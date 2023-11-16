20 историй об опозданиях, которые захочешь, да не придумаешь

Каждому из нас когда-нибудь да приходилось иметь дела с непунктуальными людьми, которых хлебом не корми, дай опоздать. Одним никак не удается правильно распределить свое время, а у других для подобных задержек находятся всяческие необычные объяснения. И потому уже ничего не остается, кроме как понять и простить. Ведь не каждому выпадает «удача» встретиться на лестничной клетке со страшной крысой, которая не дает спуститься. Ну и не всем попадаются хитрые домашние питомцы, с которыми невозможно избежать опозданий.