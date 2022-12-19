20+ историй о чудаках, которых совесть по пустякам не гложет. Она у них вообще в бессрочном отпуске

В мире немало людей с чудинкой, от поведения которых просто перехватывает дыхание. Они могут без спроса пользоваться чужими вещами, приводить незнакомцев к своим друзьям в гости или оставлять на них своих детей, при этом не считают свои поступки чем-то из ряда вон выходящим. На таких людей смотришь и думаешь: то ли они поступают так по простоте душевной, то ли, наоборот, хотят всех перехитрить.