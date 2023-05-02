20 историй о детях, после прочтения которых каждый родитель на радостях скажет: «Так это не только у меня так было?»

Когда становишься родителем, жизнь разделяется на «до» и «после». Зачастую даже сон в кресле у стоматолога кажется не такой уж плохой идеей, а обычный карп из продуктового магазина может легко стать домашним питомцем из-за «хотелок» ребенка. Но несмотря на все трудности воспитания, это потрясающие воспоминания, которые будут еще долгие годы греть душу.