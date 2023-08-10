20+ человек, которые точно знают: судить кого-то по одежке — все равно что тыкать пальцем в небо

Первое впечатление часто бывает обманчивым: скромно одетый человек может оказаться миллионером, а милашка с «оленьими» глазами — той еще оторвой. Судить о человеке по его внешнему виду бессмысленно, и герои нашей статьи узнали это на собственном опыте.