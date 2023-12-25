20+ историй о людях, которые точно победили бы на соревнованиях по жадности
Быть экономным — умение, которое в жизни никому не помешает. Но есть те, кто норовит сэкономить на других, а вот о себе любимых они ни за что не забудут. Над скупердяями частенько посмеиваются, а тех, кто столкнулся с ними в реальной жизни, так и распирает выложить рассказ об этом в интернет. Полюбуйтесь-ка, эти персонажи — просто какой-то эталон скаредности.
- Моя приятельница была жадной, но муж еще хлеще. Он линейкой измерял хлеб и варенье. Однажды приятельница мне звонит и кричит: «Представляешь, она 2 сантиметра варенья слопала!» Спрашиваю: «Кто?» Она: «Да мама моя!». А жили они в квартире этой мамы и фактически на ее шее сидели. © Ирина И / Дзен
- Часто собирались компанией, все платили за себя: в конце вечера каждый скидывался, плюс чаевые. Одна девушка никогда не помнила, что и на какую сумму она съела. Поэтому она была последней: пересчитывала сколько денег все положили и сравнивала с суммой счета. Докладывала деньги до цифры в чеке и, вуаля, — она почти не потратилась, официантка без чаевых. © Наталья N / Дзен
- Бывший муж, когда уходил, забрал все продукты: картошку, начатые крупы, кофе, подсолнечное масло. Даже банки пустые увез. Про туалетную бумагу и начатую зубную пасту я уже молчу! Женился он уже через 3 месяца после развода. Я так понимаю, что все мои продукты были перевезены к новой даме сердца. Она наверняка оценила хозяйственное рвение своего будущего мужа. © ***** !! / Дзен
- Когда делали ремонт в квартире, жили у свекрови. Помню, свекровь зайдет в комнату к нам: «Сыночка, иди поешь красной рыбки, я для тебя приготовила». А меня как будто и нет. При этом я готовила каждый день и всегда ее приглашала к столу. С «сыночкой», кстати, расстались. © Наталия Анатольевна / Дзен
- Отдыхали в санатории. Питание было по системе «шведский стол». Заходим как-то раз в столовую: сидит женщина и перед ней гора пирожных, штук 20. За 4 дня отдыха мы таких ни разу не видели. Спросил, где она их взяла. Она отвечает: «Вон там, но их уже нет, закончились». © N***l / Pikabu
- Нас как-то «друг» мужа пригласил на свадьбу. Жених с невестой сказали: «Мы просто распишемся, приходите в гости на шашлыки, будут самые близкие». Захватили цветы, конверт с приличной суммой денег. Приезжаем — молодожены в пижамах, на столе остатки закусок и салатов, из холодильника достали вчерашний суп. Шашлыков не дождались. Весь вечер нам показывали фото с торжества: новобрачные и гости при полном параде, прогулки, ресторан. А нас позвали, видимо, чтобы доесть остатки. Больше не общаемся. © Наталья Сафина / Дзен
- Дочь после уроков зашла к бабушке и дедушке, родителям жены, они недалеко от школы жили. Проголодалась и взяла из холодильника сосиску. Тесть, увидев это, отобрал сосиску и заявил: «Не для тебя положена, значит и не трогай». Дочка в слезах пошла домой. Причем люди они не бедные. Давно с ними не общаюсь. © sigurd / Дзен
- Мою знакомую парень позвал на свидание, прогуляться по Петергофу к фонтанам. Она надела нарядное платье. Он привел ее к забору и предложил перелезть, чтобы не платить деньги за билет. И ладно бы они были бедными студентами, обоим за 30. © 1 / Дзен
- Свекровь пригласила нас в гости. Мы приехали за 140 км. Заходим, а у нее везде газеты на полу — мол, я постелила, чтобы вы не замарали мне все тут. Предложила только чай, ведь сладкое она не ест. За 1,5 часа в гостях свекровь только охала, как сын постарел, и хвасталась ремонтом, но нас на него посмотреть не пустила. Поняла, что не нужно ездить туда, где тебе не рады. © Анна / Дзен
- Начальник на моей первой работе был жутким скрягой. Все канцелярские принадлежности были заперты в шкафу в коридоре. Ключ был только у него. Туалетная бумага тоже была в чулане под замком. Нет ничего лучше, чем выпрашивать у шефа туалетную бумагу и ждать по 3 часа, если он задерживается на обеде! В конце концов мы узнали, что босс считает втулки в мусорных ведрах, чтобы убедиться, что мы не уносим его дешевую туалетную бумагу домой. Я начал приносить втулки из дома и выкидывать их в мусор, чтоб сбить шефа с толку. Коллеги тоже подключились к этой забаве. Однажды в мусоре оказалось 30 втулок, хотя босс на той неделе раздал всего 8 рулонов. Было забавно наблюдать, как он пытается понять, что происходит. Босс даже обвинил офис-менеджера в том, что тот покупал лишнюю туалетную бумагу и раздавал ее без его разрешения. Они едва не подрались на глазах у всего офиса. Это было потрясающе. © Faiths_got_fangs / Reddit
