20 настолько ярких историй о клиентах, что по ним впору книжки писать и кино снимать
Смешные, странные, внимательные и чудаковатые — какие только клиенты ни встречаются людям на работе. И хотя благодаря таким персонажам жизнь наполняется увлекательными историями порой хочется сказать: «Эй-эй, придержите коней и поберегите мои нервы!»
- У меня на работе в кафе как-то ночью 2 женщины перепутали кожаные куртки. Одна уехала и не заметила. Тут звонок: «Подруга ошиблась, приедем и свою куртку заберем». Подъезжает девушка, в руках кожанка, я забираю ее куртку и взамен отдаю другую. Вы бы видели удивление в ее глазах. Оказалось, она просто приехала к нам, а куртка в руках, потому что в машине жарко © g.Storm / Pikabu
- Работал в магазине электроники. Одна женщина попросила отложить телефон до завтра, на следующий день пришла: «Извините, я передумала покупать». Я говорю, что не стоило тратить свое время, а она: «Вы же потратили свое, было бы непорядочно не предупредить. Неужели остальные так не делают?» Нет, говорю, вы первая за несколько лет моей работы. © Unknown author / Pikabu
- Час до конца рабочей смены, вдруг врывается женщина лет 50-ти. С надеждой спрашивает, не торгуем ли мы нижним бельем. Объясняем, что, увы, только кофе. Тогда она выкладывает стопку пятитысячных купюр и просит купить ей трусы. Так наша стажерка получила трехмесячный оклад за день, а я убедился, что чудеса случаются рядом, но не со мной. © Подслушано / Ideer
- Работаю в ювелирном, у нас стоит вазочка с конфетками. Клиентам она не сдалась, а дети замучили. Недавно приходит милейшее создание и тоненьким голосочком спрашивает: «Можно две конфетки взять?» Говорю, бери. Так она разворачивается за угол и орет нечеловеческим голосом: «Ребят, берем по две, разрешили!» © Подслушано / Ideer
- Работаю мастером маникюра. Меня поражает то, насколько легко люди рассказывают о своей жизни, зачастую о сильно личной с интимными подробностями постороннему человеку. Я ведь не подружка и не близкая знакомая, я просто привожу руки в порядок раз в месяц. Сегодня клиентка учила меня своим «фирменным хитростям», благодаря которым муж от нее без ума. Прикольно было послушать, конечно, с учетом, что я знаю, что муж крутит роман с другой моей клиенткой. База большая, город маленький. © Палата № 6 / VK
- Работаю в службе клиентской поддержки очень известной компании. Как же меня бесят клиенты. О чем вы думаете, когда ставите единицу за ответ в чате? Вы думаете, что мы отменяем заказы? Мы задерживаем доставку? Мы что-то не довозим? Операторы бессильны! Единственное, что мы можем сделать, — это консультировать вас! Но всю злость ловит именно оператор. Если сами заказываете по ошибочным адресам, никто не виноват, кроме вас! © Подслушано / Ideer
- Я работаю фотографом и с недавних пор прошу сразу полную оплату. До этого брала половину денег после съемки, а вторую когда скидывала готовые отретушированные снимки. Клиентам тоже так удобнее было, иногда на эйфории от удачных кадров накидывали мне еще поверх. Но месяц назад я снимала лав стори для одной пары. Заплатили половину. Пока я выгружала фотки и обрабатывала все, они успели расстаться. Зря потратила свое время и силы, эти любовные кадры теперь им ни к чему. Остаток суммы так и не скинули, сказали, что это слишком болезненные воспоминания. © Палата № 6 / VK
- Работал в банке. Клиенты иногда так достают, что порой менеджеры при их появлении опускают голову и упираются взглядом в компьютер. Но как-то зашла роскошная девушка и спросила: «К кому можно обратиться?» Я не упустил свой шанс и сказал: «Проходите!» И тут она: «Секундочку! Бабуль, сюда!» И эта ее бабушка 2 часа меня мурыжила со своим депозитом. Полгода надо мной весь отдел ржал. © TiGeREyE / Pikabu
- Пришел дед, попросил синий стержень, дала, проверил, говорит: «Я просил черный!» Дала черный, расписал его тоже и с надрывом спрашивает: «Это что, у вас синий так пишет?» © ИраЛира / ADME
- Работаем в сфере, где по заявкам человек оставляет контактный номер для связи. После определенного количества недозвонов заявка аннулируется. Потом недовольные клиенты жалуются, мол, почему им не перезвонили по заявке. Объясняешь, что вам звонили, но не дозвонились. Ответ: «Я с незнакомых номеров не беру трубку». А как тогда мы должны с вами связаться?! © Подслушано / Ideer
- Я — мастер по маникюру. Работаю в салоне, но иногда принимаю клиентов и на дому. У меня средний уровень опыта, делаю ногти хорошо, но долго, однако получаю за это в 3 раза больше, чем другие мастера. Как? Я позволяю своим клиентам спать во время процедуры. В начале обсуждаем с клиентом все детали и вопросы, потом я завариваю им успокоительный чай, укладываю на удобный диван и творю красоту, пока они спят. Уже наработала себе клиентскую базу, где каждая девочка в диком восторге. Клиенты растут, денежки капают, а я планирую открывать свой салон, где работа будет идти по такой же аналогии. © Палата № 6 / VK
