20+ родственников, жизнь рядом с которыми полна непредсказуемых поворотов
Ужиться с некоторыми родственниками бывает настолько непросто, что хочется сбежать от них на край света. Но и там, возможно, вас застанет звонок с бесхитростным: «Едем в вашу сторону, поживем недельку, встречай нас в 5 утра на вокзале». А порою близкие по крови люди вытворяют такое, что это и вовсе ни в какие ворота не лезет.
- Свекровь души не чает в сыне, а также иногда промахивается с тактичностью: первый месяц после свадьбы звонила нам раза по 3 на дню и спрашивала, что мы делаем. Муж гаркал: «Блин, мам, в шахматы играем». Потом перед рождением каждого из детей названивала по 5-6 раз в день спросить, не родила ли я уже. Она же любит позвонить посреди дня домой, когда все на работе, чтоб, если вдруг застанет кого-то дома, сообщить с трагизмом в голосе: «Так и знала, что что-то случилось!» Поэтому у нас вошло в привычку не сообщать ей о времени возвращения из отпуска, чтоб не названивала за день до этого и не «беспокоилась, что с нами что-то произошло». Ну и напоследок: часто приходя домой, я видела приготовленный ею салатик для любимого сынули, ровно одну порцию, а мне и детям — фиг с маслом. Но мы ее все равно любим. © Стриж3109 / ADME
- На мою свадьбу с бывшим мужем приехал из другого города его проблемный дядя со своей семьей, хотя его вообще не звали. Заявил родителям мужа: «Я буду жить у вас до сентября, пока у детей каникулы!», а свадьба, к слову, была в начале июня. Тратиться они ни на что не рассчитывали, ели их еду, оставляли дверь в квартиру открытой и уходили гулять. Долго их пытались выпроводить. В итоге купили им билеты на поезд домой, почти насильно запихнули в машину и отвезли на вокзал, а родственнички взяли и обиделись. © UlyVolodina / Pikabu
- Соседка по даче, тетя Нина, рассказала. Вышла ее дочь замуж, жили у него. Тетя Нина привезла молодым яблоки с дачи и положила на блюдо, выставила на стол. Аня, дочка ее, взяла яблоко и ест. Муж ей сделал замечание:
— Аня, почему ты взяла яблоко? Сначала надо маме моей предложить, разрешения у нее спросить, а потом уже есть!
Аня подумала, подумала, да и подала на развод. © Olga Tyunina / Dzen
- Есть кум у нас, дочку крестил. Неплохой вроде мужик, но вечно все и всех критикует. Если кум у кого-то в гостях, то еды ему мало, шашлык замаринован не с теми приправами и плохо прожарен, напитки отстой, торт не пропитался кремом, и вообще: «Зачем гостей звали, коли накормить нормально не можете?» Все привыкли уже, но иногда бесит. На днях юбилей у мужа был, отмечали небольшой компанией в ресторане. Кум, как и всегда, все обхаял, высказал свое авторитетное мнение по поводу меню, обслуживания и самого места проведения банкета. А по окончании мероприятия попросил у меня пластиковый контейнер, чтобы еды с собой наложить. © mila.shev / Pikabu
- Сыну 4, с мужем я в разводе. Бывшая свекровь попросила дать ей погулять с внуком. Я съездила по делам, вернулась чуть раньше и вижу: ребенок гуляет один на детской площадке. Зову сына, он садится ко мне в машину, я наблюдаю за двором. Через 25 минут чешет свекровь с авоськой и женщиной какой-то, идут, болтают. Дальше наблюдать я не стала, уехала к своей маме на дачу, как и планировала. Первый звонок от заботливой бабуленьки был через 2 с лишним часа после того, как она обнаружила, что внука во дворе нет. Трубку я не брала. Потом бывшая свекровь прислала сообщение: «Ты где, почему не отвечаешь?» Потом маме моей начала написывать. А о том, что внука потеряла, ни слова. И ведь наверняка будет врать, что на минутку отошла, еще и попытается меня виноватой выставить, что я молча сына увезла и не отвечала. © Unknown author / Pikabu
- Я — молодая свекровь, мне всего 39. Муж хорошо зарабатывает, поэтому я могу позволить себе быть домохозяйкой и заниматься волонтерством. Старшему сыну 22 года, он влюбился. Его пассия не нравится мне категорически, но я стараюсь быть вежливой ради сына. Почему я ее невзлюбила? Из-за ее поведения. Например, решили они пожениться. Когда я вручила ей свадебный подарок от нас с мужем, невестка заявила: «Это от вашего мужа подарок, а не от вас — вы ж не зарабатываете». Рассказала об этом сыну — ноль реакции. А вчера вечером мы собрались всей семьей у нас дома, я наготовила вкусняшек. Пока накрывала на стол, невестка съязвила: «Неудивительно, что вы хорошо готовите, чем вам еще заниматься-то?» Я вышла из себя и отчеканила, что либо она относится ко мне с уважением, либо убирается из моего дома. Девушка начала рыдать, мой сын встал на ее сторону. А в чем я не права-то? © ForsakenWolverine444 / Reddit
