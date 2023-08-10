20+ историй о клиентах, после общения с которыми только и остается, что закупиться валерьянкой

Те люди, которым по роду деятельности приходится взаимодействовать с клиентами, знают не понаслышке, что всем и каждому не угодишь. Особенно если потребитель обращается с весьма специфическим запросом или претензией. Зато сколько уморительных историй могут поведать сотрудники ресторанов, магазинов, банков и колл-центров. Нарочно не придумаешь.

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Героям нашей статьи явно было бы о чем пообщаться с водителями такси. В их багажниках также найдется масса историй о пассажирах с чудинкой. Что еще раз подтверждает слова о том, что с клиентами работать не так уж и просто. Зато не соскучишься.