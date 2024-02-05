20 людей, чья работа увлекательнее чем финал «Игры престолов»

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Многим знаком юмористический стишок «Я люблю свою работу, я приду сюда в субботу...» Но порой скучные и нелегкие будни может скрасить нечто веселое и интересное. Вот несколько людей, у которых на работе порой бывает очень нескучно.

«Высота этой штуки — как три девятиэтажки. Подъем занимает час. И все это, чтобы поменять лампочки»

«Я работаю натурщиком. Говорят, это несерьезно и на жизнь не заработаешь. Но минимальная ставка в академиях ₽ 200 в час»

Вот это забота о сотрудниках

«Приехали снижать бабуле давление. А тут такой любопытный питомец!»

«Упомянул, что на работе не хватает полотенец. Вот что владельцы привезли»

«Я промышленный альпинист. Вот такие глаза у кошек, когда они видят меня с другой стороны окна»

«Люблю встречать рассвет на работе»

«Вот что делает работу из дома более-менее сносной»

«Когда работники отдела „Гастроном“ относятся к тебе хорошо»

«В Швеции дают золотую медаль за 30 лет работы на государственной службе»

«Часто на работе встречаю закаты»

«Начальник переживал из-за того, как мы завалены работой, и купил всем нам стетоскопы разных цветов на выбор»

«Люблю свою работу»

«Утро. Воскресенье. Тяжелый вызов. Водитель встретил нас неожиданным перформансом с сиренью и строчками С. А. Есенина „Пусть сердцу вечно снится май...“»

«Неплохой вид открывается из офиса»

«Когда вводишь обезболивающее собственному псу, есть возможность сделать смешные фото»

«Я работник фастфуда, большинству людей плевать на мою тяжелую работу. Но сегодня 7-летняя девочка протянула мне это»

«Работаю в супермаркете. Коллега иногда берет с собой на смену питомца»

«Работаю посудомойщиком в ресторане. Вот чем шеф-повар кормит нас в конце смены»