- Когда мне было 12, у моей тети родился первый ребенок. Через год родня собралась на семейном торжестве, и все как-то сразу решили, что присматривать за малышом должна я. Ну ладно, понянчилась. Потом дети появились у других родственников, и всегда меня заставляли с ними возиться. Проблема в том, что я вообще не люблю малышей. Сейчас их четверо — с 2 до 5 лет. На прошлой неделе мы всей семьей выбрались на выходные на природу. Только я приехала — на меня сразу же навесили детей. Я посмотрела на родственничков и сказала, что возиться с ними не планирую, взяла книгу и пошла на пляж. Когда я вернулась, мои тети снова пытались спихнуть на меня свой детский сад и уехать в ресторан, но я сказала, что работать няней не буду. И теперь вся моя семья (кроме родителей и брата) говорит, что я просто испортила всем отдых. © TheOriginalToaster / Reddit
- Сплю. Рано утром кошка стала грызть мою ногу. Я не глядя скинул ее в кресло, а оттуда такой крик: «А-а-а!» Глаза открываю — в кресле теща сидит! Я такой: «Наталья Андреевна, что вы тут делаете в 6 утра?», а она в ответ: «Прихожу посмотреть, как вы тут живете. Квартира-то моя, ключи есть». Я возмутился, мол, мало ли в каком виде я сплю, что тут можно высматривать?! А жена с кухни: «Не кричи на маму! Она в гости пришла». В общем, я считаю, что в любом разводе виноваты оба: жена и теща. © J3r1c0 / Pikabu
- В детстве был у меня кот Фантомас. Оба мои родителя занялись написанием диссертаций и все время куда-то уезжали, ко мне бабушку приставили. Она сразу невзлюбила своенравного кота, и однажды мой любимец пропал (это бабушка его в мешке унесла и где-то бросила). Я перестала есть, ходить в школу, просто лежала и плакала. Бабка испугалась, вызвала маму, но мне это не помогало. А через пару недель мой Фантомас сам пришел, худой и облезлый, но пришел! Мама больше никогда не оставляла меня с бабушкой. © Алена / ADME
- У нас с сестрой мужа день рождения в один день. Замужем я давно, у нас двое детей. В один год накануне дня рождения супруг сказал, что будем праздновать в доме его матери. Меня это вполне устраивало, мы хорошо общались с родней мужа. Приехали мы к свекрови, и я на секунду потеряла дар речи, когда увидела посередине стола огромный торт с надписью: «С днем рождения, [имя золовки]!» Обо мне — ни слова. Ну ладно. Сели за стол, я вместе со всеми спела поздравительную песню сестре мужа, потом слушала все тосты в ее честь, наблюдала, как ей дарят подарки. Я не ждала ничего особенного, мне хватило бы просто обычного поздравления с днем рождения от кого-либо из семьи мужа. Но — тишина. В итоге мы посидели там пару часов и засобирались домой. Когда мы прощались, свекровь процедила: «А, у тебя же тоже сегодня день рождения», и ушла. Это было началом конца моих хороших отношений с большей частью родни мужа. © Crystal Leigh / Quora
- Моя маман раньше имела ключи от моей квартиры, пока я не устал находить вещи не на своих местах. Однажды я специально спрятал бутылку с недешевым напитком в коробку из-под кроссовок и запихнул все это в самый верхний дальний угол шкафа. На днях звонит маман: «Я там кое-что нашла у тебя в коробке. Ты что, от меня что-то прячешь?» Я обалдел просто! Спрашиваю: «А почему ты лазишь по моим вещам?», а в ответ: «А чего такого?» Забрал я у мамы ключи от греха подальше. Мой дом — мои правила. © Kondykov / Pikabu
