20 случаев, когда добро нагрянуло в самый неожиданный момент. И оказалось очень кстати
У каждого из нас случаются ситуации, когда проблемы накрывают неожиданно. Тем не менее вокруг немало людей, которые готовы помочь другим преодолеть трудности или же банально поддержать добрым словом. Чаще всего это совершенно незнакомые люди, и оттого особенно приятны их искренние благородные поступки.
- Поселок, ночь. Пошел у меня камешек из почки. Просыпаюсь — спазмы дикие, пополам складывает. Звоню в скорую, там прекрасная женщина преклонного возраста (судя по голосу) начинает расспрашивать, есть ли еще кто дома. Получив отрицательный ответ и поняв, что сам я не смогу дойти до аптеки, говорит: «Ой, мой хороший, ну подожди, я сейчас приеду». И через минут 10 приезжает реально она. С порога: «Мой хороший, я приехала! Давай ложись скорее, укол сделаю». Быстренько бахнула 2 ампулы. Спасибо тебе, добрая женщина! © ***Rainbow / Pikabu
- Как-то в студенчестве ехали автостопом, подвозил один дальнобойщик. Узнав, что мы бедные студенты и денег нет, покормил нас в кафе на трассе, колу купил. До сих пор его помню. © Hangover Unicorn / ADME
- Оплатила отцу операцию на глазах. Папа все расходы старательно записывал на бумажке и все переживал, что пока не может отдать мне деньги, хотя я ему тысячу раз сказала, что ничего возвращать не нужно. И вот что придумал мой самый замечательный на свете папа: он приготовил в качестве благодарности 20 кг разных пельменей — с мясом, творогом, картошкой и капустой! © mamakerova / Pikabu
- Дело было в торговом центре. У меня пакет порвался. И вот стою я, растерянная, баночки в разные стороны раскатываются. Что делать? Пока я соображала, как связать предательский пакет, подбежали несколько человек, помогли все собрать, а одна женщина дала мне свой пакет. Я думала, что люди просто будут проходить мимо, и была очень рада, что ошиблась. Вроде бы это такая мелочь, ерунда, но на душе было очень тепло. © Seagullwing / ADME
- Утро. Влетаю в вагон метро. Парень, бегущий за мной, не успевает, улыбается, шлет мне воздушный поцелуй. Я ему улыбаюсь и машу в ответ. У соседней двери замечаю коллегу. Машем друг другу, смеемся. Мужской голос из-за спины: «Девушка, а вы всех в метро знаете?» Оборачиваюсь, а там бывший тренер моего сына: лет в 7 его тренировал, не помнит меня, конечно. Говорю ему: «Здрасте! Всех — нет, а вас знаю. Вы тренер в детской футбольной секции». Завтра, пожалуй, при входе в вагон сразу со всеми поздороваюсь. На всякий случай. © сrazyEmpress / Pikabu
- Потеряла одну варежку. Так и ходила без рукавиц. Чтобы добраться на работу, мне нужно полгорода объехать, езжу разными маршрутами. И вот как-то стою возле дома, жду маршрутку. Подходит ко мне суровый мужчина, встал напротив меня и очень грубо говорит: «Я с твоей варежкой 2 недели катаюсь!» И протягивает ее мне. Так приятно было и так тепло! © Подслушано / Ideer
- Однажды, когда мне было лет 10, ехала на автобусе 6 часов. Мне очень хотелось есть. Но жили мы так себе, экономили, и на остановках, естественно, еду никто не покупал. Ах, как мне тогда хотелось горячих пирожочков! На одной остановке девушка-соседка покупает несколько пирожков и один протягивает мне. Я, как вежливый ребенок, отказываюсь. Девушка просто отмахнулась: «Какой будешь? С капустой или с картошкой?» Я выбрала, а потом всю дорогу ехала со счастливой улыбкой, вызванной поступком незнакомого человека. Помню ее всю жизнь и очень ей благодарна. Если ты это читаешь, спасибо тебе огромное за ту доброту! © Seraphine / ADME
- Стояла в очереди в магазине и увидела паренька, который помогал бабушке с сумками. Когда шла домой, тот же паренек уже нес пакеты другой старушке. На следующий день я готовилась праздновать день рождения и накупила продуктов. Только выхожу из магазина, ко мне подходит тот же парень-добряк и говорит: «Девушка, вам помочь с сумками?» Я, конечно, согласилась. Парень сказал, что помогать — это его хобби. Побольше бы молодых людей с таким «хобби». © Палата № 6 / VK
- Лет 20 назад произошел со мной случай. Поехала на дачу, за город, нарвала 2 ведра вишни и вышла к трассе, чтобы поймать машину и уехать домой. Вдруг начался ливень, а укрыться мне было негде. Я останавливала все проезжающие мимо машины, в основном старые авто, думая, что в них едут люди попроще, но никто не останавливался. И тут вижу — едет дорогая машина, я наклонила голову и даже чуть отвернулась. Однако машина остановилась, из нее вышел паренек, открыл багажник и поставил туда мои ведра. Он довез меня почти до дома и даже не взял денег. Этот случай запомнился мне на всю жизнь. © Алла Демчинова
- Недавно я завершила очень токсичные отношения. Сделала об этом пост в соцсетях, и один незнакомец стал писать мне поддерживающие комментарии. И эти добрые слова придавали мне сил. Он буквально вытащил меня из эмоционального болота. Обычно на Рождество я летаю к маме, но в этом году у меня не было денег на билет. Так этот человек купил мне билеты! Я никогда не смогу отплатить ему за доброту. Надеюсь лишь, что однажды смогу так же кому-то помочь. © sweetestniki13 / Reddit
