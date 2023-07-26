20+ доказательств того, что беременность и роды — то еще испытание для нервишек
Беременность — это особенное состояние, когда в организме женщины бушуют гормоны. А роды так вообще непредсказуемое мероприятие: то роженицы чудят, то их мужья, то медперсонал. Герои нашей подборки по секрету рассказали, с чем им пришлось столкнуться во время беременности и родов.
- На прошлой неделе выписывались. На выписке дежурят 3-4 акушерки или врача. Типа сумки помогают вынести из палаты. А на деле, будто клянчат подарки. Они вообще отношения к родам не имели. Я мужу наказала: «Не давай ничего». Так те еще так беспардонно ему говорят, мол, в следующий раз принесешь нам на выписку что-нибудь. А он застыдился, что вот, надо было им что-то купить. Да за что, с какой радости?! Не понимаю я этих традиций. © KroxaLis / Pikabu
- Роды начались ночью. Мы собирались впопыхах, надо было разбудить детей, чтобы отвезти к бабушке с дедушкой, загрузить чемоданы в машину, вовремя добраться до больницы. Я едва успела раздеться, как родился ребенок. А мы с мужем продолжали разговаривать: «Ух! Едва успели! Жаль, что мы не разбудили детей! Хорошо, что твои родители ответили на звонок посреди ночи! Надо было попросить их подъехать сюда». Все это время врач терпеливо ждал, пока мы закончим, держа на руках младенца: «Может быть, вы хотите посмотреть на ребенка?» Мы глядим на него: «Что? Ах да, ребенок, конечно, давайте». © Julia Hoogstra / Quora
- Я родилась в деревне, где нет больниц и врачей, одна медсестра, ее кое-как разбудили к финалу. Роды принимала бабушка, она отрезала пуповину, которая получилась слишком длинная. Света не было, в полумраке бабушка подняла меня вверх а-ля Симба из «Короля Льва». Дедушка подумал, что родился мальчик, и побежал по всей деревне орать, что у него внук родился. Сонная медсестра, придя, посмотрела на всех, как на идиотов, сказала: «Да у вас девочка». Дед под бабушкины пинки побежал всех оповещать о дезинформации. © Подслушано / Ideer
- Мама рассказала историю. Лежала она в роддоме. Этаж 5. Каждое утро и вечер муж соседки по палате приходил под окна и просил показать ему сына, та ему постоянно отказывала, придумывая всякие причины. Как-то утром девушке все это надоело, и когда в очередной раз она услышала просьбу, обмотала полотенцем свою руку и высунула в окно. А отец ребенка выдал: «О, на меня похож!». © Палата № 6 / VK
- Однажды по коридору роддома бегал парень с криками, что его жена рожает и срочно нужен врач. Медсестры огляделись и спросили его: «Хорошо, а где жена?» Тут он меняется в лице. «Вот, блин», — лишь произносит он и удирает. Через 40 минут возвращается с женой. Оказывается, он в спешке взял сумку в роддом, автокресло, оборудование для фотосъемки, привез это все в больницу, а жену забыл дома. © Unknown author / Reddit
- Мама рассказывала историю из роддома, дело давно было. С ней в палате лежала молодая девушка, которая постоянно плакала. Как выяснилось, она забеременела от какого-то парня, который потом неожиданно и бесследно пропал. Сама не знала, как жить дальше в общежитии, без семьи, учиться, как-то зарабатывать. Но родила здорового мальчика, всем роддомом собрали вещи для малыша. И тут в день выписки приходит медсестра и говорит: «За вами приехали». Все выглядывают из окон, а там несколько дорогих машин, и тот самый парень летит с цветами ее встречать. Оказалось, что он летал на родину участвовать в семейных разборках. На него каким-то образом вышла подруга девушки, чтобы отругать, а оказалось, что он и понятия не имел о ребенке. В общем, счастливый папа в тот вечер увез из роддома своего сына и его ревущую от счастья маму. © Подслушано / VK
- Отходила от наркоза после внепланового кесарева и захотелось сильно кушать, так как ничего сутки до этого не ела. С собой в сумке было 2 йогурта и 2 булочки. Попросила санитарку подать их из сумки, а она там порылась и говорит: «Так, половину я себе забираю. За то что с тобой возилась». © epeskova / Pikabu
- Муж был со мной на родах, мы так решили. Кто бы мог подумать, что начнется после того, как родня узнает о нашем решении. Мама показывала мне видео о таинствах родов, что мужчине категорически нельзя видеть женщину в этом состоянии. Типа женщина всегда должна оставаться красивой для мужа, а после родов мужчине будет противно смотреть на жену и все в таком духе. Ну вот этот день настал. Роды прошли замечательно, до сих пор самые прекрасные воспоминания в моей жизни. Муж тоже в восторге, рассказывает друзьям о своем опыте. Сыну уже три года, а родители до сих пор ждут, когда мы разведемся. Пошел с друзьями? Говорят, что это потому, что я его на роды потащила. «Он на тебя смотрит по-другому, наверное, разлюбил. Не надо было на роды тащить». «А чего это он на телефон смотрит? Наверное, ждет, когда любовница напишет. Она же на роды его не тащила». «Хорошо все у вас? Разводиться не собираетесь? Ну это только 3 года прошло. Рано судить». Уж даже не знаю, как сказать, что вторым беременна и муж опять собирается со мной на роды. © Подслушано / Ideer
