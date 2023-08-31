20 историй о том, что никогда не поздно пробовать что-то новое. И плевать на цифры в паспорте
«Лучше поздно, чем никогда», — все мы слышали эту фразу и далеко не один раз. Но не всегда о ней вспоминаем, когда убеждаем себя отказаться от какого-либо начинания из-за неподходящих, на наш взгляд, цифр в паспорте. Тем временем истории пользователей сети доказывают, что найти занятие по душе и преуспеть в нем можно в любом возрасте.
- В 32 года я начала украшать печенье, чтобы радовать своих детей забавными вкусняшками, и продвинулась в этом деле. Мне неловко называть себя профессионалом, но, думаю, после того, как кулинарный телеканал не раз приглашал меня на свои шоу, этот термин вполне годится. Это круто, что я могу зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом. © SleepTalkingSmartass / Reddit
«Печенье в виде малютки-ленивца»
- Я нашла себя только в 73 года. У меня уже не было никаких амбиций, да и интересов в жизни оставалось мало. Потом на просторах интернета я познакомилась с кое-кем, кто заметил во мне потенциал... И теперь в продаже есть моя книга, написанная за 7 месяцев. Планирую написать еще 3. © Sally Alter / Quora
- Я начал играть на гитаре. Всегда обожал этот инструмент и восхищался теми, кто его освоил. Не знаю, почему я ждал до 40 лет, чтобы наконец-то заняться самому. Это так круто, когда ты можешь делать то, что раньше считал невозможным. Я удивляюсь своим достижениям каждый день. И своим примером учу дочь, что регулярная практика приводит к успеху. © ThinMint31 / Reddit
- Ну, лично мне было 25, когда я занялась танцами на пилоне, но я знаю уйму людей, которые стартовали после 40. Возможно, с возрастом сложнее, но я видела и 50-летних, которые двигаются просто фантастически. © witandlearning / Reddit
- В прошлом году мне стукнуло 30, и я поняла, что нужно что-то менять в жизни. Я проработала внештатным веб-дизайнером 8 лет, много времени посвящала семье и полностью утратила связь со своими мечтами. О себе думала только в негативном ключе. Начать я решила с абонемента в спортзал, выбрав йогу. Потом поняла, что очень увлечена этим направлением, и пошла на курсы тренеров. Сейчас я преподаю йогу и чувствую себя гораздо счастливее, чем год назад. У меня появились новые друзья, я стала больше зарабатывать, а моя тревожность начала поддаваться контролю. © katheez / Reddit
- Часто слышу рассказы о том, что, мол, вот он меня бросил, а спустя года увидел и обалдел, кого потерял. Недавно я сама стала героиней такой истории, когда посылку принес мой бывший муж в качестве курьера.
У него был бизнес, я сидела дома. Спустя 12 лет брака выкинул меня из жизни, женился на девушке помоложе. Я лишь умела хорошо готовить. Начала печь на заказ, потом бывшая одноклассница-блогер разрекламировала меня.
В итоге 3 года спустя у меня своя пекарня, заработок и репутация. Собираюсь открывать вторую пекарню. Заказала какую-то мелочь для работы, смотрю — бывший доставляет! Я даже не испытала гордости или радости, когда он увидел мой успех, лишь какую-то жалость. © Подслушано / VK
- Никогда не рисовала, думала, что это совсем не мое. Но как-то увидела в интернете, как женщина работает с акриловыми красками. Решила тоже попробовать на кухне. Затянуло так, что вот уже почти 7 лет, как я стала интерьерным художником. Работаю в жидких техниках, осваиваю новые материалы, прошла основы академического рисунка, преподаю всем желающим онлайн и оффлайн, сотрудничаю с дизайнерами интерьера. Это приносит мне не только невероятное удовольствие, но и стало основным делом жизни. © Kamilia Mulliaminova
- Десять лет назад по просьбе подруги написала пьесу, но в итоге ей она не пригодилась, а я решила послать ее на конкурс. Выиграла. Сейчас мои пьесы идут в театрах. © Лика / ADME
- Я занялась оплетением полудрагоценных камней проволокой. Так получилось случайно: я просто листала соцсеть и увидела удивительное украшение. Мне просто позарез надо было научиться этому! Мне было 34, и я только что вышла из токсичных отношений. А на данный момент я уже даже продала несколько своих творений. © ndftba / Reddit
«Сделала кулон с лунным камнем»
