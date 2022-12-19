20+ историй о чудаках, которых совесть по пустякам не гложет. Она у них вообще в бессрочном отпуске
В мире немало людей с чудинкой, от поведения которых просто перехватывает дыхание. Они могут без спроса пользоваться чужими вещами, приводить незнакомцев к своим друзьям в гости или оставлять на них своих детей, при этом не считают свои поступки чем-то из ряда вон выходящим. На таких людей смотришь и думаешь: то ли они поступают так по простоте душевной, то ли, наоборот, хотят всех перехитрить.
- Уезжаем на море, дома остается кот. Прошу соседку, с которой хорошо общались, присмотреть за животиной. Возвращаемся через неделю и наблюдаем такую картину: в доме нет кофе, сахара, яиц, картошки, подсолнечного масла, печенья, туалетной бумаги, а все средства бытовой химии ополовинены. На вопрос «Куда все делось?» соседка отвечает так: «Я с мужем поругалась, мы с сыном у тебя жили, вас же все равно нет». На вопрос о пропавших продуктах она говорит, что с зарплаты мне денег переведет. Как все легко и просто у людей! © 251282Nty / Pikabu
- А у нас педиатр участковая была с чудинкой. Ребенок болеет, естественно, лежит в своей комнате в постели, а она приходит — и прямиком на кухню: «Ну, где больной? Ведите сюда». И, не стесняясь и не спрашивая, начинает шариться по вазочкам с конфетами. Посмотрит на ребенка мельком и просит попить ей налить: «Можно чаю, но лучше кофе». А когда уходит, еще и с собой конфет наберет в карманы. Поделилась я «впечатлением» о враче на детской площадке, а мне мамочки говорят: «Она всегда и у всех так делает. Мы перед ее приходом все со столов убираем». © Ольга Мельничук
- Сижу дома, готовлю вкусный обед. Тут звонок, открываю: стоит мужик из управляющей компании. И с порога: «М-м-м, хозяюшка, как вкусно пахнет! А я без обеда сегодня!» Делаю вид, что не слышала. Он опять: «Что, неужели не угостишь?» — я снова игнорирую и продолжаю обсуждать с ним предстоящий ремонт подъезда. И тут коронное: «Хоть бы в прихожей накормила гостя, если брезгуешь!» Тут у меня закончилось терпение, я сунула ему деньги со словами: «На доширак!» — и выперла вон. Тоже мне гость! © Подслушано / VK
- Моя свекровь часто уезжала гостить к дочке в другой город. Гостила по несколько месяцев. Ключи оставляла соседке. Впоследствии оказалось, что соседи мылись исключительно у свекрови. А потом еще и ее квартиру сдавали посуточно. © Elzaengels / Pikabu
- У меня жена ужасная чистюля, убирается везде и всегда. И вот мы переехали в новую квартиру. Жена видит, что в подъезде грязно, решила помыть на этаже. Ей не трудно, ну и все-таки наш этаж, лишних нет, все свои. Жена так убралась один день, потом второй, третий, и соседи настолько привыкли к этому, что потом возмущались, почему она перестала чистоту наводить. Жена ответила, что она тут живет и убирает по мере возможности, ну и типа почему бы не помочь ей? На что соседи сказали: «Мы что тут, уборщики, чтоб убирать?» © vatanaba / Pikabu
- Сейчас в продаже полно хороших недорогих детских вещей, вполне подходящих для людей с невысокими доходами. Есть очень небедная подруга (уже бывшая), которая с радостью забрала у меня кучу вещей после дочки (я не была против), но добавила: «Ты мне теперь все всегда отдавай, чтоб я не тратилась. Так и вырастим наших крошечек!» Стоит ли говорить, что желание отдавать ей вещи пропало. © Anna Tiedt / ADME
- Моя свекровь перед свадьбой настояла на том, чтобы полететь с нами в Индию за моим свадебным нарядом. Я подумала и отказалась от такой перспективы, в итоге мой жених со своими родителями поехали без меня. Муж присылал мне фото нарядов, и по ним я выбрала сари кремового цвета, но свекрови оно категорически не понравилось — она хотела, чтобы сари было красным — и точка! К счастью, мой жених купил тот наряд, что я просила. Из поездки свекровь вернулась с 9 сари для себя и одним для меня. Причем она зачем-то купила себе такое же сари кремового цвета, как и у меня, и надела его на нашу свадьбу. © Rieetha Nayar / Quora
