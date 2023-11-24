20+ историй про уборку, которая для одних — дело принципа, а для других — испытание на прочность
«Туалет — лицо хозяйки», — заявляют любители ежедневно драить квартиру. И действительно, они ни минутки не сидят без дела, постоянно что-то вытирая и отмывая. «Пыль лежит, и я прилягу», — отвечают им те, кто не обращает особого внимания на чистоту в доме. Зато многие герои этой статьи четко поняли: важнее всего целые нервы и здоровые отношения в семье. Поэтому лишние соринки на полу их не особенно смущают.
- Я так люблю мыть посуду, полы, гладить белье, стирать руками и лепить домашние пельмени! Мой муж знает, что в любую минуту, когда он позвонит мне, я буду занята домашними делами. Так думает он. На самом деле я дикая лентяйка. Я собираю грязную посуду и несу соседке, пользуюсь ее посудомойкой. Пока посуда моется, мы пьем чай и болтаем. Я не глажу белье, а брызгаю на него водой и кидаю на вешалку. Полы я мою раз в неделю, а пельмени мне лепит старушка из соседнего дома. Я же в это время смотрю сериалы и зависаю в интернете. © Подслушано / Ideer
- До сих пор вспоминаю подушечный ужас из детства. Заправив кровать и застелив покрывалом, непременно без складочек, надо было взять подушку, перевернуть ее, вбить внутрь нижние углы так, чтобы эта часть была квадратной. Потом перевернуть подушку, положить в изголовье и заправить внутрь подушки кончики верхних углов, чтобы не торчали. Потом преобразовать таким же способом вторую подушку и аккуратно водрузить поверх первой. И, наконец, прикрыть сверху подушки кружевной салфеточкой. В общем, когда я стала жить одна, то кровать вообще никогда не заправляла. Уже 20 лет. © Екатерина / ADME
- Мне нравится глаженое постельное белье. От него какое-то особенное ощущение чистоты и свежести. Но гладить его самостоятельно — ну уж нет! Как только стал более-менее стабильно зарабатывать, начал сдавать белье в прачечную. И делаю так уже 16 лет. Помогает существенно сэкономить время и силы. В том числе, на то, чтобы вынимать мокрое и тяжелое белье из стиралки, развешивать на сушилке, лицезреть его еще потом пару дней, пока высохнет. Я живу в старом доме, где довольно прохладно и влажно, даже тонкие футболки сохнут сутки. © Raino / Pikabu
- Когда я была маленькой, мы играли в «волшебную игрушку». До начала уборки моя мама выбирала волшебную игрушку, но не говорила нам, какую именно. Главным условием было отыскать ее, почистить, и тогда уборка сразу же закончится. Но почему-то «волшебной» всегда оказывалась самая последняя игрушка, оставшаяся на полу. © b99__throwaway / Reddit
- Мама никогда не заставляла меня убираться. Ни мыть полы, ни мыть посуду, ни готовить — ничего. Когда я проявляла инициативу, она обычно ругалась и говорила: «Выйдешь замуж — наубираешься, а сейчас незачем это делать». А мне хотелось помочь. В итоге я убиралась, пока ее нет дома. Но сейчас я учусь в другом городе, снимаю квартиру и обожаю уборку. Каждые выходные самозабвенно езжу на тряпке по полу и мою посуду. Не знаю, что это был за метод воспитания, но он удачно сработал. © Подслушано / Ideer
- Говорят, что беспорядок возникает из-за лени. Я бы поспорила: просто у меня есть дела, которые важнее чем уборка. Конечно, я соблюдаю элементарные правила — поверхности протираются, полы подметаются. Но дома все равно не особо чисто. Я хочу делать только то, что имеет смысл. Поэтому я стираю, ведь если у меня не будет чистой одежды, я не смогу выйти из дома. Если я не смогу выйти из дома, то запущу учебу. Но если я не наведу порядок в своей спальне, у меня просто будет... грязная комната. Для меня это не имеет большого значения. © Jordan Yates / Quora
- Бабуля всегда жестко требовала мыть посуду руками без перчаток и без специального средства. Она регулярно выкидывала мои перчатки, и я стала приходить к ней каждый раз с новой парой резиновых изделий. © canepa/ Pikabu
- Мы перестали разбирать носки по парам. Скидываем их после стирки в коробку, и дети просто берут любые, ведь почти никто не замечает, что на вас два разных носка. Если кто-то и обращает внимание, мы рассказываем им про наш лайфхак. Большинство отвечает: «Это реально круто». А уж сколько времени мы сэкономили на поисках подходящего носка! © CK-Eire / Reddit
- Я одержима идеей жить в чистоте. Убираюсь в доме через день. Тем не менее, он по-прежнему редко бывает идеально чистым. Дело в том, что мой пушистый кот бегает и прыгает повсюду, иногда оставляя небольшие комочки шерсти. Мой пятилетний ребенок строит полосы препятствий из случайных предметов. Мой шестнадцатилетний ребенок любит оставлять повсюду полупустые кружки и бутылки с водой. Мой муж занимается спортом и после тренировок ему нужно стирать полотенца и белье. А еще у нас дома всегда полно гостей. © Elena Ledoux / Quora
- Я переехала к мужу со своим утюгом, пользовалась я им, наверное, всего пару раз. Помню, доставала его год назад, чтобы погладить новое платье, которое после стирки и сушилки выглядело довольно грустно. Кстати, это платье я надевала всего раз. Всю мою одежду не надо гладить после высыхания. Муж гладил раньше рубашки и брюки себе сам, потом смирился и обновил гардероб — купил вещи, не требующие глажки. © DreamRina / Pikabu
«Гладить?»
