со мной лежачая бабушка. И тогда я сказала себе: «Ну и ладно, будь что будет». Сейчас мне 60, объехала полмира, есть любимый и любящий муж, хорошая работа. А еще дача в лесу и внуки. Я счастлива. Если бы мне кто-то сказал об этом 15 лет назад, я бы не поверила. © Mexerica / Pikabu
К счастью, многие уже не обращают внимания на цифры в паспорте и понимают, что даже после 50 можно ощущать себя на 20. У нас даже есть отдельный текст о том, что годы не могут быть помехой для счастья
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