20 историй о детях, после прочтения которых каждый родитель на радостях скажет: «Так это не только у меня так было?»
Когда становишься родителем, жизнь разделяется на «до» и «после». Зачастую даже сон в кресле у стоматолога кажется не такой уж плохой идеей, а обычный карп из продуктового магазина может легко стать домашним питомцем из-за «хотелок» ребенка. Но несмотря на все трудности воспитания, это потрясающие воспоминания, которые будут еще долгие годы греть душу.
- Когда дочке было 3–4 года, в детском саду дали задание — выучить имя и отчество родителей. В течение дня мы учили и повторяли, но дочка все никак не могла запомнить отчество папы. Уже пора спать, но тут она выдает: «Мам, уж лучше я в садике скажу, что у меня папы нет». Ох уж эта детская логика. © Подслушано / Ideer
- Когда я работал в стоматологическом кабинете, у нас на приеме уснул один мужичок. Уснул во время гигиены — его ничто не разбудило, даже пылесос во рту. Разбудили в конце, спрашиваем, мол, это как вообще? Ответил, что месяц назад у него родилась двойня. © Totenmeer / Pikabu
- Объясняю сыну, что нельзя бегать, так как внизу соседи и они боятся сильных звуков — вот и стучат по батарее. Недолго думая, сын говорит: «А для чего тогда ноги нужны, если нельзя ими пользоваться?» Действительно.
- Когда дети были маленькими, я часто в шутку спрашивала их: «Кто самая лучшая мама на свете?» И вот задаю этот вопрос дочке (ей 3 года было). Так вместо того, чтобы ответить «Ты, мама!», она выдала: «Ну я не знаю всех мам на свете и не могу точно сказать. Но ты довольно хороша». Сейчас ей 16, она такая же дерзкая, остроумная и потрясающая, как и тогда. © Amy Ginsburg / Quora
- Сыну было 4 года, играл с отцом в прятки. По очереди они считали и прятались, а я в другой комнате смотрела телевизор. Внезапно приходит сын, ложится рядом со мной на диван и тоже начинает смотреть телик. Примерно через полчаса спрашиваю: «А где папа-то наш?» И тут ребенок выдает: «Ой, он же прячется!» Я думала, что они закончили играть, а мелкий, оказывается, просто про отца забыл. Как же я смеялась, когда мы нашли папу за шторкой в ванной. Через полчаса. © Подслушано / Ideer
- Была как-то на кухне, подходит дочь (ей тогда 3 или 4 года было) — и просто выбрасывает большую часть пончика! Я спрашиваю, мол, ты что, сейчас пончик выбросила? А она мне выдает: «Нет, пончик я съела. А выбросила дырку». © Jeanie Obrien / Quora
- Когда сыну было 9 месяцев, я уехал на заработки. А вернулся, когда ему уже исполнилось 2,5 годика. Привез ему много подарков и все такое. Вот только на следующее утро сын рано проснулся, показал на меня и выдал: «Пускай этот мужик уходит из дома!»
- У меня дочь как-то умыкнула помаду и нарисовала пятно на стене. Зовем ее и спрашиваем, мол, кто такую красоту нарисовал. Дочь смотрит исподлобья и твердо говорит, что не знает. Муж поворачивается ко мне: «А кто же это мог быть?» Я развожу руками. И тут ребенок догадался, что родители те еще шутники, и выдает: «Ты что, все видел, да?» © Tissaya / Pikabu
- Папа у меня уже давно работает в стоматологической клинике. Мы всей семьей никогда не боялись стоматологов, ибо он профессионал своего дела, всегда умел делать свою работу безболезненно, четко, быстро. Сейчас у меня уже есть свои дети, младшая дочь — очень активный ребенок, сложно удержать ее на месте. В один день я пришла забирать дочь из садика, а воспитательница приходит ко мне и говорит: «Знаете, сегодня Валя была невероятно активной и капризной. Мы никак не могли уложить ее спать или хотя бы занять чем-то, чтобы она других детей не будила. Я решила припугнуть, сказала, что к стоматологу пойдем, если она не успокоится. Так Валя еще больше начала кричать и бегать с возгласами „ура, ура, ура!“. Скажите, она вообще ничего не боится в этой жизни?» © Палата № 6 / VK
- Моя малышка только что швырнула свой обед на пол, начала стучать и кричать: «У-а-а-а!» Так громко, насколько это вообще возможно. А потом вдруг спокойно посмотрела на меня и подставила ладонь для «дай пять». © unknown author / Reddit
