20+ историй о ревнивых партнерах, быть с которыми, всe равно что есть переперчeнное блюдо

Сцены ревности выглядят привлекательно только в кино и бульварных романах. В реальной жизни партнер, постоянно бездоказательно подозревающий другого в измене, выматывает нервы не только предмету своей страсти, но и окружающим. Специалисты утверждают, что ревность — это нормальная человеческая эмоция, а вот неумение обуздывать свои порывы, иррациональное недоверие — повод задуматься о визите к психологу.

Мой парень ревновал к бывшему. С бывшим мы коллеги, и просто сменить работу в нашем городе не вариант. Мой мужчина ужасно бесился, чуть ли не через день, забирая меня с работы, заводил разговоры о бывшем: о том, что общаемся весь день, в одной сфере работаем, зарплата у него хорошая, одет всегда с иголочки, знакомы почти десятилетие. И что рано или поздно я с ним сойдусь. В общем, так мне его расхвалил, что я снова присматриваться стала. А что? Мужик красивый, сам за собой ухаживает, получает, по меркам нашего города, хорошо, расстались по глупости. Так и вернулась я к бывшему, о котором два года до этого слышать ничего не хотела. © Подслушано / Ideer

Есть у меня одна очень ревнивая знакомая. Был у нее бывший, которого она хотела вернуть, а когда не получилось, решила как-то ему подгадить. Вычислила, с кем он общается и, если они оба были онлайн, понимала, что они переписываются между собой. Ничего лучшего не придумала, кроме как пойти к нему домой — он жил в частном секторе — зайти во двор и просто тупо взять и обрезать провода. К счастью, ее саму током не ударило, а парень сидел без света несколько дней и переписываться с той дамой действительно не мог. © Палата № 6 / VK

«Всем счастливого Рождества! Целую» — такое сообщение я отправила более чем 20 друзьям и членам семьи. И тут же мне позвонила жена одного из них с криками, что я испортила Рождество ее детям, что мне следует держаться подальше от ее мужа. Я была так озадачена, что даже не отреагировал сначала. Она продолжала выкрикивать оскорбления и угрозы. В конце концов я просто сказала что-то вроде «хорошего дня» и закончила разговор. С тех пор она звонила мне каждые пару дней, а потом к этой вакханалии присоединилась ее взрослая дочь. Это продолжалось несколько месяцев — уверена, что если бы она жила неподалеку, то появилась бы у меня на пороге. Для полноты картины — мне было чуть за двадцать, а ее мужу — хорошо за пятьдесят. © Eileen Bradley 1 / Quora Ревность способна толкнуть на различные чудачества не только людей, но и братьев наших меньших.

Бывшая два дня подряд отключала утром будильник, из-за чего я дважды проспал поезд и не попал на свадьбу родной сестры. А все потому, что считала, что я уеду, и за четыре дня наизменяю ей направо и налево. Хотя никаких поводов для подозрений я не давал. © Мишель Лежачебрюхая / AdMe

Жил с ревнивой женой 10 лет. Не мог даже зубы почистить на работу, сразу претензии — «для баб». Растолстел, собрался худеть — снова скандал. Развелся, уже больше полугода отдельно живем, недавно сменил себе стрижку, впервые за 10 лет, сделал модельную. Глядя в зеркало, еле уговорил себя, что не хуже других и должен выглядеть хорошо. Со шмотками проблема — куплю нормальные и не могу носить. В зеркале все хорошо и круто, но на улицу в этом выйти не могу, все же будут оборачиваться на меня. Так и хожу, как серая мышь — джинсы классика, летом футболка без рисунков, зимой обычная куртка. © alexdr89 / Pikabu

Мой брат встречался с девушкой, которая не позволяла ему смотреть телевизор, если показывали красивых женщин. Она буквально прижимала его лицо к своему и заставляла смотреть лишь нее. © NikkiHorror/ Reddit

Парень постоянно названивал мне, пока я обедала с семьей и друзьями, потому что в тот день мы с сестрой пошли на пляж, и она разместила мое фото в бикини в соцсети. Когда я покупала этот купальник, отправила ему фото из примерочной и он спросил: «Это же только я буду тебя в нем видеть, верно?» Я думала, что он кокетничает. А оказалось, что он серьезно. © untilthestarsfall3 / Reddit

Решил познакомить девушку с родителями, и мы отправились вместе перекусить. Нас обслуживала хорошенькая официантка. Когда я делал заказ, моя дама буквально сверлила меня взглядом. Официанточка подходила к нашему столику, спрашивала, все ли в порядке, подливала напитки и подносила блюда. Я был просто вежлив с ней, и тут моя девушка просто с цепи сорвалась. Она дулась на официантку и в конце концов перестала разговаривать со всеми, включая моих родителей. А когда мы ехали домой, все стало еще хуже — мадам заявила, что если официантке меньше пятидесяти, то заказ должна делать она, а я должен сидеть молча. И еще я не имею права оставлять чаевые, потому что это — флирт. © LoserBrigade / Reddit

У бывшей бывали заскоки на почве ревности. Однажды мы с ней поругались, я ушел из дому прогуляться, чтобы не провоцировать конфликт дальше, а она в этот момент полностью слетела с катушек. Возвращаюсь через два часа, она уже успокоилась, сидит на кухне, пьет кофе, видит меня и говорит: «Чтоб ты знал, я выбросила в помойку все твои вещи». Начинается, думаю. Подхожу к шкафу, открываю и вижу, что мои вещи на месте, никто их не трогал, а вот в ее половине шкафа что-то случилось. Оказалось, она перепутала и выкинула почти все свои шмотки. © Палата № 6 / VK

