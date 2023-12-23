20+ историй про людей, которые точно сдадут экзамен по наглости на отлично
Тех из нас, кто не встречался с бесцеремонными людьми, можно по пальцам пересчитать. Каждый хоть раз впадал в ступор от их напора: то потребуют отдать нужные нам самим вещи, то забудут про долг, а то и еще чего похлеще. В этой статье собраны истории про эталонных наглецов — почитайте только каковы.
- Наши гости позволили своему ребенку измазать томатной пастой всю мою мебель, а затем заявили, что я сама виновата, так как подала макароны с таким соусом на ужин. И вообще они меня спасли, потому что мой будущий ребенок (я в тот момент была беременна) все равно сделал бы это позже. © youhaveausername / Reddit
- Оставила комментарий девушке, творчество которой мне очень понравилось. Похвалила и сказала, что, если вдруг будет в отпуске на Кипре, приглашаю в гости. Пишет она на следующий день, мол, на Кипр нужна виза, пришлите мне приглашение и спонсорское письмо. И какое у вас там жилье, мне нужна отдельная комната. И встречайте меня в аэропорту. Я пишу, что отдельная комната — в отеле, а из аэропорта ездят автобус или такси. На что мне прилетает: «Зачем приглашаете в гости, если отправляете в отель?!» © А что, так можно было!? / Дзен
- Выбирала в магазине подарок внучке. Держу в руках толстовку, рассматриваю. Рядом молодая женщина с мамой подбирает такую же, но нужного им размера нет. И эта женщина выхватывает у меня из рук толстовку со словами: «А, вот этот размер!» — и они идут к кассе. Мама ей ничего не сказала. Ну и семейка! © Людмила / Дзен
- Приехали с мужем к родственнице на день рождения. Приготовили конверт с деньгами в качестве подарка и набрали полный багажник разной снеди (мяса, копченостей, десертов и так далее), плюс дорогой подарок для ее дочки. А еще — баул фруктов и ягод. Я рассчитывала, что все эти угощения мы поставим на стол и будем вместе лакомиться. Но на столе мы не увидели ни одного фрукта, ни одной ягоды. Все, что мы привезли, было родней спрятано. Я, наивная, еще несколько раз сказала, что мы привезли фрукты, давайте поедим. А они в ответ выдают: «Да-да, мы знаем, мы потом». © Женя и / Дзен
- Садимся с семьей ужинать, стук в дверь: подруга с детьми и мужем, живущие в соседнем доме, весело сообщают, что решили заглянуть на огонек. Мы пригласили их на ужин. Потом пришлось снова вставать к плите, потому что все приготовленное на завтра было съедено. Второй вечер — все повторяется. Мы не особо рады были, но промолчали. На третий день опять они: «У нас вечерний променад, мы решили традицию не нарушать! Вот вам сухарики». И тут муж не выдержал и говорит: «Предлагаю сабантуй для разнообразия перенести к вам! Подождите, мы сейчас оденемся!» Они начали отнекиваться, что у них не прибрано, не приготовлено. Муж: «Ну как будете готовы принять гостей — зовите, а пока — всего хорошего!» Мне подруга позже позвонила и сказала, что мой муж — хам. Дружба сошла на нет. © Eva Kosh / Дзен
- Ехала к родителям на пригородном автобусе, и он сломался. Вызвала такси за бешеные деньги. Подходит пассажирка этого автобуса, просит захватить ее. Я наивно обрадовалась, что моя сумма будет вдвое меньше. Но она удивленно похлопала глазками: «Какие деньги?» По ее логике, если я уже вызвала такси, значит, и деньги у меня есть, а у нее — нет. Но мне же якобы все равно: место мне нужно только одно, а их много... Я аж зависла от такой наглости. © Подслушано / Ideer
- Езжу к маме раз в год с двумя активными детьми, у меня всегда с собой рюкзак с развлечениями для них. Но обязательно к нам подсылают еще какого-то ребенка. А мне своих двоих — за глаза. В прошлый раз бабуля с внуком ехала, говорит: «Поиграй с детками, веселее будет». А я прекрасно понимаю, что «веселее» — это ад для меня и всех окружающих. © Azarika / ADME
- Мамина коллега однажды сестре моей сказала что-то типа: «Ой, ты так на Таню стала похожа, а раньше такая хорошенькая была!» © МегаТанчик / ADME
