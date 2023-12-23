20+ историй про людей, которые точно сдадут экзамен по наглости на отлично

Тех из нас, кто не встречался с бесцеремонными людьми, можно по пальцам пересчитать. Каждый хоть раз впадал в ступор от их напора: то потребуют отдать нужные нам самим вещи, то забудут про долг, а то и еще чего похлеще. В этой статье собраны истории про эталонных наглецов — почитайте только каковы.