15+ историй про людей, чьим сверхспособностям позавидовали бы даже герои Marvel

Кто из нас не мечтал (в детстве или уже будучи взрослым) уметь передвигать предметы силой мысли, становиться невидимым или перемещаться в пространстве? А многочисленные супергеройские фильмы последних 10–20 лет только усиливали это дикое желание. Однако есть такие персоналии, которым все эти киношные истории невдомек, так как у них и в самом деле есть настоящий дар. Мы наткнулись на просторах сети на 15+ историй о людях, которые на своем примере доказывают, что все мы немного «люди Икс».