- Когда-то приехала к подружке на день рождения в другой город. И друг ее брата вызвался погулять со мной, показать город. Погуляли, поболтали, в конце прогулки он сообщил, что в моем городе у него есть тетя и он ее иногда навещает. И мог бы мне позвонить при случае. Я дала свой телефон и сказала, что буду рада в свою очередь погулять с ним у себя, пусть звонит. Вернулась домой, через неделю звонок: «Слушай, я приехал, сейчас на вокзале. Где ты живешь?» Я говорю: «Может, ты сначала к тете заедешь вещи положить хотя бы?» А он: «У тети однокомнатная квартира, там жить нельзя, я к тебе приехал». Сюрприз! Мне 19, живу с родителями, а главное, из чего же он мог сделать вывод, что я его жить пригласила? Вообще история вышла неприятная: через несколько месяцев пришлось купить ему обратный билет, чтобы он только убрался. Вот как он до такого додумался? © Татьяна Лобанова / ADME
- Будучи беременной, я работала с людьми. На 8-м месяце я обслуживала клиентку, и она просто подошла ко мне и начала гладить мой живот. Мне хотелось ее по рукам треснуть. Но пришлось просто отойти от нее подальше и попросить менеджера ее обслужить. © Лена По
- Подруга взяла у меня пальто на фотосессию. А потом еще пришла в нем ко мне на день рождения. Я у нее спросила, как так-то. А она мне: «А что такого?» В общем, святая простота. © Tatiana Dzhigkaeva
- Соседка попросила сковородку, чтобы блины пожарить. А когда я недели через две попросила вернуть мою посуду, она с возмущением ответила: «Я еще плов готовить буду, сковородка мне еще нужна!» В итоге я купила себе новую, хотя моя старая была качественная. © Ольга Панишева
- У меня один раз на собеседовании спросили, что со мной не так, если в том возрасте, когда у всех нормальных людей уже есть дети, у меня их нет. Хочу признаться, что ответила на этот вопрос я еще более бестактно. © Светлана Ивакина
- Иногда вяжу на заказ, и была такая ситуация: обратилась женщина с просьбой связать ей шаль, спросила, сколько это будет стоить. Я называю расходы на пряжу, и она тут же с радостью сообщает, что ее все устраивает. Но я тут же указываю цену за свою работу, на что барышня удивленно и одновременно возмущенно спрашивает меня: «О какой работе идет речь?» Она решила, что я просто свяжу шаль, отправлю ей за свой счет, а она оплатит только пряжу. Как-то так... © Evgeniya Rudenko
- Лет 20 назад купили мы себе с мужем два новых мобильных телефона, каждый стоил что-то около $ 200. Дружили тогда с соседями (по-соседски). И вот муж соседки узнает про телефон и просит продать, мол, некогда ему по магазинам ходить. Нет проблем: вот коробка, чеки, абсолютно новый, только из магазина. А сосед говорит: «Деньги потом». Ну окей, нет проблем. И вот проходит полгода (!), сосед все это время пользуется телефоном, мы это постоянно видим — соседи же. Ну, в общем, муж уже говорит прямым текстом: «Когда деньги ждать?» И тут сосед совершенно серьезно отвечает: «Так как он уже не новый, то отдам только половину суммы». © Alla Kupchynska
- У меня была знакомая, я ей как-то говорила, что пеку торты. Так она попросила испечь торт на работу на ее день рождения. Я испекла, отдала. Потом она позвонила, говорит: «Забери свою тарелку». Я говорю ей, мол, время будет, заберу, пусть полежит. Хотя, я так думаю, нормальный человек должен был сам принести. На следующий день я сама пошла за этой «тарелкой», как она выразилась, хотя это был круглый фарфоровый поднос. Прихожу, а он на лестничной площадке валяется. © Lolita Yusupova
- Я пригласила гостей на свой день рождения и попросила подругу с ее мужем, чтобы они свою дочку оставили у бабушки, так как наличие детей на празднике не предполагалось. Но они все равно пришли с дочкой (4 года). Ребенка «бросили» на гостей. А мне, к слову, другие гости подарили картину, написанную маслом, я ее очень ждала, заказывала 2 года назад. Художник тоже был на празднике и предупредил, что краски еще не просохли. Но после праздника я обнаружила всю исцарапанную картину и разрисованный кожаный диван, так как мама решила отвлечь ребенка шариковой ручкой... © Наталья Юркова
