20 историй о том, что никогда не поздно пробовать что-то новое. И плевать на цифры в паспорте

«Лучше поздно, чем никогда», — все мы слышали эту фразу и далеко не один раз. Но не всегда о ней вспоминаем, когда убеждаем себя отказаться от какого-либо начинания из-за неподходящих, на наш взгляд, цифр в паспорте. Тем временем истории пользователей сети доказывают, что найти занятие по душе и преуспеть в нем можно в любом возрасте.