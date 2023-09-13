20 историй про ослышки, которые вмиг изменили весь смысл сказанного до неузнаваемости

Пожалуй, у каждого из нас в жизни были моменты, когда мы что-то не так поняли или кого-то не так расслышали. Например, текст в песне или собеседника во время разговора. И ладно бы мы неправильно пели в детстве какую-то песню, но вот неверно услышанное слово при разговоре, особенно с незнакомым человеком, нередко приводило к крайне комичным ситуациям. Как раз о таких случаях рассказали пользователи сети.