- Мне 52 года. Как-то сын с невесткой подарили мне сертификат на «Правополушарное рисование». Я была уверена, что это бесполезно, потому что в школе по рисованию мне ставили пятерки только потому, что я училась хорошо. Но я решила, чем черт не шутит, и пошла на этот курс. После это меня просто понесло, и я начала рисовать каждый день. Сначала гуашью, потом масляными красками. Сейчас всем своим друзьям и знакомым я рисую то, что они просят. Все мои первые работы муж убрал далеко в шкаф, чтобы я их не выкинула. Недавно я на них наткнулась, пересмотрела и поняла, что рисовала я полную ерунду! А родственники хвалили меня и говорили, что я гений. Очень благодарна им, иначе я бы бросила это дело и больше никогда не стала бы рисовать. © Подслушано / Ideer
- Я научилась шить в 33 года. Я даже самостоятельно спроектировала и изготовила свадебное платье для своей лучшей подруги. Сама была в шоке, каким крутым оно получилось! © thesharktamer / Reddit
- Расскажу о своем отце. Всю жизнь он рассматривал пищу исключительно как топливо, ел простую и скучную еду. Но когда мои родители развелись, папа будто заново обрел чувство вкуса. Он начал готовить по самым разным рецептам, экспериментировать. Сейчас некоторые его блюда впечатлили бы шеф-поваров. А недавно он не спал всю ночь, чтобы следить за чили, который требовал 14 часов приготовления. © Soulfighter56 / Reddit
- В прошлом году я занялась стрельбой из лука. Мне было 30. А в этом году я даже заняла 4-е место на чемпионате в своем городе. Сразу скажу, что начинала я, будучи в хорошей форме, поскольку и до этого занималась спортом. Потому от опытных лучников я отстаю не сильно. В следующем году планирую взять золото, если состоится чемпионат. © Kittykatjs / Reddit
- Я осваиваю столярное мастерство (скоро мне исполнится 36). Я не знаю никого, кто занимался бы этим же, потому наставника у меня нет. Когда я приобретаю новый инструмент, то ищу обучающие ролики в интернете. Я не скажу, что очень хороша в этом деле, но я горжусь вещами, которые сделала сама, например, настенными полками и каркасом для кровати. А скоро я возьмусь за весьма амбициозный проект, скрестите за меня пальцы. © Dakizo / Reddit
- У меня был пациент (я психолог), который начал столярничать в 80 лет. Но казалось, что он посвятил этому делу всю свою жизнь. К слову, я и сама стала психологом в 32 года. Никогда не поздно учиться новому. © Unknown author / Reddit
- В зрелом возрасте я начал коптить мясо. И каждую пятницу я с нетерпением жду возвращения с работы домой, чтобы подготовить коптильню, разжечь угли и настроиться на 13-часовое приготовление грудинки. Потом сижу на заднем дворе эдак в час ночи в удобном кресле, бренчу на гитаре и наблюдаю за дымом. Это так расслабляет. А еще и домочадцы поддерживают мое хобби, потому что я их вкусно кормлю. © SleepingOnTheLazyBoy / Reddit
- А я занялась балетом. В детстве я никогда не танцевала и особой гибкостью не отличалась. Я была брутальной феминисткой, которая любит многодневные походы с тяжелыми рюкзаками. Но вот в 31 год я решила сходить на урок балета и... мне понравилось. Причем мне понравилось настолько, что вот уже 4 года, как я еженедельно посещаю по 3 занятия. © textilesandtrim / Reddit
- Мне 40 лет. В 38 я получил права на мотоцикл и купил себе большой черный чоппер. В понедельник еду на нем в тур по Европе. Недавно я первый раз прыгнул с парашютом. А еще я беру уроки пилотирования самолетом. Мои знакомые говорят, что это кризис среднего возраста. А я просто понял, что у меня есть где жить, моя семья ни в чем не нуждается. А теперь я хочу порадовать себя. Мне надоела эта гонка за успехами на работе, они иллюзорны. Теперь я гоняюсь только за эмоциями. © Подслушано / Ideer
- Расскажу о своей маме. В 20 лет у нее был свой бизнес, но когда она встретила отца, то стала домохозяйкой. Ею она оставалась и в 30 лет. В 40 мама решила, что хочет привести себя в форму, и уже через 3 года бегала марафоны. В 46 лет она пожелала стать педагогом и начала учиться. Сейчас маме больше 50, она ведет курсы по литературе и до сих пор занимается бегом. © indifferentwindmill / Reddit
- Я отец двух дочерей. А им нужны красивые ногти. Я немного владею кистью, потому решил научиться делать маникюр гель-лаком. Мне немного помогала жена подсказками (она была довольна моим новым хобби). Останавливаться не собираюсь — буду совершенствоваться. © lfernandes / Reddit
Гель-лак для моих дочерей
«Вам случайно не нужна третья дочь?» © HumanNonHuman / Reddit
Папе, который наплевал на всяческие предрассудки, чтобы научиться делать маникюр, мы желаем успехов в его начинании. Ведь клиентки талантливых мастеров ногтевого сервиса носят на кончиках пальцев настоящие произведения искусства. Только взгляните, каким крутым маникюром похвастались пользовательницы сети.