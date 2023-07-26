20+ доказательств того, что беременность и роды — то еще испытание для нервишек

Беременность — это особенное состояние, когда в организме женщины бушуют гормоны. А роды так вообще непредсказуемое мероприятие: то роженицы чудят, то их мужья, то медперсонал. Герои нашей подборки по секрету рассказали, с чем им пришлось столкнуться во время беременности и родов.