20 историй про ослышки, которые вмиг изменили весь смысл сказанного до неузнаваемости
Пожалуй, у каждого из нас в жизни были моменты, когда мы что-то не так поняли или кого-то не так расслышали. Например, текст в песне или собеседника во время разговора. И ладно бы мы неправильно пели в детстве какую-то песню, но вот неверно услышанное слово при разговоре, особенно с незнакомым человеком, нередко приводило к крайне комичным ситуациям. Как раз о таких случаях рассказали пользователи сети.
- Новую девочку в детсаду называла Фантой, потому что не расслышала ее имя. На самом деле ее звали Ванда. Она меня ни разу не поправила, а я была наказана за то, что якобы таким образом ее дразнила. © Shenok_sobaki / Twitter
- Когда я родила дочку, в роддоме всегда называла ее Евушка, то есть Ева. Соседка по палате не выдержала, на второй день спрашивает: «Почему вы свою дочь всегда называете „девушка“?!» © Ирина Еременко
- Сижу у друга. Вдруг из ванной выглядывает его жена и спрашивает: «Можно я здесь голая посижу?» Думаю, мало ли какие у людей нравы. Смотрю на друга, у него глаза округляются: «Чего?!» А она нам из-за двери показывает фен и повторяет: «Можно я здесь голову посушу?» © VarHagen / Pikabu
- Сто лет уже прошло, но этот диалог я не забуду никогда. Сестра рассказывала про свой колледж и вдруг в разговоре проскакивает:
— ...наш ректор, Мерзавец Могилович.
Я в легком недоумении, спрашиваю:
— Это у него прозвище такое?
— Почему? Имя.
— Вот прям Мерзавец Могилович?
— Ну да.
В общем, как потом выяснилось, его звали Мирза Исмагилович. © Gingerina17 / Pikabu
- Я сейчас беременна вторым. Пришла на первое УЗИ, врач спрашивает о предыдущей беременности: «У кого рожали?» Говорю: «Не знаю». Он смотрит как на дурочку и такой: «Не знаете, кого родили?» © Akhm / Pikabu
- В песне Валерия Сюткина есть такие слова: «И эти 42 минуты под землей я день за днем сложу в года». Так вот, моя знакомая слышала ее так: «42 минуты под землей я день за днем вожу кота». И никак она не понимала, зачем бедного кота таскать с собой в метро каждый день. © Яна Бойко / VK
- Работаю в колл-центре, звоню парню, напоминаю об оплате кредита. Он ноет: «Что ж мне теперь, почку продавать?» Я расслышала «цепочку», и говорю, мол, продавайте, со мной тоже была подобная ситуация, я продала. Он взял и сбросил телефон, а до меня не сразу дошло, что он имел в виду. © Подслушано / VK
- Как-то с другом загуляли-загудели на всю ночь, а он тогда только начал встречаться с девушкой. На следующий день она спросила, почему он вечером не зашел к ней. Друг честно сказал: «С Саней всю ночь гулял». Закончилось все обидой и скандалом. И только потом выяснилось, что «с Саней» звучит как «с Аней», а Аня была его предыдущей девушкой и вызывала жуткую ревность у нынешней. © Александр Уваров
- Помню, делала впервые маникюр с гель-лаком. Мастер нанесла лак и говорит мне: «Суй лапу!». Ну я засунула руку, еще подумала, что она как-то пренебрежительно это сказала. Почему лапа? Нормальная рука же! И только потом я поняла, что она сказала: «Суй в лампу!». © Ольга / ADME
- Моя учительница по литературе очень любила шаблонные школьные обороты. Когда класс затруднялся ответить на какой-либо ее вопрос, она частенько приговаривала: «Ну, вы только посмотрите — лес рук, просто лес рук!». А я очень долго не мог понять, кто же такой Ле Срук. Думал, что француз какой-то. © crazy.potato / Pikabu
- На время учебы у тети жила племянница-студентка. Также у тети была дочь-старшеклассница, и девушки дружили. Как-то тетя, учитель географии, взялась за воспитание дочки, и тут племянница подходит и громко ей говорит:
— Тебе-то что?
Тетя даже растерялась от такой наглости. Неужели она, как мать, не может дочке замечание сделать? А племянница ей повторяет:
— Тетя, Тибет — это что? © omelena / Pikabu
- Как-то с женой поехали по магазинам в другой город и оставили трехлетнюю дочь бабушке с дедушкой. Через пару часов звонит бабушка и упавшим голосом сообщает, что ребенок просит черный гробик. У нас с супругой чуть истерика от смеха не случилась. Детеныш лишь хотел мультфильм «Робот Робик», но ее дикция и восприятие бабушки сделали свое черное дело. © Lathandere / Pikabu
- Пришла на маникюр. Обсуждаем с мастером хорошее сливочное масло из соседнего магазина. Решила узнать у нее, сколько же оно стоит. Она сказала, что вот как раз муж пошел за ним. Через какое-то время ей звонит супруг. Она что-то ему в трубку говорит, а потом мне:
— 106.
— Хорошее масло, недорогое!
Она мне уже громче:
— 106!
— Да поняла я уже.
Она уже орет:
— Суши! © Лиса Патрикеевна / ADME
- Сидит целый поток в лекционном зале, преподаватель высшей математики (женщина почтенного возраста) обращается к нашей однокурснице: «Как вас зовут?» Та отвечает: «Изабелла!» Преподаватель: «Я забыла? Как можно имя забыть?» Весь поток покатился со смеху, пришлось впереди сидящим студентам повторить ее имя несколько раз. © Мухаббат Мухутдинова
- Няня спросила мою 3-летнюю дочь, как же ее зовут. Она сказала: «Изабель». Видимо, женщина не расслышала и сказала ей: «Ну ничего, забыла и забыла». © Svetlana Kirillova
- Дети репетировали в саду песню «Надежда — мой компас земной». Одна из девочек потом подошла и спросила, зачем Надежду заставляют мыть какой-то компас земной. Пришлось объяснять, что к чему. © Ольга Кожевникова / VK
- Недавно ехала в поезде. В купе зашла проводница и начала рассказывать об удобствах поезда: «В дальнем конце вагона установлен биотуалет, а в ближнем туалете закрываются иностранцы, пользоваться им нельзя». Я выпала в осадок, подумала: «Фига себе! Целый туалет в вагоне, чтобы там закрывались иностранцы». В шоке переспросила, зачем же они там закрываются. И тут уже офигела проводница. Оказалось, второй туалет был не био, а тот, в котором по старинке все отходы скидываются на рельсы, поэтому он закрывается на станции. © Lada Ryasnova
- Дело было лет 10 назад. То ли конец осени, то ли начало зимы. Зашли с подругой в кафе, заказали 2 горячих шоколада, чтобы согреться. В итоге приносят нам 2 греческих салата. © IgorLogist / Pikabu
- Я довольно упитанная, а моя подруга тоже дама массивная, но при этом очень культурная. Однажды я прихожу к ней и слышу: «Какое у вас ожирение!» Я стою в шоке с отвисшей челюстью, она видит по моей реакции, что что-то не так. И на всякий случай повторяет: «Ожерелье новое сами сделали?» © LenaU / Pikabu
Некоторым пользователям сети из-за ослышек не удалось поступить в институт, другие чуть было не уехали в неверном направлении, а третьим послышалось, что их обзывают. Но все эти истории в очередной раз доказывают, что умение посмеяться над собой — это одно из ценнейших качеств человека.
AdMe/Народное творчество/20 историй про ослышки, которые вмиг изменили весь смысл сказанного до неузнаваемости
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