- У меня есть подруга, которая опаздывает всегда и на все. Если ужин запланирован на 19:00, я говорю ей, что столик забронирован на 18:30, и она все равно приходит позже всех (обычно около 19:45). Причем каждый раз она делает невинные глазки: «Боже мой, я та-а-ак опоздала, мне так жаль, ребята! С меня напитки — за то, что заставила всех ждать!» — а потом никогда эти напитки не покупает. И ее ничего не смущает. © somepeoplewait / Reddit
- Зима, у меня 9-й месяц беременности, ребенок активно пинается, ни сидеть, ни стоять нормально уже не получается. Пришла планово к врачу. Запись по времени, но что-то произошло, и очередь задерживается на полчаса. Я хожу перед кабинетом по коридору туда-сюда. И вот передо мной остается 2 человека, они заходят вдвоем в кабинет и я слышу, что это торговые представители, которые пришли рекламировать свои БАДы. Моя врач говорит: «У меня там беременная на поздних сроках в очереди сидит», — а они, редиски такие, отвечают: «Она нас пропустила!» Боже, как я орала на всю женскую консультацию! В итоге врач их поскорее прогнала, от праведного гнева подальше. © Holy Guakomole / ADME
- У меня есть подруга, которая без спроса приводит своих друзей ко мне домой. Например, она звонит и говорит: «Эй, мне скучно, что ты делаешь? Давай я приду, кино посмотрим?» — и если я соглашаюсь, то меня ждет подстава. Она появится у моей входной двери с еще тремя или четырьмя людьми, которых я могу вообще не знать, чтобы «тусоваться». Она делает так постоянно! Если я говорю ей, чтобы она приходила одна, то подруга все равно тащит ко мне домой хотя бы одного человека. © david_creek / Reddit
- Мы с мужем были женаты около 5 лет, ждали нашего первенца. Примерно за месяц до моих родов супругу позвонили из кредитной компании и попросили произвести оплату. Мы подумали, что это лохотрон, потому что не брали там кредит. После многочисленных звонков из компании выяснилось, что это, оказывается, мама мужа открыла кредитную карту на его имя и не платила за нее. В компании нам сказали, что мы можем либо заплатить, либо предъявить свекрови обвинение. Мы не хотели судиться с мамой мужа, поэтому платили этот кредит около 10 лет. Когда мы рассказали свекрови об этом, она сделала вид из серии «а что такого?». © Shelley Foulks / Quora
- На своем участке собрал батут, установил бассейн с подогревом, песочницу, горку, качели, игрушки. Пришли соседи, попросили пустить их детей поиграть. Те сначала стали ломать игрушки, потом спихивать с горки сына, на батуте начали прыгать толпой, несмотря на все запреты. Слов они не понимали, поэтому я просто прогнал их со своей территории. А потом потратил неделю на установку высокого забора из профлиста. Отгородился от всех от греха подальше. © GromovV / Pikabu
- Встречались с парнем 3 года, жили вместе в моей квартире. Дело шло к свадьбе. И тут мама парня начала намекать мне, что у них в семье не принято, чтобы у жены было имущество, а у мужа — нет. Как-то пришли к нам в гости мама парня и его сестра, и сестра начала рассуждать, что надо обои сменить, мебель новую купить, техника уже давно морально устарела. Я спросила, с чего вдруг она указывает, что мне надо менять в моей квартире. А она такая: «Как только вы поженитесь, это уже будет не твоя квартира. Вы к маме переедете, а тут я буду жить». Парень на это молчит, а несостоявшаяся свекровь мне заявляет: «Милочка, я же говорила, что у нас в семье не принято, чтобы женщины владели имуществом. После ЗАГСа мы едем к нотариусу и ты переписываешь квартиру на моего сына. Это не обсуждается». Выгнала всех. © Подслушано / VK
- Соседка одна воспитывает дочку, живут небогато, мы дружим. Я ей вещи своей младшей отдаю — то, что в приличном состоянии. Приходит она вчера на чай и спрашивает между делом: «У вас костюм зимний красивый был — чего не отдаешь? Холодно ведь уже!» Я говорю, что мы его еще сами год поносим, не выросла дочка. Смотрю, а соседка-то аж вся пятнами покрылась и как заголосит: «А моя в чем ходить будет? Я ж на ваш рассчитывала!» Я даже дар речи потеряла. И жалко ее, и новый костюм покупать не хочется.
