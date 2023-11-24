20+ историй про уборку, которая для одних — дело принципа, а для других — испытание на прочность

«Туалет — лицо хозяйки», — заявляют любители ежедневно драить квартиру. И действительно, они ни минутки не сидят без дела, постоянно что-то вытирая и отмывая. «Пыль лежит, и я прилягу», — отвечают им те, кто не обращает особого внимания на чистоту в доме. Зато многие герои этой статьи четко поняли: важнее всего целые нервы и здоровые отношения в семье. Поэтому лишние соринки на полу их не особенно смущают.