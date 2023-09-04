20 историй про беспредельную наглость, которая затмила собой солнце и звезды

Случайное хамство портит весь день, но через какое-то время мы вспомним о нем скорее с усмешкой, чем с обидой, ведь наглецы часто со стороны выглядят забавно. Беспардонные люди в очереди, навязчивые счастливые мамочки маленьких ангелочков, надоедливые соседи и бесцеремонные родственники — все это герои реальных историй, которыми поделились пользователи сети.