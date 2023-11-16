20 историй об опозданиях, которые захочешь, да не придумаешь
Каждому из нас когда-нибудь да приходилось иметь дела с непунктуальными людьми, которых хлебом не корми, дай опоздать. Одним никак не удается правильно распределить свое время, а у других для подобных задержек находятся всяческие необычные объяснения. И потому уже ничего не остается, кроме как понять и простить. Ведь не каждому выпадает «удача» встретиться на лестничной клетке со страшной крысой, которая не дает спуститься. Ну и не всем попадаются хитрые домашние питомцы, с которыми невозможно избежать опозданий.
- Почти каждое утро опаздываю на работу, а все из-за того, что смотрю гороскоп в утренней передаче по ТВ. Если говорят что-то хорошее, то думаю: «Конечно, гороскопы не могут врать». Если что-то плохое: «Чушь все эти гороскопы». В этом вся я. © Карамель / VK
- Понадобился нам новый сотрудник в штат. Нашли человека, скажем, Сашу, с каким-то небольшим опытом, приставили к более опытному коллеге и прочее. Через две недели, получив первую зарплату, говорит, что надо съездить на выходных в соседнюю область, на родину, к другу на свадьбу. Мол, в понедельник как штык. Наступает понедельник — человека нет. Переживаю, звоню — вдруг что случилось. В телефоне: «Я тут маленько задержусь, до сентября, дела срочные». На дворе примерно 15 августа 2015 года. Понятно, что ждать его две недели никто не стал, нашли другого сотрудника. Но прикол не в этом.
Второго сентября 2016 года у меня звонит телефон, и кто-то уверенным голосом говорит: «Здрасьте, это Саша, готов приступить в работе, можно я завтра выйду?» Прошел год и две недели! Погулял чувак на свадьбе — так погулял. Но к сентябрю вернулся. © SvetikTik1 / Pikabu
- Однажды я унесла из мусорки кактус. Шла на работу, в контейнере одиноко лежала здоровенная опунция — метра полтора высотой. Сначала я прошла мимо, потом чертыхнулась и вернулась за ней. Она была с горшком и все вместе весило килограмм 15. В итоге я исколола себе все руки и опоздала на работу. А что поделать — опунция тоже живая. © Подслушано / Ideer
- Как-то я разболталась в сети с парнем одним, побеседовали, созвонились. Он: «Я тут в командировке, приеду, позвоню, давай встретимся». Я, мол, ок. Проходит неделя, другая, не звонит — ну, думаю, и ладно, не больно-то хотелось. И спустя 5 лет приходит мне смс: «Я вернулся, как насчет свидания?» Я не понимаю, кто и откуда там вернулся, что это за конь в пальто нарисовался. Вот я обалдела, когда он все-таки смог объяснить, кто он такой и откуда у него мой номер. © Tykovka888 / Pikabu
- Однажды опоздала на работу, потому что 20 минут спускалась с пятого этажа. На лестнице сидела здоровенная крыса и не пропускала меня вниз. Зная, что в случае опасности они могут напасть, да и прыгают очень высоко, я не рискнула обойти или перепрыгнуть эту тушку. В отличии от меня, зверюга явно не спешила никуда, и вальяжно спускалась по одной ступеньке, переваливаясь с боку на бок. Я и шумела, и топала, и монетку в нее кинула. Ей было все равно. Так и ползли мы медленно, пока она не скрылась в подвале. © Подслушано / Ideer
- Я человек пунктуальный всегда, но, был случай опоздания на работу. Пока я спала, ребенок взял мой телефон, разобрал, и бросил на полу. Естественно я опоздала потому-что будильник не сработал. © KatrinArbyzova_ / Twitter
- Как-то выбежала из психиатрической больницы, вижу первую попавшуюся отъезжающую машину, бегу за ней по лужам, под дождем, кричу: «Подождите-е-е! Остановитесь!», размахиваю руками. Потом только дошло, как это, должно быть, выглядело. Ну а что, больница в 40 км от города, а мы с подругой — два интерна-психиатра — опоздали на рабочий автобус. Водитель остановился, поржал, довез. © Подслушано / Ideer
Alexander2323 / Depositphotos.com
- Я сегодня опоздала на работу почти на 2 часа, потому что моей заболевшей кошке захотелось немного любви. Она в прямом смысле вылезла мне на руки и не уходила, а когда я ее перекладывала на кровать, она становилась на задние лапки и передними опиралась на меня, требуя, чтобы я взяла ее на руки и погладила. Приехала, начальник посмотрел на меня после того, как я ему рассказала причину опоздания, а потом подбежал и стал показывать фотографии своего котика. Опоздание он мне простил. © Карамель / VK
- У нас в школе была такая система: опоздавших принимали сразу на входе дежурные ученики с дежурным учителем, где подвергали позорному осмеянию и ругали с соответствующей записью в дневник.