- Ехали как-то с мужем ночным поездом. В купе с нами женщина лет 30 на вид и мужчина постарше. Я и так в поездах обычно уснуть не могу, а тут еще мужчина этот храпит ужасно громко. Глянула — остальные вроде спят. Думаю: «Ну ладно, наверное, только мне мешает». Да и воспитание как-то не позволяло претензии высказывать человеку, который меня раза в 2 старше. Муж пару раз пытался тихонько мужика разбудить — безуспешно. Утром проводница всех будить начала, мы встали, я смотрю, а муж тоже как лимон выжатый, не выспался. Мужчина вышел за пару станций до нашей. А женщина вообще бодренькая такая, настроение хорошее. Ну мы у нее и решили поинтересоваться, мешал ли ей храп мужика спать, на что она ответила: «Да нет, я отлично выспалась. А что, он храпел? А я даже не заметила. У меня двое детей просто». © fialka96 / Pikabu
- Когда сыну было 5, официантка в кафе спросила его, мол, сколько тебе лет. А он и выдал громогласно: «Мне 5, и я сегодня ходил в туалет!» Думаю, буквально все в пределах 4 столов от нас были очень впечатлены. © DeathHopper / Reddit
- Как-то мы с 3-летней дочкой пошли одежды прикупить. А в магазине были такие круглые стойки, ну вы знаете. И дочка залезла прямо внутрь, чтобы оттуда повыбирать. А потом к этой стойке еще и женщина какая-то подошла. И тут моя дочка изнутри громогласно так произносит: «Да это какая-то обдираловка! Пошли в другой магазин!» Та женщина-покупательница после этого отпрыгнула на добрый метр. © Elizabeth Saron Milner / Quora
- Дочка недавно подошла ко мне с зеркалом в руке: «Мама, посмотри в зеркало». Ну я и спрашиваю: «А что там будет?» Дочь в ответ выдает: «Ничего красивого». Милая девочка. © unknown author / Pikabu
- Живем в маленьком городе, где нет больших магазинов. Вчера поехали в соседний большой город, чтобы закупиться. Мой 3-летний сын впервые побывал в супермаркете. Когда мы проходили мимо аквариума с живыми рыбами, сын завис на несколько минут. Узнав, что этих рыб позже съедят, он немедленно потребовал от меня спасти одну из них. Я долго спорил с ним, но он все же победил, сказав: «Если бы это ты там плавал, я бы тебя не дал съесть кому-то». Теперь у нас дома в аквариуме живет самый настоящий карп. © Палата № 6 / VK
- Гулял недавно со своей 5-летней дочерью. Сходили в кинотеатр, купили новую одежду, а перед уходом решили заглянуть еще и в магазин сладостей. Она уже немного устала, поэтому я решил взбодрить ее. Говорю у входа в магазин: «Поля, выбирай все, что захочешь, я куплю!» Дочь посмотрела на меня с недоверием и сказала: «А я ничего не хочу, пап! Ты же знаешь, что я тебя и так люблю. Без всяких там конфет!» Продавщица засмеялась, некоторые посетители умилились, а я расплакался при незнакомых людях впервые в жизни. Обнял дочь, сказал, что сильно люблю ее, а она отвечает: «Я тебя тоже люблю! Но купишь мне желейных крокодильчиков?» © Палата № 6 / VK
- Нашей малышке было тогда 2 года. И вот одна знакомая решила спросить ее о возрасте. Показывает один палец, мол, тебе столько лет? Потом показывает 2: «Или столько?» А потом и 3 показывает. А дочка смотрит на все это и выдает: «Мне два с половиной». Ох, женщина явно не ожидала такого четкого и взрослого ответа! © Beverly Mulherin / Quora
- Как-то в магазине, среди толпы народа, дочка во всеуслышание заявила: «Папа меня сегодня покормит?» Хорошо, что она тогда была пухленькой и поверить в то, что ей не хватает еды, было сложно. © Soni Gibson Wells / Quora
- Когда я лежала в роддоме с первым ребенком, разговорилась с одной женщиной. Она оказалась многодетной мамой. Я удивлялась и даже немного ужасалась ее рассказам. Наверное, она поняла, что ее истории не очень-то мотивируют молодую мать, то есть меня, поэтому в конце разговора она добавила: «Зато всегда весело!» Но сказала это таким уныло-грустным тоном, что вообще ничего не исправила. А недавно меня кто-то из знакомых расспрашивал о житье-бытье, и я в точности повторила ее фразу. У меня четверо детей. Весело, ага. © Подслушано / Ideer
- Сыну 3,5 года. Сидит и ест хлеб. Прошу поделиться со мной и младшей сестрой в воспитательных целях. Сын отламывает хлеб, слышит, какой он добрый. И на радостях дает еще по кусочку. Затем еще и еще. И тут неожиданно он останавливается, окидывает нас взглядом и выдает: «Мама, Оля, да вы же у меня прямо как голуби». © a.snigir / Pikabu
AdMe/Народное творчество/20 историй о детях, после прочтения которых каждый родитель на радостях скажет: «Так это не только у меня так было?»
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