Ухаживал за мной один парень. Так старался, добивался меня, как настоящий рыцарь, подарки дарил, на руках носил! Сделал предложение спустя месяц отношений, я сказала «да». Подумала, что нас ждeт счастливая жизнь вместе. Но вдруг оказалось, что он делал все только ради того, чтобы вызвать ревность у моей подруги, которую он любил по-настоящему. В итоге я, как дура, рассказала всем о свадьбе, хвасталась кольцом, планировала, а он взял и уехал с ней за границу, потому что она наконец-то поняла, что любит его. © Палата № 6 / VK

Встречаемся с девушкой второй год. Есть у нас общая подруга, и вдруг любимая случайно узнает, что у нас были кое-какие отношения, резко обрывает связи и теперь угрожает, что уйдет, если я продолжу общаться. Могу понять ревность, даже такую отбитую, но есть нюанс: с той подругой наши отношения длились три дня, и это было в детском саду. © Подслушано / VK

Работал в магазине, и как-то устроился к нам продавцом один парень. Он своей любимой-ненаглядной подарил телефон, а симку на себя оформил. Потом сходил к оператору и запросил распечатку списка звонков. Сидел на складе несколько часов и вместо работы обзванивал все эти номера с вопросом: «Вы такую-то знаете? Зачем вы ей звонили?» © MishaVinograd / Pikabu

Одно время участвовала в соревнованиях по фитнесу. Как только парень решил, что мы «официально встречаемся», он сказал, что я провожу слишком много времени в тренажерном зале и что мне нужно прекратить выступать, потому что я слишком много хвастаюсь своим телом перед «случайными чуваками». © catastrophized / Reddit Ревнивец способен поставить в неловкое положение не только себя, но и всех окружающих, хотя, казалось бы, они-то тут при чем?

У моей бывшей умерла мама. Мы были вместе года четыре, и с ее мамой я хорошо общался. Моя девушка рассердилась на то, что я собрался на похороны, и потребовала пообещать, что я не позволю старой подруге поплакать у меня на плече. © Ice_Burn / Reddit

Перед новым годом искали на подработку в типографию кого-нибудь собирать календари. Работа легкая, сидишь бумажки складываешь и на пружину скрепляешь. На объявление откликнулась женщина лет 30, позвонила, сказала, что с работой знакома и готова завтра утром уже приступить. Ну и отлично, ждем! Минут через 10 звонит ее муж, с вопросом, кто я такой? Тут я немного напрягся, но в двух словах объяснил, что у него слишком бурное воображение, а нам всего лишь нужен временный сотрудник. И вот, на следующее утро приходит она, а вместе с ней и он и с порога ставит условие: либо он сидит с ней на работе и следит, как бы кто чего ей не сделал, либо она у нас не работает. Я выбрал второй вариант. © S.Egorov / Pikabu

Мой бывший был настолько ревнивый, что однажды, когда мы вместе покупали нижнее белье, разорался в магазине: «Зачем тебе такие откровенные трусы? Для кого ты их собралась носить?» Я так и не смогла до него донести, что я хочу хорошо выглядеть и нравиться себе даже в нижнем белье. © Подслушано / VK

Встречался я как-то с девчонкой, два года были вместе. Ревнивая до ужаса, что называется, к каждому столбу, и это притом что я домосед. Однажды перестаралась она с ревностью своей. У меня не стало дедушки, и я поехал на похороны. Сижу на поминках, звонок: «Что-то голос у тебя нерасстроенный, знаю я, на какие ты похороны поехал. С бабами там встречаешься». На этом все, приехали. © Подслушано / VK

Однажды коллеге по телефону сказал: «Привет, Аня». Были разборки с женой — почему не «Здравствуйте, Анна»? Ладно, не проблема, отныне говорю всем «здрасьте». Но как-то шли мы домой, и жена какому-то парню говорит: «Привет». Я спрашиваю, мол, как понимать, а она отвечает: «Да я его с малых лет знаю». © FLC120 / Pikabu

Встречалась с парнем, все было хорошо. И вдруг он психанул и бросил меня по телефону, сказав, мол, я все знаю про измену. Оказалось, ему друг рассказал, что видел, как я выходила из машины бывшего, а значит изменяю. И всем пофиг, что что жили мы в пригороде, где автобус раз в час, а если сломался, как в тот раз, то ждать несколько часов. А мне срочно нужно было в город .Бывший подвез нас с подругой, увидев на остановке. Причем в дороге поговорили в духе:

— Тань, как дела, у вас с Лехой, хорошо?

— Да, замечательно.

— Рад за тебя, вы отличная пара.

Меня даже слушать не стали. © Татьяна Камойлик

Работала у нас в смежном отделе девушка. Вышла замуж, и началось. Муж приходил к ней на работу и устраивал разборки на тему: почему задерживаем его жену после работы? Потому что эти 15 минут нужны, чтобы собраться и убрать рабочее место. Почему звоните в нерабочее время? Звоним редко и только по важным проектам. Потом он узнал, что в отделе с его женой еще и мужчины работают, и приехал «поговорить», но к тому времени охране уже дали отмашку — не пускать. Так он на улице стал караулить мужиков и спрашивать, из какого они отдела. Показывал фото жены и говорил к ней не приближаться. Короче, довел он все-таки девчонку, и она уволилась. Меньше чем через год увидела ее выходящей из кабинета отдела кадров. Развелась. © lazinesss / Pikabu

Парень, с которым мы встречались чуть более полугода, откопал мои сообщения четырехлетней давности в соцсети и разбудил меня посреди ночи с криками, почему я не сказала ему, что я флиртовала с кем-то аж в 2014 году. © Sacrificial-poet / Reddit