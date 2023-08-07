20+ безумных совпадений, которые походят на проделки самой судьбы

Апофения — вот как называют сухари-ученые привычку видеть взаимосвязи в случайных, не связанных между собой событиях. Но что бы сказали эти светила знаний, если бы с ними приключились совпадения вроде тех, которые случились с героями этой статьи? Например, когда на другом конце света встречаешь коллегу, с которым не успела попрощаться, или точно «предсказываешь» день знакомства с будущим мужем.

По семейной традиции меня назвали в честь бабушки с маминой стороны — Леной. Все детство я прям грезила именем Аня. Я хотела, чтобы меня звали Аней, всех моих любимых кукол звали Анями, я мечтала дружить с девочкой Аней, хотела в будущем назвать дочку Аней. Потом прошло. А совсем недавно я узнала, что, оказывается, папа мечтал назвать меня Аней в честь своих мамы и бабушки. Но так как он в честь дедушки уже дал имя моему старшему брату, ему пришлось уступить маме. © Бoбa / ADME

Моя подруга целый год ходила к психологу. И только через год узнала, что эта психолог — мама ее парня. © sonofalli / Twitter

В супермаркете у меня произошла небольшая стычка с парнем примерно моего возраста. Вышел я оттуда на парковку, а уехать нормально не могу: мешает машина с тонированными стеклами. В ней какие-то люди и снова этот чувак. Через 2 часа я наконец-то добрался домой, а там были моя тетя, этот же парень из супермаркета, его мама и сестры. Оказалось, это сын тетиной подруги, они заехали в магазин, чтобы нам гостинцы взять. Парень там вообще для меня что-то выбирал. Мы поржали, а потом даже хорошими друзьями стали. © Idris Mai Jawi / Quora

«Подруга моей мамы нашла женщину, которая дополнила ее ансамбль»

У нас в местном суде служили 3 судьи, их фамилии были Бедный, Голый и Голодный. Все трое могли ни с того ни с сего не прийти на работу. Как-то в один из таких дней приехал их проверяющий, а их нет. Рассказывали, что он сильно разозлился и спросил: «Ну и где эти злыдни?» © Elena Boyko

Когда я была маленькой, у меня была воображаемая подруга по имени Ада. У Ады были длинные каштановые волосы, зеленые глаза, и она любила зеленый цвет. А в 3-м или 4-м классе я познакомилась с девочкой, которая выглядела точь-в-точь как моя воображаемая подруга. И мы стали лучшими подружками. © Unknown author / Reddit

Смотрели с мужем сериал. Там был актер, который всегда играет бандитов (фамилию, увы, не помню). А я как-то про него передачу видела и говорю мужу, мол, он играет злодеев, а в жизни очень добрый. И тут на экране телевизора этот актер поворачивает лицо в мою сторону и говорит: «Это я добрый?! Я злой, очень злой». Мы с мужем на полу валялись от смеха. © Виктория Лунная

«Смотрел видео на ноутбуке, когда в дверь позвонили. Поставил на паузу. А когда вернулся, подумал, что кто-то положил там зеркало!»

Когда я была беременная, подруга-коллега все любовалась моим округлившимся животом. Каждый день вокруг меня ходила и говорила: «Так хочу погладить, пиночек почувствовать, но нельзя, по-любому забеременею». Я ей говорю, мол, тьфу, бред какой, не забеременеешь, ну она и погладила. Через 2 недели приходит на работу и со словами «Блин, я же говорила, что не надо» демонстрирует мне тест. © Darkozh / Pikabu

Вышла на новую работу. Большой колл-центр, работаю недели три, еще не всех знаю. С утра зашла в магазин рядом с офисом за мелочью какой-то. Стою уже на кассе, передо мной один человек. Тут в магазин заходит женщина в возрасте, спрашивает у кассира, есть ли у них пластырь. Пластырь есть, висит перед кассой, то есть женщине надо обойти кассовый ряд, найти нужную стойку и встать в очерель. Мне что-то ее жалко стало, сняла нужную упаковку, ей протянула и вперед пропустила. А спустя пару недель узнала, что это была наш главбух. Суровая женщина, ее все боялись. А она меня запомнила и помогала мне со всеми командировочными отчетами и справками. © NePremudraya / Pikabu

А она меня запомнила и помогала мне со всеми командировочными отчетами и справками. © NePremudraya / Pikabu Кот украл блузку и отгрыз завязочки на рукавах. Я его отругала. На следующий день он опять ее украл и отгрыз рукав. Я опять его ругаю и говорю, мол, да сколько же можно, это когда-нибудь прекратится? А он так уверенно помотал головой, что я аж опешила. Переспрашиваю: «Не прекратишь?» И он опять мотнул башкой. Даже ругать расхотелось. Но больше ничего не грыз. © Хильдур / ADME

«Мой пес почти не отличим от коврика».

