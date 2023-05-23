20+ историй от пользователей, которые по праву носят звание «чемпион по неловким ситуациям»
Затупить может каждый, чего уж там. Но некоторые пользователи из сети не видят в этом ничего страшного, да еще и рассказывают об этом всему интернету, чтобы повеселиться вместе. Вот самые клевые истории от тех, у кого хоть уши и горели в момент произошедшего, но они сумели превратить ситуацию в комичную историю и поделиться с нами.
- Однажды ехали с одноклассницей в автобусе. Народу битком, я стою на цыпочках, держась за верхний поручень. Прямо передо мной сидит мужчина. Одноклассница очень громким шепотом говорит: «Смотри, какая блестящая лысина! Интересно, какая она наощупь...». Я на нее шикаю, автобус подпрыгивает на кочке, моя рука срывается с поручня и... звонко шлепает по лысой голове! Подруга, коза такая, давится смехом. Наверняка мужик посчитал, что я специально, хотя я и бормотала «извините-простите, я такая неловкая». © Олень / ADME
- Кассир: «Вам пакет нужен?». Я: «Нет, спасибо». И ловким жестом вместо складной сумки выдергиваю из рюкзака стринги. © HoneyBelllochka / Pikabu
- Режу сегодня лук в очках для плавания. Замечаю краем глаза движение, а это мушка внутри очков. Скидываю очки и начинаю тереть глаз, забыв, что рука в свежем луковом соке! Ох и жгло... © Подслушано / Ideer
- Еду в маршрутке. Напротив меня парень в наушниках громко отчитывается по телефону своей девушке: «Я просто еду в автобусе. Вот, смотри!» — и в круговом обзоре разворачивает камеру на пассажиров. Пассажиры съеживаются. Я улыбаюсь и рефлекторно машу рукой. Тут парень спохватывается: «Она не со мной!» А потом в каком-то отчаянии обращает ко мне погасший экран: «Она мне теперь никогда не поверит, что я ехал в этом автобусе не с вами...» © vasilisaPRO / Pikabu
- Вернулся на старую работу через 6 лет. Большинство коллег все еще помнили меня и были рады видеть. Наступает пятница, и кто-то говорит мне: «Зайди в комнату отдыха!». Я захожу, а на столе торт, и все стоят вокруг. Я растрогался такой теплой встрече и задул свечи на торте, и только потом заметил, что на нем написано: «С днем рождения, Джулия». Торт предназначался моей коллеге-именнинице. © The68Guns / Reddit
- Работаю терапевтом. В последнее время совсем не высыпалась, училась, да на работе задергали. В итоге усталость взяла свое: прикладываю фонендоскоп к груди пациента, спрашиваю: «Алло?» Не услышав ответа, говорю громче: «Алло?!» Когда поняла, было очень стыдно. © Подслушано / Ideer
- Случились со мной впервые месячные. Мама в отъезде. Маленький поселок, один магазин. Я, робкая и напуганная, зашла и шепотом: «Мне эти... ну пачку прокладок любых». Продавщица сказала: «Сейчас» — и ушла. А тут набегает толпа — одни мужики. И кто-то из них заявляет: «Девочку пропустите, она первая стояла, запугали вы ее». И вынесли меня вперед к прилавку. Так вот, выходит мадам и орет: «Тут прокладки кто просил, а?» Смотрит на меня и выдает: «Щас, погоди». Идет в конец магазина и оттуда зычно голосит: «Девочка, тебе с крылышками прокладки или без?» Я сказала, что без, но так была задавлена стыдом, что она переспрашивала, крича, а мое «без» передали по очереди продавщице эти мужики. Я потом год боялась покупать все это. Комплексов не испытываю вообще, но осадок есть. © 44fz / Pikabu
- Мой дядя как-то вошел в лифт с женщиной, у которой был заметный животик. Он поинтересовался у нее, кого она больше хочет: мальчика или девочку. На что женщина наклонилась и тихонько прошептала: «Я не беременна». Поднимались они всего 2 этажа. Но дядя все равно сказал, что это была самая длинная поездка в его жизни. © cormack16 / Reddit
- Иду по оживленной улице, встречные девушки улыбаются. Ничего такого, бывает, но тут они улыбались все. Сначала подумал, что сегодня как-то особенно хорош собой. Чуть позже проверил, застегнута ли ширинка: все в порядке. Наконец какой-то парень сказал: «Чувак, посмотри на свои ноги». Да, там были бахилы. Причем они были здоровые, ярко-синенькие. Я ведь вышел из поликлиники. © CaptainLion / Pikabu
- Как-то раз в кино я взял своего ребенка за руку и просидел так примерно минуту. И только потом понял, что ошибся и это не мой ребенок... © TheAdminer / Reddit
- Еще в 6-м классе я по уши влюбился в одну девочку. Помню, шел по коридору и увидел ее... И ведь мы даже не перекинулись парой фраз, она просто молча прошла мимо, а я не мог оторвать глаз и повернул голову ей вслед. И, прямо как в кино, тут же обо что-то споткнулся и растянулся на полу неуклюжей кучей. Она обернулась, а я вскочил и убежал, прежде чем она успела что-нибудь сказать. © Mustafa Abbas / Quora