- У меня очень богатая бабуля. У нее реально много денег. Но я помню, как однажды на Новый год она принесла нам с сестрой нижнее белье из комиссионки. Вишенка на торте: оно было ношенным. О, как злился наш отец! © mo799 / Reddit
- Была в гостях у родственников в другой стране, решила заехать к старой подруге, которая по молодости чуть ли не жила у меня. Заранее ей позвонила, предупредила, что приеду. По дороге купила мяса копченого, сыра, колбасы, тортик к чаю. Все-таки столько лет не виделись! Подруга мне обрадовалась. Смотрю, а на столе лежит гора укропа — она заготовки к зиме делает. Я гостинцы достаю, а она пакет с хлебом нарезанным на стол бряк! Так из пакета и ели. Это было все ее угощенье, хотя в деревне живет, куры по двору ходят, картошка растет, помидоры, огурцы... Даже укроп — и тот со стола убрала. Все, что я привезла, было выпито и съедено. © Alla Yumal / Дзен
- Родители бывшего мужа на свадьбе взяли слово и во всеуслышание подарили нам дом с участком. Гости завидовали и хлопали, хлопали и завидовали. Помню, маме моей в тот момент было немного неловко, ведь ее подарок, хоть и очень дорогой, все равно не дотягивал размахом. В итоге участок они действительно купили и даже дом построили, правда родители мужа там сами жили, а нас даже переночевать не пускали. © Korolevata / Pikabu
- Друг рассказывал. Его гениальный директор для поздравления женщин-сотрудниц с 8 марта предложил в заводской столовой устроить мини-корпоратив. В 15:00 собраться за столом, женщин поздравить и в 17:00 закончить мероприятие. В качестве музыкального сопровождения обязательно нужен был человек, чтобы играл живую музыку и желательно пел. Недорого. Директор так и сказал: «Мы его привезем и увезем с аппаратурой на заводской машине. Там делов-то на 2 часа. А мы его за это покормим». © Sashataran / Pikabu
- Мой тесть был врачом. Они с супругой жили в самом красивом и большом доме на улице. Особняк был полон оригинальных произведений искусства и обставлен прекрасной мебелью. Но всякий раз, когда моя свекровь покупала новую коробку бумажных салфеток, она садилась за обеденный стол с ножницами и аккуратно разрезала каждую салфетку пополам. © crimenently / Reddit
- Полгода браку. Развожусь из-за выявленной склонности мужа к многочисленному общению с другими женщинами. Вчера он пришел отбирать свой подарок — фотоаппарат, со словами: «Не хочу, чтобы ты на него своих дружков снимала». И так на душе тяжело, еще и это крохоборство в человеке проявилось. Придумали бы какой-нибудь сканер на уровень мелочности натуры, чтобы сразу все ясно с человеком было. © Подслушано / VK
- У меня есть очень хитрый родственник. Ему под 40 лет, у него квартира в курортном городе. Зимой он активно чатится, ищет женщин в интернете по чужим городам. Пару раз ездит к ним в гости, к весне выводит ситуацию на финишную прямую и переезжает к даме. Ключи оставляет маме, которая сдает квартиру отдыхающим. Живет у женщин до осени: делает вид, что ищет работу, иногда помогает с мужскими делами, но большую часть времени бездельничает. Четыре-пять месяцев любая терпит его ничегонеделанье, одна даже как-то раз выдержала до января, но обычно в середине осени его выгоняют. Он едет домой, забирает у мамы деньги за вычетом небольшой благодарности и на них живет всю зиму и весну. Уже больше 10 лет система сбоя не дает. © Подслушано / VK
- Мой муж — самый щедрый человек в глазах окружающих. Всегда проявляет инициативу заплатить за меня везде, причем иногда даже начинает ругаться, если я хочу сама закрыть счет. Но есть одно «но». После таких щедрых актов он присылает мне все чеки и требует все деньги обратно. На мой вопрос: «Зачем тогда порываешься везде заплатить за меня?» — отвечает, что ему неудобно перед друзьями и окружающими людьми, когда я сама плачу за себя, так он теряет статус настоящего мужика и добытчика. Зато потом трясти с меня деньги ему, похоже, очень удобно. © Подслушано / VK