Лет 20 назад заселились мы в новую квартиру. А года через два поехали с женой на базу отдыха. В кафе к нам за столик посадили мужчину с 6-летним ребенком. Познакомились. Оказалось, мы из одного города. Потом встречались только во время приемов пищи и немного общались. Вскоре ребенок взял инициативу в разговорах в свои руки и каждый раз нам рассказывал, где они были, какую большую волну он видел и тому подобное. Но все это время мне казалось, что я где-то видел раньше своего соседа по столику. На 10-й день отдыха полюбопытствовал, где он работает, на какой улице живет. И выяснилось, что мы живем в одном подъезде. © B.Dmitry / Pikabu

Перед Хэллоуином ко мне подошла моя 13-летняя дочь и сказала: «Мама, сегодня я встречусь со своим будущим мужем!» В тот день мы повезли дочь с ее друзьями в дом с привидениями. Я сверлила взглядом каждого мальчишку, который разговаривал с моей впечатлительной дочуркой. А когда мы шли по темным проходам в доме с привидениями, перед моей дочкой внезапно выпрыгнул человек в костюме Мрачного Жнеца. Она испугалась, заорала и шлепнулась на спину. Мрачный Жнец тут же вышел из образа и предложил показать нам выход. В тот вечер дочь была жутко разочарована, что так и не встретила своего суженого. Прошло 10 лет, она вышла замуж за мужчину из другого города, с которым познакомилась на свадьбе у подруги. Оказалось, когда дочке было 13, ее будущий муж приезжал в наш город. Он был Мрачным Жнецом в доме с привидениями. © Katie Delap / Quora

В тот день мы повезли дочь с ее друзьями в дом с привидениями. Я сверлила взглядом каждого мальчишку, который разговаривал с моей впечатлительной дочуркой. А когда мы шли по темным проходам в доме с привидениями, перед моей дочкой внезапно выпрыгнул человек в костюме Мрачного Жнеца. Она испугалась, заорала и шлепнулась на спину. Мрачный Жнец тут же вышел из образа и предложил показать нам выход. В тот вечер дочь была жутко разочарована, что так и не встретила своего суженого. Прошло 10 лет, она вышла замуж за мужчину из другого города, с которым познакомилась на свадьбе у подруги. Оказалось, когда дочке было 13, ее будущий муж приезжал в наш город. Он был Мрачным Жнецом в доме с привидениями. © Katie Delap / Quora Во время грозы старое радио у мамы на кухне не работало. И вот сидим мы с ней как-то за кухонным столом: поругались, наговорили неприятных слов и дуемся. Вдруг в тишине оживает радио и с выражением говорит: «С-с-старая глупая с-с-скотина!» И вновь замолкает. Мама подпрыгивает и смотрит на меня, я кричу: «Это не я!» Она кричит: «Я знаю, это ты так подумала!» Хохотали потом обе, радио помогло разрядить обстановку. © Ирина Столбова

«Моя карточка сливается со старым шкафом».

Работала в иностранной компании, были очень хорошие дружеские отношения с начальником отдела. Собралась я в отпуск, а он как раз в это же время собрался увольняться. У обоих было много работы, я попрощаться с ним не успела и улетела. В предпоследний день гуляю по Запретному городу, что в Пекине, и вдруг слышу свое имя. Думаю, мол, ну мало ли здесь туристов с моим именем. Тут опять слышу, будто меня зовут, поворачиваюсь, а там мой начальник! Тоже пришел на достопримечательность посмотреть, решил пересадку тут сделать. Отлично тусили с ним оставшееся время. © Stacy / ADME

Жили мы за городом. И когда ходили гулять с собакой в поля, я бросала на дорогу конфеты, чтобы дети их собирали якобы от зайчика, когда мы будем возвращаться. Бросила как-то конфеты в двух местах, на расстоянии метров в 3-4. Возвращаясь и уже почти дойдя до конфет, видим, как наша охотничья собака издалека гонит двух зайцев. Прям к нам. А зайцы пробегают как раз в тех местах, где были конфеты. После этого у детей больше не возникало сомнений: «Мама, это ты конфеты оставляешь?» Да я сама почти поверила, что зайцы пробегали и потеряли конфеты! © Татьяна Алексеевна Рудых

«Моя подруга увидела эту сумку в магазине. А вот фото ее собак».

Мне было годика 2. Я вышла на улицу, чтобы посмотреть Санта-Клауса. Но чего-то испугалась, и случайный мальчишка лет 5 схватил меня за руку — наверное, чтобы успокоить. Нас в этот момент сфоткали. Я потом все думала: как же самоуверенно выглядит на снимке этот мальчишка. Годами позже показала фотку своему парню — оказалось, то был он! Мы с ним вместе уже 17 лет, у нас двое детей. © Annie Long / Quora

Вызвала я недавно такси. Приезжает машина, сажусь, называю свой адрес. Едем и чувствую, что таксист на меня странно смотрит. Мимоходом расспрашивает меня о семье, причем ясно, что он обо мне что-то знает. Правильно папину работу назвал, о брате спросил. Мне стало не по себе: человек-то незнакомый. И тут он заруливает к моему дому и спрашивает, узнала ли я его. Я говорю, что нет. Он начинает смеяться и говорит, что он — наш сосед с 1-го этажа. © Палата № 6 / VK