- На заправке увидела женщину, которая просила о помощи. Отдала ей всю наличку. Стою на светофоре, смотрю, парень позади меня выходит из машины. У меня сердце в пятки ушло. Он подбежал к моей машине, постучал в окно и спросил, может ли он купить мне что-нибудь в кафе через дорогу. Дело в том, что он увидел, как я помогла женщине, и решил сделать для меня что-то хорошее. Это было так мило! Хотя мне пришлось отработать 7-часовую смену под проливным дождем, я чувствовала себя окрыленной. Спасибо, добрый человек, и пусть вселенная найдет способ отплатить тебе. © planettmarss / Reddit
- Я просто обожаю своих соседей! Без шуток! Так вышло, что моя мама сломала ногу, а у меня уже была утверждена командировка, и я просто ну никак не могла остаться с ней. А кроме друг друга у нас никого и не было. И тут на помощь пришли соседи. Мало того что скинулись и помогли с лечением, так еще и устроили дежурства, помогали моей мамуле, пока я была не в городе. Вот так просто. Чисто по-человечески решили помочь. Безо всяких условий, требований чего-то взамен. Просто плачу от того, как нам с мамой повезло. Не знаю, что делала, если бы не они. © Палата № 6 / VK
- Недавно ехала в поезде, перед зарплатой — голяк. С собой пюрешка и яблоко. У моих соседей — «поляна»: сырная нарезка, печенье, блинчики. Так они и говорят, мол, угощайтесь, не стесняйтесь. Как же я была им благодарна за те два блинчика! А иной раз едешь — люди даже не здороваются друг с другом.
- Я некоторое время работал официантом, и у меня была коллега-новичок. Было уже поздно, так что руководство отправило большую часть персонала домой. Коллега старалась изо всех сил, но нас с ней не хватало на всех посетителей. Вдобавок ей попались очень грубые клиенты, они довели ее до слез и нервного срыва. Когда они ушли, я незаметно для нее положил на стол $ 15, чтобы она подумала, что это чаевые, и ее уверенность в себе выросла. И это сработало, она сказала: «Вау! Похоже, я не такой уж ужасный официант». © MaxtheCatismyFav / Reddit
- 3 года назад мне сделали операцию, и после этого я должна была каждые полгода проходить дорогие обследования. Это стоило огромных денег, я составила план платежей и начала понемногу перечислять деньги. Когда я вносила очередной платеж, на экране всплыло сообщение о том, что я ничего не должна. Оказалось, что кто-то оплатил все мои расходы на лечение и пожелал остаться анонимным. © СuteElevator2725 / Reddit
- В прошлом году иду по улице, попиваю кофеек. Осень, гололед. Машина пытается заехать на горку, но никак — соскальзывает. Ставлю стаканчик на землю, подбегаю, начинаю толкать. Мимо идут двое рабочих, молча подбегают и начинают помогать. Мужик в пальто и при галстуке тоже ставит кейс и помогает. Все это занимает секунд 10. Машина заехала, все мужики молча продолжили свой путь. Водитель вылез из машины, но никого уже не было — как в кино прямо. © Артем Петухов / ADME
- Шли с мужем на остановку. Я упала и вывихнула ногу. Понимаю, что идти не могу, придется мужу меня до остановки нести. А на дороге стоит такси, оттуда выходит мужик лет 50–55 и говорит: «Дочка, давайте я вас довезу до дома. Ведь мужу твоему совсем тяжело будет». Мы сели в такси, готовы были заплатить, а когда протянули деньги этому мужчине, он отмахнулся и сказал: «Да вы что?! Я же от чистого сердца помогаю вам!» Так и не взял деньги. Спасибо таким добрым людям! © Палата № 6 / VK
- Я бежала за автобусом, опаздывала. Даже и не надеялась успеть. Ведь автобус к тому времени уже подъехал к остановке и начал впускать пассажиров, а я все еще бежала. И вдруг один парень стал заходить в автобус. Поставил ногу на ступеньку, но не спешил войти в салон. Я добежала, запрыгнула внутрь, а парень выскочил из автобуса. Ему не надо было ехать, он просто решил мне помочь. Было очень приятно. © Оксана Радкевич
- Выхожу из магазина с полными пакетами. Дошла до своей машины на стоянке, открыла багажник, и тут все мои покупки вывалились из рук. Я давай все собирать, и меня заметила женщина, выезжавшая с парковки. Она остановила машину, вышла и быстро помогла собрать все, что упало. Улыбнулась и сказала: «С кем не бывает». Я обалдела от такой доброты: бросить свою машину посреди дороги и выскочить, чтобы помочь незнакомке! © Jean Smith Boutwell / Quora
- Я как-то поздно с работы шла. К вечеру погода сильно испортилась: холодина, ливень. Транспорта все нет. Остановилась машина, водитель кивает: «Садись». Я мотаю головой: нет, мол. Он: «Да садись, уже вся синяя!» И я так замерзла уже, что рискнула. Он меня молча довез, куда сказала, я пискнула у дома: «Спасибо», выскочила и бегом к подъезду. Мужик, я тебя не запомнила, потому что даже глаза поднять боялась, но твой поступок 20 лет помню! © Sandra / ADME
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