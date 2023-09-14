20+ родственников, жизнь рядом с которыми полна непредсказуемых поворотов

Ужиться с некоторыми родственниками бывает настолько непросто, что хочется сбежать от них на край света. Но и там, возможно, вас застанет звонок с бесхитростным: «Едем в вашу сторону, поживем недельку, встречай нас в 5 утра на вокзале». А порою близкие по крови люди вытворяют такое, что это и вовсе ни в какие ворота не лезет.