После одного из таких случаев я в слезах позвонил отцу, и тот сказал, мол, если он сам будет виноват в моем опоздании (а такое частенько случалось), то обязательно зайдет со мной и отмажет.
И вот этот день настал: мы сидим в машине у школы, а я опоздал уже на 10 минут, потому что машина решила покапризничать. Папа обещал — папа сделал: мы вместе заходим в школьный холл. Далее произошла небольшая сценка.
Учительница: «Опять опоздал. Готовь дневник, вызовем родителей. Боже мой! Ваня! Иванов!» (Это она моего папу увидела.)
Папа: «Ирина Викторовна?!»
Учительница: «Иванов! Столько лет прошло, ничего не меняется!»
Папа: «Ирина Викторовна...»
Учительница, мне: «Я так понимаю, что родителей вызывать бессмысленно. Ладно, беги на урок, а мы тут поболтаем».
Вечером, когда я вернулся домой, папа честно признался, что больше со мной в школу не зайдет ни при каких условиях. © Mit.ya / Pikabu
- Я готова сказать что угодно: что проспала, застряла в пробке, переводила бабушку через дорогу, на меня упал метеорит. Но я никогда не признаюсь, что я попросту не знала, что надеть. © Карамель / VK
- Познакомилась с парнем, начали общаться. Пару раз виделись, но в основном созванивались. Ничего серьезного. Как-то звоню ему, а он: «Я за рулем, не могу сейчас разговаривать. Перезвоню, как доеду». Вот только в тот день так и не перезвонил. Ну и я больше не стала. Мы уже ставки делали, позвонит он вообще или нет. Прошло месяца 2, и он таки перезвонил. Уже и забыла про него, спросила только, мол, как доехал. © AndelEVA / Pikabu
- Как-то я на поезд опаздывал. Время отправления поезда — 14:48, а я к этому моменту только на метро подъехал к вокзалу. Мысленно уже успокоился, приготовился к сдаче старого билета, покупке нового, ну и ожиданию другого поезда. Но только открылись двери вагона метро, как с высокого старта побежала одна девчонка. То ли у меня сработал древний инстинкт, то ли еще что-то, но, взвалив на плечо огромную и тяжелую сумищу, я побежал за ней. Благо в то время на входе еще не было рамок досмотра. И вот так, зацепившись взглядом за эту девушку, я добежал до своего поезда. Поезд уже тронулся, но в ближайшем вагоне двери были открыты, девушка запрыгнула в него, следом я закинул свой баул и заполз сам. В какую сторону она ушла, я уже не заметил, вагон был не мой, и я до своего вагона добирался, наверное, час. Сил не осталось, отдыхал в каждом тамбуре. Спасибо этой прекрасной незнакомке, которая помогла мне не опоздать на поезд. © oscilljator / Pikabu
- Начал часто опаздывать на работу из-за своего кота. И дело вообще не в том, что он сладко мурлычет под ухо, он научился делать хитрый трюк. Этот шерстяной негодник спит рядом, а утром, недолго думая, берет и, как только загорается дисплей, он своей лапой быстренько стукает по экрану, и мы спим дальше. Нашел выход — кладу телефон дисплеем вниз, теперь просыпаюсь под звуки брякающего на пол телефона и вижу недовольную морду кота. © Подслушано / Ideer
- У меня такое ощущение, что мой пекинес в сговоре с какими-то неведомыми силами. Она не умеет спрыгивать с мебели, и мы всегда ее бережно снимаем с дивана или кровати. Однажды я опоздала на работу из-за того, что не смогла закрыть входную дверь. Ключ намертво застрял в замочной скважине. Решила оставить так, а дверь закрыть на нижний замок, но тот ключ тоже застрял. Обессиленная, я вернулась в квартиру и тут все поняла. Мой маленький пес сидит на кровати. © Подслушано / Ideer
- А мою дорогу как-то перешла черная кошка. И естественно, идти пришлось другим, очень долгим путем. © Dafedarray / Reddit
Imaginechina-Tuchong / Depositphotos.com
- Это, конечно, не было катастрофой, но запомнилось. Как-то, еще маленьким, я не смог сходить в боулинг с моим лучшим другом. Он позвонил мне и сказал, что если я буду в условленном месте через 10 минут, то смогу поехать вместе с ним и его папой. О, я был еще как воодушевлен — я никогда раньше не был в боулинге!