- У бабули есть участок и домик возле моря. Попросила она меня ремонт сделать, а потом сдавать участок. Сделали шикарный ремонт и сразу нашли первых клиентов — молодую пару. Через неделю после их проживания бабуля звонит и спрашивает, все ли у них было нормально с документами, не было ли проблем с законом. Говорит, удивилась, что так спокойно немаленькую сумму за месяц выкинули, а когда спросила, кем работают — сказали, айтишники. Ей подумалось, что бандиты какие-то. Смешная. © Палата № 6 / VK
- Работаю в магазине одежды. Как же вымораживают клиенты, которые приходят за 5 минут до закрытия. И начинается: «Девушка, а помогите мне найти рубашку и штаны для важной встречи». Я хочу домой, у меня болят ноги! А они еще огрызаются, когда ты им пытаешься объяснить, что уже закрыто, и за 5 минут мы не сможем найти рубашку. Это происходит так часто. © Подслушано / Ideer
- Установил клиенту защитную пленку на телефон. Он следующий день приходит: «У меня в телефоне сообщение, что в разъеме зарядки обнаружена вода, что делать?» Я посмотрел, действительно. Отправил к специалистам. Клиент снова приходит, говорит: «В мастерской увидели внутри коррозию и окислы, ремонт 2,5 тысячи». Тут я начинаю понимать логику клиента и задаю вопрос: «Вы что думаете, что это я вам испортил телефон?» Отвечает: «Конечно, это же после вас произошло». Я: «Каким образом? Я протер при вас экран спиртовой салфеткой. Жидкости в этих салфетках настолько мало, что ее едва хватает на экран. Для того, что бы испортить вам разъем, мне надо было смоченную салфетку в этот разъем запихать, чего, конечно же, я не делал!» Клиент, не меняя своего спокойного тона: «Ладно, извините, до свидания». © ROVNOCHOTKO / Pikabu
- Перлы от клиентов: «Дайте мне ткань желтого цвета». Показываю. Ответ: «Не такой, ближе к красному». © jokersoft / Pikabu
- Я работаю бариста в кафе, где большинство клиентов — это молодежь. Иногда заходят люди старшего возраста, но они долго не задерживаются. Но есть одна бабушка, на вид ей точно под 70 лет, которая приходит к нам каждое утро и всегда берет один эспрессо. Как-то я узнал, что ее муж не может ходить, но обожает кофе. Поэтому она и покупает у нас, хоть цена для нее и кусается. Тогда я рассказал эту историю руководству, они тоже уже давно заприметили эту клиентку, и мы решили упростить пожилой паре жизнь. У нашего кафе есть курьеры, поэтому теперь каждое утро один из них забирает кофе, десерты и несет их этой паре домой. Конечно, бесплатно. © Палата № 6 / VK
- В мои рабочие обязанности входит, в том числе поздравление клиентов с днем рождения по телефону. Обычно звонок длится секунд 30. В начале всегда спрашиваю, есть ли минута на разговор. Обескуражил клиент, который в середине поздравления чавкающим голосом выдал: «Ну давайте быстрее уже!». © Подслушано / Ideer
- Утром перед работой расплатился в магазине картой. Проверяю сообщения, а у меня сняли в 10 раз меньше. Думаю, ошиблась барышня при наборе, завтра донесу остаток. Пришел на следующий день расплатиться за прошлую покупку, а она мне такая говорит: «Я не впервые так ошибаюсь, но вы первый кто пришел расплатиться». И приятно и горько одновременно. © KamenDush / Pikabu
- Работаю оператором в колл-центре, принимаю по 250 звонков. Естественно, к концу смены голос начинает садиться. Как-то звонит клиент, в конце разговора говорит: «Девушка, а вам никогда не говорили, что у вас очень приятный голос?» Я на автомате: «Нет». Он: «Неужели вам никто никогда не врал?» Мне стало обидно. Обидно за то, что у молодого человека с хорошим голосом и поставленной речью такой тупой юмор. © Подслушано / Ideer
- Работаю реставратором старых вещей и картин. Недавно ко мне пришел новый клиент, мужчина в возрасте, и принес работу — детскую картину маслом. Она была изрядно подпорчена временем и сыростью, но сказал, что эта картина — единственное, что у него есть на память о семье. В процессе работы я узнала в ней свою первую картину маслом в художественной школе. Так я, действительно, стала реставратором. Но не просто вещей, а своей утраченной семьи. И впервые с 6 лет увидела папу. © Палата № 6 / VK
Водители такси — это, вообще, кладезь захватывающих историй про пассажиров. И про их изобретательность. Чего только стоят клиенты, которые заказывают машину в морозы, чтобы так добраться до ближайшей автобусной остановки у дома.
AdMe/Народное творчество/20 настолько ярких историй о клиентах, что по ним впору книжки писать и кино снимать
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