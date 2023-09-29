20 настолько ярких историй о клиентах, что по ним впору книжки писать и кино снимать

Смешные, странные, внимательные и чудаковатые — какие только клиенты ни встречаются людям на работе. И хотя благодаря таким персонажам жизнь наполняется увлекательными историями порой хочется сказать: «Эй-эй, придержите коней и поберегите мои нервы!»

Водители такси — это, вообще, кладезь захватывающих историй про пассажиров. И про их изобретательность. Чего только стоят клиенты, которые заказывают машину в морозы, чтобы так добраться до ближайшей автобусной остановки у дома.