- Недавно в аптеке. Небольшая очередь, медленно движется. Все спокойно стоят, а одна мадам ходит вокруг витрин, изучая ассортимент. Окошко освободилось, бабулька передо мной почапала к продавцу, но была в один взмах руки отброшена к стене этой самой мадам. Мадам аргументировала (цитата): «Я раньше вас зашла в аптеку! А очередь занимают одни плебеи. Я слишком себя уважаю, чтобы стоять рядом с вами». Честно скажу, за свои прожитые годы такое я видела впервые. Как в зоопарке побывала. Посмотрела на неведому зверушку. © Salivan / ADME
- У нас есть подруга, которую из гостей не выгнать. Если вы прямо не скажете ей: «Тебе нужно уйти сейчас», она не уйдет. Мы с женихом пытаемся ей намекнуть, что мы устали, что мы идем спать, а она говорит что-то вроде: «О, я просто выпью чашку кофе, а потом пойду». Она не только предполагает, что я встану и сделаю ей кофе, но и выпьет свой кофе, а потом не уйдет. Мы давно дружим, но в последнее время она просто сводит нас с ума. © normanblowup / Reddit
- Выпускной в 11-м классе — нужно скидываться на фотографа. Мы как бы «арендовали» его на час. Деньги отдал каждый, за исключением одной девушки. Родители даже позвонили ее маме, ибо та отказывалась давать деньги. Мать накричала на звонивших и больше не отвечала. Наступил выпускной, приехал фотограф. И знаете что в итоге? Эта девушка с мамой фотографировались больше всех, из-за чего многие из тех, кто заплатил, не успели сделать снимки. © kaotix / ADME
- Пошел в кино на вечерний сеанс. За мной сидела семья с тремя детьми. Малыши шумели, играли в свои телефоны, прыгали на сиденьях, пинали мое кресло и т. д. Я спросил родителей, могут ли они утихомирить своих отпрысков, потому что мне даже кино не слышно, а те заявили мне, что я слишком груб и необразован, если лезу к ним со своими замечаниями. Надо отметить, что это был даже не детский фильм. Теперь я хожу только на ночные сеансы. © Courier_ttf / Reddit
- У меня есть друг, который скажет, что придет «около 19:00». Звонишь ему в 20:00 — он не отвечает. Через час — опять нет ответа. И вот в 22:00 он сидит такой у моей двери как ни в чем не бывало, а потом остается у меня дома до 2 часов ночи. Никто никуда его не зовет, потому что всем надоело такое поведение. © wontonsoy / Reddit
- На днях мне понадобилась садовая тележка. На месте я ее не обнаружила, спросила мужа, он говорит, мол, брат попросил ненадолго. У этого же брата с середины прошлого лета лежит взятый ненадолго триммер (а чего? У вас же еще косилка есть!), 20-литровая кастрюля (дайте на денек огурцы посолить), штук 20 контейнеров, которые передавались с едой и с просьбой обязательно вернуть назад. Только муж знает, сколько туда перекочевало инструментов. Если он заехал, 100 % гарантия, что что-нибудь прихватит. Забрать обратно проблема огромная. © Светлана / ADME
- У моей знакомой была лишняя квартирка, решила она дать ее родственникам попользоваться. За свет, газ и коммуналку платили они, а так, в целом, жили бесплатно. Вначале родственники были очень благодарны. Потом, как пришло время, хозяйка сказала мол, все, выселяйтесь. И тут такое началось!.. Как ее только они ни называли. Казалось бы, сделала доброе дело, но не больно-то люди и ценят добро. © DivanniySamurai / Pikabu
А какие случаи общения с людьми, чья простота граничит с наглостью, были в вашей жизни?
AdMe/Народное творчество/20+ историй о чудаках, которых совесть по пустякам не гложет. Она у них вообще в бессрочном отпуске
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