Вот только моя мама была из таких дамочек... Ну знаете, вот это: «Так, у тебя чистые уши? А ну проверь, нам ведь не нужно, чтобы там могла аж картошка вырасти, да? А белье у тебя чистое? А то мало ли что».
В общем, угадайте, кому устроили самое роскошное умывание в его юной жизни.
Я: «Но мам, у меня только 10 минут».
Мама: «Ничего, подождут. Я не могу отправить тебя грязным. Так, чистая одежда тоже нужна».
Я: «Но ма-а-а-ам!»
Да, потом я бежал так быстро, как только мог. Вот только было слишком поздно. Сердце у меня упало и разбилось.
Мама: «Ты как-то быстро вернулся».
Я: «Они уехали без меня».
Мама: «Ну ты хотя бы чистый».
Я: «НУ МА-А-А-АМ!» © Ed Gamble / Quora
- Опоздала на работу, потому что трескала лед во всех попадающихся лужах. Да, все так делают. Но я это делала указательным пальцем. © Podslyshano / Twitter
- Как-то я опоздал на работу из-за своего коллеги, который к тому же был моим соседом по комнате. Вообще со мной живут еще 3 парня, каждый со своим распорядком дня — я всегда ухожу из дома последним.
Так вот, однажды я уже собрался идти на работу, но заметил, что дверь-то закрыта. Снаружи. У нас там просто есть защелка, кто-то ее задвинул — и все.
Звоню коллеге, спрашиваю, он ответил, мол, да, это он меня запер. Просто забыл, что я еще внутри, ага. Причем спокойно так говорит это все. А я-то в бешенстве, естественно — мол, приезжай и выпускай меня! А он: «Ой, я не могу, я же работаю». Нормально, да? Я вообще-то тоже там работаю! Потом он предложил мне поорать, чтобы кто-то с улицы услышал меня и открыл эту несчастную защелку. Отлично, блин!
Но к слову, план-то сработал, и меня высвободили. Правда, мой спаситель ржал минут пять. А про то, как ржали в офисе, я вообще молчу.
Вот только это еще не все.
На следующей неделе этот мой коллега сделал то же самое! Я позвонил начальнику и просто так сказал: «Он снова запер меня». Кстати, выпустил меня тот же парень, что и в первый раз. Смеялся он практически до истерики. © Gaurav Soni / Quora
- Опоздала на пары, потому что дула на кашу собаки, чтобы та не обожглась. © pirozhenshchina / Twitter
- Опоздала на работу. Ну и наврала, что проспала. В правду бы никто не поверил, приняли бы за тупую отмазку. А начальник взял да и выписал мне премию. Выяснилось, что он проезжал мимо, когда я топала по другой стороне улицы и вела бабульку со скоростью один сантиметр в минуту. Она пыталась перейти оживленную шестиполосную дорогу, а светофор для пешеходов там был всего на 20 секунд. Сказала мне, что уже много зеленых сигналов пропустила, попросила помочь перейти. Я про такие ситуации читала только в старых книгах, не думала, что когда-то столкнусь, но согласилась помочь. © Подслушано / Ideer
Опаздывать, конечно, очень неприятно. Особенно если ты человек пунктуальный. Но бывает всякое, и если случился какой-то форс-мажор, то уже ничего не поделаешь. Остается только смотреть на ситуацию с юмором.
AdMe/Народное творчество/20 историй об опозданиях, которые захочешь, да не придумаешь
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