- У меня есть очень завистливые родственники. Все началось с того момента, как мы с мужем накопили на маленькую квартиру в столице и переехали туда. Звонит мне тетя и говорит: «Там к тебе Катя едет (ее дочь), забери ее с вокзала, она месяц поживет у тебя, а ты ей город покажешь». Я в шоке, никто даже не спрашивал, есть ли у меня на это время. Но делать нечего, сестре только исполнилось 17 лет, не оставлю же я ее на улице, встретила. Она приехала с огромной сумкой и почти без денег — то есть целый месяц я должна ее спонсировать! Как только мы зашли домой, Катя потребовала, чтобы я заказала суши, а на вечер — пиццу, и еще ей срочно нужен мой ноутбук. Я нажаловалась маме на ее поведение. А через час звонит тетя и начинает орать на меня. Видите ли, мне жалко ребенка покормить, я же каждый день суши ем и пиццами объедаюсь. И вообще, разве я не могу подарить сестре ноутбук? У меня же есть деньги! Я не стала терпеть и сказала, что завтра же отправлю Катечку обратно домой. Родня родней, но совесть нужно иметь. © Палата № 6 / VK
- Мой дедушка мечтал быть актером, всю жизнь интересовался театром, прекрасно разбирался в опере и балете, даже переписывался со многими артистами, обсуждая их роли. Когда он закончил школу, то отправил документы в какое-то театральное училище. Когда пришло письмо с подтверждением о приеме, его родители скрыли это и сказали, что нужно поступать в медицинский, ведь актер — это не профессия, вот врач — другое дело. В общем, врачом дед стал очень хорошим, довольно известным в своей области. Но мечта так и осталась мечтой. © Predvoditel / Pikabu
- Меня свекровь бывшая невзлюбила. Когда мы еще только встречались с бывшим мужем, приехали к ней на ужин. Она приготовила перцы фаршированные, в которых мясо реально было не прожевать. Я возьми и скажи, что добавила бы туда мелко порезанный лук и пару яичек, а сухари вообще добавлять бы не стала. Она уже тогда обиделась, а после свадьбы стало и того хуже. Однажды мы гостили с мужем у свекрови, я нажарила блинчиков и позвала младшего брата мужа к столу, а он крикнул: «Мамину резину есть не буду, не умеет она блины готовить». Потом узнал, что я готовила, умял почти все. Свекровь рвала и метала. И в итоге, когда я была на 5 месяце беременности, она позвонила моей маме и сказала, что рано нам детей заводить, мол, она нашла врача, который вызовет искусственные роды, но за это нужно заплатить, и она даже на это готова. Мама ее послала подальше. Но все-таки свекровь сумела «вразумить» своего сыночка, и когда я уехала рожать, он собрал вещички и уехал к маме, сказав мне, что рано ему быть отцом. Развелись. © Рина / ADME
- Мои родители всегда баловали старшую сестру. На праздники нам дарили обычную одежду и книги, а ей — телефоны, MP3-плееры, дизайнерские шмотки. Теперь ее дети — мальчики 13 и 16 лет — любимые внуки у наших родителей, их тоже балуют. И вот собрались мы встречать новый год. Моя мама принесла «особые» подарки для любимых внуков от любимой дочки — новый телефон, планшет и несколько подарочных карт. Моим детям было все равно, но 14-летняя племяшка Эвелина (дочь брата) очень расстроилась. Старший из парней заявил: «Ой, да скажи спасибо, что тебе вообще что-то подарили!» Тут уже я разозлилась. Я написала мужу (он опаздывал), чтоб он зашел в магазин и купил что-нибудь дополнительно для Эвелины. Он пришел и подарил ей крутой ноутбук, телефон последней модели, графический планшет, приставку, большой набор конструктора и несколько подарочных карт на сумму более $ 1 тыс. Она была в восторге! Моим племянникам мы подарили дизайнерскую обувь и $ 50 наличными. Они такие: «И это все?!» Муж сказал, что они должны быть благодарны за полученные подарки. Мама обвинила нас в том, что мы испортили детям праздник. Ну мы уехали домой. А потом родители мужа, узнав о ситуации, пригласили семью брата к себе и подарили им еще и поездку в Диснейленд. Так-то. © notmamasfavourite / Reddit
- Когда мы с будущим мужем сказали его родителям, что хотим пожениться, свекровь заявила сыну: «Тебе нужна более молодая и симпатичная невеста!» После рождения нашей дочери она объявила, что больше детей нам точно не надо. Когда у нас родился сын, она заявила: «Ну хватит уже плодить непонятно кого!» Чтобы сохранить брак, мы решили переехать от нее подальше, и за это мама мужа обвинила меня в том, что я отняла у нее сына. 3 года мы не общались. Потом я решила все же сделать первый шаг, позвонила ей на День матери и сказала: «Спасибо вам за то, что воспитали хорошего человека, ведь ваш сын — замечательный папа и отличный муж». И в этот момент она наконец-то признала, что я ей нравлюсь. © Ruth Norris Pinz / Quora
