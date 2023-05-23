20+ историй от пользователей, которые по праву носят звание «чемпион по неловким ситуациям»

Затупить может каждый, чего уж там. Но некоторые пользователи из сети не видят в этом ничего страшного, да еще и рассказывают об этом всему интернету, чтобы повеселиться вместе. Вот самые клевые истории от тех, у кого хоть уши и горели в момент произошедшего, но они сумели превратить ситуацию в комичную историю и поделиться с нами.