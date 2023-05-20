20 случаев, когда добро нагрянуло в самый неожиданный момент. И оказалось очень кстати

У каждого из нас случаются ситуации, когда проблемы накрывают неожиданно. Тем не менее вокруг немало людей, которые готовы помочь другим преодолеть трудности или же банально поддержать добрым словом. Чаще всего это совершенно незнакомые люди, и оттого особенно приятны их искренние благородные поступки.