- Однажды к нам на 4 дня приехала тетя мужа. Женщина приятная, активная. Я с ней целый день гуляла по городу, а ночью работала. Легла под утро. Только уснула — она меня будит: «Просыпайся, я уже овес запарила». Зачем, спрашиваю, овес запаривать в 5:30 утра. Тетя: «Так день надо начинать с пользой!» Чтоб ты провалилась, думаю. Выползла с ней на кухню, сделала себе чай, сижу, в глазах туман, а тетя выспалась, полна энергии и собирается весь день лепить пельмени. Я не ем пельмени, естественно, и лепить их не умею. Еле дождалась открытия магазина, закупила ей все и поехала к подружке спать. Тете сказала, что по работе. Так и жили 4 дня: ночью я работала, с утра развлекала тетю и уезжала к подруге. Тетя отбыла довольная. Я сказала мужу, что если она еще раз навестит нас, на меня пусть не рассчитывают, я поживу где-нибудь в другом месте. © Татьяна Лобанова / ADME
- Для меня одно из самых страшных испытаний материнства — это постоянное чувство вины, которое прямо с роддома навязывают нам все, кому не лень. Свекровушка заходит помогать с ребенком и зудит: «Ты неправильно кормишь. Грудь надо мыть хозяйственным мылом и перед кормлением, и после. Ты сыночка моего не забываешь кормить? А вот я когда родила, вообще белье в проруби стирала, а вы зажрались». Золовка раздает абсолютно бесполезные советы. Все стараются ткнуть тебя носом в твою абсолютную несостоятельность. И ты, без того офигевшая от родов, бессонных ночей и орущего младенца, действительно начинаешь сомневаться, плачешь и терзаешь себя мыслями: «Какая же я плохая мать. Что же со мной не так?!» А все так, девоньки. Что-то не так с бабушками, которые забыли, как были мамами. © #щастьематеринства / VK
- Я — практикующий медбрат, моя невеста заканчивает ординатуру. Мы живем вместе уже несколько лет, свадьбу планируем через полгода. На новый год мы с невестой ездили к моим родителям, где собралась вся семья, включая трех моих братьев и сестер и их детей. За ужином мама завела пластинку о том, как она рада, что мы наконец-то поженимся и ей больше не будет неловко перед людьми. И мой отец заявил, что гордится тремя старшими детьми, которые живут в законном браке. Моей невесте было очень неловко все это слушать. Я не выдержал и говорю: «Представляете, читал тут историю об одном недоношенном ребенке. Он родился почти на 3 месяца раньше срока с весом около 730 граммов — маленький, конечно, но врачи надеются его выходить. Мам, пап, а вы помните, ваш старший сын родился аж на 4 месяца раньше срока, но весил более 4 кг — вот вам повезло-то!» Родители сидели с такими лицами, что словами не передать. После ужина они сказали мне, что не стоит лезть не в свое дело. Я ответил, что жду того же самого и от них. © SupermarketFair3341 / Reddit
- Муж знакомой ушел к другой женщине, у которой было трое детей. Все финансы направил в новую семью, алименты с серой зарплаты платил мизерные, и мама растила дочь, не вылезая из кредитов: один выплачивала, другой брала. Форма, канцелярия, ноутбук, поездки на соревнования — все с кредитных денег. Если звонила бывшему с просьбой финансовой помощи, он всегда отказывал или давал прям копейки. Девочка выросла, закончила школу с золотой медалью. Отца тоже позвали на награждение. Такая гордость у мужика была: «Вот я какую дочь вырастил!», хотя он ушел из семьи, когда ребенок был в первом классе. Отец-молодец. © kakzovyt / Pikabu
- У подруги обнаружили непереносимость глютена. Ее 6-летней дочке это тоже передалось, увы. Мучное им нельзя. Но свекровь все норовит накормить малышку то булочкой, то хлебом. На слова: «Ей же нельзя, у нее же аллергия!» отмахивается: «Глупости, наши гены сильные, все нормально будет». © Lidiya Ivanova / ADME
У звезд, конечно же, тоже есть родственники, отношения с которыми могут быть очень разными. Это и не удивительно, ведь одни люди искренне радуются успехам близких, а другие могут и позавидовать. Главное, помнить, что никакие материальные блага не заменят теплых семейных отношений, которые, на самом деле, и есть настоящее богатство.
AdMe/Народное творчество/20+ родственников, жизнь рядом с которыми полна непредсказуемых поворотов
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