- Была у меня приятельница. Всегда я ее к себе приглашала в гости. Я для гостей ничего не жалею, выставляю из запасов самое лучшее: икру, буженину, фрукты. Вот как-то и она нас с мужем пригласила на «праздничный обед». Ну мы с дури ничего есть не стали, купили только торт и цветы, пришли. Сели за стол, а она на красивом подносе торжественно выносит 5 картофелин и один соленый мелко порезанный огурец. И все. В итоге ели принесенный нами торт. Я весь вечер жалела, что мы к ней в гости пошли. © Маша Абрикосова / Dzen
- Друг снимал квартиру, предпоследний этаж, внутренний угол дома. Постоянный ветрище и окна плохонькие, сквозило знатно. Предложил хозяину окна поменять в счет ежемесячного платежа — тот в отказ. Делать нечего, через знакомых нашел добротные пластиковые окна б/у, поменял. Хозяин за деньгами заехал, ничего не сказал. А через месяц выдал: «Плату поднимаю, потому что у вас теперь окна пластиковые, это дороже стоит». Как-то так. © moishaliberzon / Pikabu
- Был у меня сосед, который иногда пек печенье. Например, если новые жильцы появлялись, он мог приготовить вкусняшки и пойти их поприветствовать. И только когда я стал общаться с другими соседями, то узнал, что каждый раз этот хитрец перед готовкой ходил по квартирам и «одалживал» все ингредиенты. У одних муки возьмет, у других — сахар, у третьих — масло. Вроде ни копейки на печенье не потратил, но для всех хороший. Удобненько. © Brian Gilbert / Quora
- Мои родители лет 18 назад купили дом у бабки. Сам домик и участок были загаженные до жути. Сначала она цену за него заломила такую, что несколько лет продать не могла. Потом ей уже надо было переезжать, скинула до адекватной. Купили родители дом, заплатили, оформили все как положено. Но даже после сделки до самого отъезда бывшую владелицу жадность не отпускала: она то столбы, которые на участке валялись сто лет, хотела продать, то сарай разваленный. В конце вообще потребовала отдельно заплатить за скважину на огороде. Мы предложили ей забрать дырку в земле с собой. © SuperProvokator / Pikabu
- Однажды встречался с мадам пару-тройку месяцев. Все за мой счет — походы в рестораны, музеи, цветочки дарил, продукты-лекарства привозил ей домой, когда заболела, доставочки еды, такси оплачивал. Я это воспринимал как само собой разумеющееся: конфетно-букетный период, все дела. Как-то раз сидел дома, общались, я обмолвился, что хочу шашлык, вообще думал на дачу поехать на следующий день. Она мне заказала доставку, там было буквально 3 кусочка на деревянной шпажечке. Мне все равно было приятно, не ожидал. Девушке позвонил, отблагодарил, поулыбался. Звоночек прозвонил, когда при следующей встрече она спросила снова, понравился ли мне шашлык. Еще раз поблагодарил. Сводил вкусно покушать по цене шашлыков этих дороже в 5 раз. При следующей встрече снова всплыл шашлык. И тут она заявляет: «Это просто чтобы ты видел, что я тоже материально вкладываюсь, ведь мы оба должны финансово вкладываться в отношения». Потом разговор перерос в ссору, где я, конечно, остался виноват. А вечером я получил ссылку на какое-то кольцо, которое она согласна принять в качестве извинения. Как-то противно стало на душе. Больше я эту дамочку не видел. © cityplaner / Pikabu
- Сестра жила с мужиком. Мужик и мужик, я не вникала. И вот она заболела: рак, рецидив. За ней поехала мама, чтоб увезти в больницу на обследование лечение. И тут заявился этот красавец и начал выгребать все из морозилки со словами: «Ей уже все равно не понадобится, а там 2 курицы и мясо». Мама не выдержала и стала орать так, что в подъезде стены тряслись, а куриц этих выкинула за дверь. Куриц он все-таки забрал. Из подъезда. © kalliopa8 / Pikabu
- Мужик моей подружки очень хитровыдуманный. Он не водит свою девушку в кафе-кино, потому что это совершенно ненужные расходы, при этом спускает деньги на ставки и онлайн-игрушки. Итог очевиден: залез в кредитки на $ 2 тыс., а отдавать проблематично с его зарплатой. Попросил у подружки эту сумму в долг, мол, ей-то отдаст, но без процентов хотя бы. А через месяц сделал ей предложение. Только теперь деньги он отдавать не собирается, потому что сейчас это уже семейный бюджет. © Подслушано / VK
- Я на дня увидела апогей жадности. У парня голова заболела. Говорит: «Из-за одной таблетки тратиться на упаковку — это расточительство!» Он обошел все близлежащие магазины, заправки, просил таблеточку «от головы»... © Подслушано / VK
И это еще не предел жадности! Посмотрите только, какие еще истории мы вам приготовили:
AdMe/Народное творчество/20+ историй о людях, которые точно победили бы на соревнованиях по жадности
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