- А я как-то встретила «яжбатю». Проходила медкомиссию. Раздеваюсь у хирурга, слышу — в коридоре суматоха какая-то. А через минуту входит «яжбатя» со взрослым сыном на коляске. Я, конечно, все понимаю, но когда этого мужика выгоняли из кабинета уже сами врачи, мол, уже идет осмотр человека, он продолжал настаивать, что сейчас его очередь. © Adolf Grey / ADME
- Давно это было. Один парень, назовем его Вася, долго упрашивал моего друга, назовем его Коля, дать ударную установку для работы на сезон. Установка была дорогая, и, естественно, Коля совершенно не хотел ее давать на такое длительное время. Но Вася его умолял ежедневно и все-таки уговорил. По прошествии сезона Вася привез установку с пробитым пластиком, сломанной педалью басового барабана, треснутой тарелкой. Коля, естественно, возмутился: «Ты же обещал вернуть все в первозданном виде!» А Вася ответил: «Так надо было мне не давать свою установку!» © Артур Маркевич
- Дело было в мои студенческие годы. Пригласила я двух подруг на день рождения в кафешку фастфуд поесть, так как денег было немного. Но за нами увязалась девочка Маша из другой группы. Пришли мы в кафе, Маша заказала огромное количество всего. Когда мы подошли к кассе, чтобы оплатить, Маша говорит, показывая на меня пальцем: «У нее день рождения, пусть она и платит». © Alexandra Shapiro
- Ехали в поезде с сыном. В купе вся семья: я, муж, сын, мама. Сын познакомился с мальчиком из соседнего купе, которое тоже целиком принадлежало одной семье. Родители отправили своего сына к нам. Я спокойно реагирую на это. Думаю, почему нет: сначала у нас, потом парни у них будут. Мальчишки играют в планшет вместе. Все отлично. Сын захотел перекусить. Мальчик наравне с ним съел и черри, и печенье, и шоколад. Тоже спокойно отреагировала. Потом мама моя захотела поспать. Отправила сына в купе мальчика (у нас они были долго, если что). Так через минуту они вернулись. Его родители сказали, что они хотят отдохнуть, дети им мешают и пусть тусят здесь. Вот тут я уже возмутилась. В итоге их сын сидел у них в купе, а мой развлекался у нас. © DrDonna / ADME
- Ой, помню по молодости зашла ко мне в гости соседка-подруга, бесцеремонно так, раскрыла двери платяного шкафа и стала инспектировать мои обновки. Присмотрела одну блузку и давай уговаривать отдать ей, заявляя: «У тебя их много». Самое печальное, я тогда стеснялась ставить людей на место. И подарила блузку. В благодарность она принесла подаренную ей на работе маленькую мягкую игрушку (для моего ребенка). Еще и не постеснялась сказать, что она ей не нужна. © Юлия Вишня
- Угораздило меня как-то вылечить мать своего друга. Денег за консультацию и лечение я, разумеется, с нее не взял — мама друга все-таки. Так она мой телефон щедрой рукой раздала своим подругам предпенсионного возраста со словами: «Какой хороший доктор — и бесплатный!» Мой телефон начал разрываться от звонков с жалобами типа «Внутри все горит», «Когда пью чай, чешется левая пятка», «А вот мне доктор в поликлинике назначил лекарство, а вы чего скажете, пойдет?». Какое-то время я старался вежливо и спокойно отвечать, что телефонотерапией не занимаюсь, но в конце концов меня достали. И вот при очередном звонке состоялся следующий диалог:
— Але, здрасте, мне ваш телефон дала (имя матери друга).
— Я вас слушаю.
— Знаете, доктор, у меня живот болит уже 3 дня, чего мне попить?
— Приходите на консультацию, поставлю диагноз, назначу лечение. Кстати, вы в курсе, сколько стоит моя консультация?
— Ой, чего это, денег еще платить?
— Да. Это моя работа, и воздухом я не питаюсь.
— А по телефону не скажете?
— Нет, я не занимаюсь лечением по телефону. Я должен вас осмотреть.
— Это к вам идти надо?
— Можете вызвать меня к себе, в этом случае стоимость консультации такая-то.
— А можно я вам звонить буду иногда, спрашивать?
— А можно я с вас за это деньги брать буду?
Бросила трубку. Теперь у меня репутация хапуги и рвача. Зато меня больше не достают по телефону. © Ripost / ADME
А вот еще несколько статей с историями о беспардонности людей:
AdMe/Народное творчество/20+ историй про людей, которые точно сдадут экзамен по наглости на отлично
Поделиться этой статьёй