- Прощалась с парнем. Он обнимает меня и выдает: «Мяу». Я чуть ошарашена, так как не люблю все эти нежности. Говорю ему: «Ты что, дурачок? В курсе, что люди не мяукают? Ты бы еще уши кошачьи напялил». Неловкая пауза, он смотрит и улыбается. И тут до меня доходит, что на мне шапка с кошачьими ушами... © Палата № 6 / VK
- Учусь на ветеринара. Когда взаимодействую с животными, я с ними разговариваю. Не могу не кинуть словечко какому-то коту, собаке или птичке. На днях увидела в лифте старенького пса, когда возвращалась с учебы. Машинально сказала ему: «Несладкая жизнь у тебя, старик, да?» — и только после этого заметила хозяина собаки. Тоже старика... Он сказал мне: «Грубо с вашей стороны, девушка!» Я так офигела, даже слова не успела сказать в свое оправдание. © Палата № 6 / VK
- Стыдно сказать, но я отвратительно плох в том, чтобы выражать соболезнования. Например, когда не стало бабушки моей подруги, я позвонил ей и в конце разговора на автомате выдал: «Ну пока, желаю хорошо провести время!» Или вот еще. Отец моего друга ушел из жизни в 58 лет — все были подавлены. Я звоню ему, и первое, что говорю, — это «Привет! Ты живой там?» Фейспалм. © Vjekoslav Nemec / Quora
- Есть у меня такая странная особенность... Когда дома никого нет, я подхожу к зеркалу и начинаю благодарить воображаемых зрителей на моем канале за то, что их уже миллион. Настолько чувственно произношу речь, что начинаю плакать. Был даже такой неловкий случай, когда бабушка зашла в комнату и увидела, что я что-то бормочу и плачу. Кое-как убедила ее, что это у меня просто глаза заслезились и от туши их теперь дерет... © Палата № 6 / VK
- У меня была лазерная коррекция зрения. После этой процедуры еще некоторое время все видится довольно размытым. У меня были билеты в театр на «Гамлета» как раз в вечер после операции, и я решила — была не была, пойду, не пропадать же. Тем более спектакль этот мне очень нравится. И вот подхожу к театру, а у входа сидит человек с кружкой для мелочи. Я, будучи в хорошем расположении духа, положила ему монету. В кружку с кофе. Этот мужчина, оказывается, был завсегдатаем в театре и имел привычку пить кофе снаружи и потом заходить в вестибюль. © allthatrazmataz / Reddit
- Шел по улице, дождь моросил. Улица пустая была, и метрах в 30 — девушка. Стоит у магазина и улыбается. Я оглянулся, а за спиной никого. Разулыбался и я, мечтаю уже, что сейчас познакомлюсь, поженимся, красивые детки, то да се. Подхожу к этой красавице и понимаю, что это манекен... © Lownmower / Pikabu
- Стояли с подругой в очереди в Starbucks. Вдруг видим, что кофе готовит нереально симпатичный парень, и понимаем, что он-то и будет принимать наш заказ. Хихикаем, смущаемся, краснеем, все дела... Вот подходит наша очередь. Подруга заказывает, и я вижу, что этот красавчик переводит взгляд на меня... Внутри что-то щелкнуло, и вместо заказа я выпалила: «Эмма!» Подруга шепчет: «Он не спрашивает, как тебя зовут. Он хочет понять, что ты будешь пить». Ох, мне хотелось сквозь землю провалиться. © Emma Anne / Quora
- До сих пор краснею, когда вспоминаю, как в кинотеатре парнишка на кассе зажал в кулаке монетки на сдачу и протянул мне кулак, чтобы высыпать мне их на ладонь, а я своим кулаком стукнула по его и сделала звук взрыва, что-то вроде «Буфф!». © Tamery / Pikabu
- Я тогда еще был ребенком. В дверь постучал один из друзей отца. Мой папа тогда не хотел с ним видеться и попросил меня открыть и сказать, что его нет дома. А я не придумал ничего лучше, чем распахнуть дверь и ляпнуть: «Привет, а папа просил передать вам, что его нет дома». 15 лет прошло, мне все еще неловко. © dondraper65 / Reddit
- Были как-то с женой на отдыхе. Спустились на обед, и она сразу потянула меня к крем-супам. Наложили мы себе по огромной тарелке и сидим жуем, нахваливая супец. Но я заметил, что персонал смотрит на нас как-то странно. А когда я все же спросил, в чем дело, оказалось, что мы ели соусы к пасте, которая стояла там рядом. А сами супы были на 1,5 м дальше. © FanatTerlKabota / Pikabu
- Ехал как-то раз на велике, впереди решетка ливневки. Короче, я поднапрягся и прыгнул через нее. И здорово так получилось! Впереди тетенька одобрительно мне кивнула и руку протянула — дай пять, мол. Дал ей пятюню. Но тут внезапно доносится громкое «Дурак!». Оглянувшись, я понял, что тетенька, оказывается, маршрутку останавливала, а не предлагала мне дать пять. До сих пор неудобно. © KaccupXAPOHA / Pikabu
Без неловких ситуаций жизнь была бы слишком скучной и предсказуемой, так что не стесняйтесь поделиться и своими историями. Они ведь есть, мы уверены.
AdMe/Народное творчество/20+ историй от пользователей, которые по праву носят звание «чемпион по неловким ситуациям»
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