- Родился наш старший, мы в палате с мужем были и позвонили его маме. Дескать, ура, у нас родился сын. В ответ его мама: «Ой, это все так внезапно, я к этому не готова!» Хорошо помню, как мы с мужем некоторое время таращились друг на друга от такой ее реакции. Справедливости ради, она позже перезвонила, спросила номер палаты и привезла нам что-то там вкусненькое поесть. Почти 18 лет прошло, но этот момент я ярко помню. © Jasmyne75 / Pikabu
- Рожала в самом обычном роддоме. Сначала к нам в палату вломились две тетки с инвентаризацией и стали описывать утварь. Позже, когда я была уже в одной одноразовой рубахе в положении «вот-вот рожу», с уже извиняющимся видом зашла медсестра с просьбой: «Девушка, накиньте, пожалуйста, трусики, а то тут электрик пришел, вам рожать, а над кушеткой лампа перегорела». © Подслушано / VK
- На курсах для беременных врач часто употребляла слова «родоразрешение», «родоразрешиться». И тут Светик, дама с высшим образованием, 25 лет, не выдержала и спрашивает: «А где это разрешение брать?». © Loveina / Pikabu
- Когда моя мама родила меня, первое, что сказал отец: «Она не моя». Мама с медсестрами вылупились на него, не зная, что ответить. А тот как ни в чем не бывало продолжил: «Она без очков». © Unknown author / Reddit
- Маму положили в роддом, подходил срок. Ей нравились там завтраки, она на них никогда не опаздывала и все съедала. И вот как-то ночью у нее отошли воды, и пока она рожала меня, думала о том, чтобы успеть на завтрак. Под утро, когда я уже родилась, вместо того чтобы отдыхать, мама пошла есть. Говорит, что отлично помнит глаза врачей, увидевших ее в буфете. © wolf4848 / Pikabu
- Партнерские роды, отец ребенка стоит в палате. Все прошло хорошо, малыш появляется на свет. Мы, медперсонал, спрашиваем маму, хочет ли она, чтобы ребенка положили на грудь, Та кивает, и в этот момент отец ребенка срывает с себя рубашку и ждет, когда ему на грудь положат ребенка. Мужик, ты крутой! © recycledpaper / Reddit
- Работал в отделении неотложной помощи, пришла женщина, жалуется на боли в животе. Врач сначала подумал, что это аппендицит, отправил ее на компьютерную томографию. Кладем ее на стол и уже собираемся обследовать, как та начинает кричать. Мы с медсестрой переглянулись, ведь уже поняли, что происходит. Поднимаем юбку, а там уже головка показалась. Так она и родила на томографе. «Вы утверждаете, что не были беременны?» — говорит ей врач. «Нет, нет. У меня не разу не было задержки!» — ответила она. А тот так спокойно: «Ну, что ж, поздравляю, это девочка». © Alyssa Everett / Quora
- Моя жена родила, и мы попросили у медсестры рассказать какой-нибудь странный случай из практики. Так вот, однажды парень привел к ним беременную жену и беременную любовницу. А чтобы они не ругались друг с другом, врачи расселили рожениц по разным палатам на разных этажах. © Frankfusion / Reddit
- Подруга моей мамы лежала в роддоме. Роды были тяжeлыми, после она больше недели оставалась под присмотром врачей. Постоянно звонила мужу, он не брал трубку все дни. Кроме мужа у нее никого не было. Когда еe уже выписывали, она дозвонилась до него. Пообещал приехать, сказал, что есть сюрприз. Она вышла на улицу, навстречу шел он. С любовницей. Подруга в шоке. Он взял ребенка, показал своей любовнице и сказал: «Будет наш с тобой сын». А потом обратился к подруге: «Не переживай, вырастет, и мы его заберем». Развернулся и ушел. © Подслушано / VK
- Дело было в 2012. Родился у меня второй ребенок (сын), первая дочь. Дело подошло к выписке. Собралась вся родня. Отцовские чувства уже не впервой, поэтому решил пошутить. Выходит жена, врачи, акушеры, вручают мне сына, я смотрю на него, показываю дочке. Спрашиваю: «Нравится?» Та кивает. Я тогда щенячьими глазами смотрю на жену и говорю: «Даша, давай его оставим». Врачи не сразу решились мне документы отдать. © Fleming17 / Pikabu
- Я врач, недавно к нам приходила молодая девушка на сносях. Я еще подумала, что ей будет очень тяжело родить, вколола ей препарат. Сказала медсестре, что, по-моему, к следующей моей смене через 12 часов пациентке уже сделают кесарево. И ушла домой. Во время моего отсутствия у девочки отошли воды, медсестра помыла ее и побежала за доктором. Но не успела она далеко отойти, как отец ребенка закричал: «В постели ребенок!» Медсестра возвращается и видит, что девочка уже родила за те несколько секунд, пока ждала доктора. К счастью, у мамы с ребенком все хорошо. © Jen Theodore / Quora
- Вчера моя подруга родила сына. Экстренно попадает в роддом, схватки полным ходом. Заходит молодой врач, мужчина, улыбаясь, достает мобильный и говорит: «Окей, сейчас посмотрим в интернете, как принять роды». Она в шоке, а тот ржет, мол, пошутил так. От страха за 2 часа родила. © Палата № 6 / VK
- Забирала как-то подружку из роддома. Минут десять ходила вокруг здания, обнесенного забором, и пыталась попасть во двор. Увидела врачей, кричу: «Как к вам попасть?» Спустя полминуты, красные от смеха, они объяснили, что сначала мне нужно познакомиться с хорошим мужчиной. © SuNcheeZZZ / Pikabu
Иногда во время беременности и родов происходят странные и неожиданные ситуации. А некоторые из них настолько уморительные, что их до сих пор вспоминают с улыбкой на лице.
AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что беременность и роды — то еще испытание для нервишек
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