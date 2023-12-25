20+ историй о людях, которые точно победили бы на соревнованиях по жадности

Быть экономным — умение, которое в жизни никому не помешает. Но есть те, кто норовит сэкономить на других, а вот о себе любимых они ни за что не забудут. Над скупердяями частенько посмеиваются, а тех, кто столкнулся с ними в реальной жизни, так и распирает выложить рассказ об этом в интернет. Полюбуйтесь-ка, эти персонажи — просто какой-то эталон скаредности.