- Когда была подростком, жила с бабушкой и папой. Как-то бабушка уехала отдыхать, а в раковине скопилась куча посуды. У нас ее было так много, что можно неделями не мыть и все равно останется чистая. Но все же настал момент, когда вся посуда закончилась. Папа разогрел борщ, видит, что осталась одна ложка, садится и говорит: «Ну что? Едим по очереди?» © GnomPrim / Pikabu
- Я поняла, что неряха, когда вышла замуж. Раньше я просто бросала свою одежду в шкаф и наводила там порядок раз в месяц. Больше никаких домашних обязанностей у меня не было. После замужества я поняла, что организация пространства — это не мое. А поскольку мужа раздражали мои скомканные вещи на полках, то подарила ему отдельный шкаф. И дома сразу стало гораздо спокойнее. © Sangeeta / Quora
- После небольшого ремонта жена решила сделать генеральную уборку во всей квартире и заказала клининг. Приехали аж 3 тетки убираться, каждая как на подбор с надменным взглядом. А мне как раз утром доставка пришла с электроникой всякой мелкой, я все сложил в пакет, публично заявил, чтобы его не трогали и уехал по делам.
Когда я вернулся, то увидел идеально вылизанную квартиру. Хожу нарадоваться не могу, хвалю предложение жены насчет клининга, та поддакивает. На следующий день не нахожу свой пакет. Начал звонить в их контору чтобы разобраться и выставить счет, а жена просит положить трубку и говорит, что она им ни копейки не заплатила. Как так-то?!
Оказалось, что тетки из клининга приступили к уборке, причитая, как можно квартиру так запустить. Вскоре они начали лезть во все ящики и давать советы, где должны лежать ложки, мыло и трусы. В какой-то момент тетки стали журить мою жену за свинство. Терпение у нее закончилось, и она погнала их из дома. Потом решила, что сама все сделает, а мне не созналась, потому как стыдно было, что ее план с клининговой службой провалился. © Yadeutscher / Pikabu
- У меня папа виртуоз «уборки». За 10 минут может пропылесосить трешку с кучей ковров. Мама потом ходит и показывает ему, где надо повторно пройтись пылесосом. Ванную же проще за ним перемыть, чем объяснять, что за 10 минут там ничего не отмоется. © Anila / ADME
- Пришла к родственнице на праздник. Она собирает стол, ждет гостей. Я помогаю. Хозяйка дома бегает, суетится, вырывает все у меня из рук, пытается сделать сама. Я раскладываю и протираю большой стол. Хозяйка отнимает тряпку, лезет под стол, откручивает его ножки и начинает протирать и ножом выцарапывать грязь или, может, смазку из винтовых соединений ножек и столешницы. Говорю, что гости уже будут с минуты на минуту, а еще и еда не готова, и стол не собран. Родственница отвечает, что я ничего не понимаю — вдруг они увидят грязь и застыдят ее. Я и правда не поняла, кто будет отвинчивать ножки у старого полированного стола. © ibkmyf / Pikabu
- Когда заказывала окна для квартиры, то в комнате и на кухне делала две отдельно открывающиеся створки. Замерщик пытался возражать, что это влетит в копеечку, и все делают с одной глухой створкой. На что вежливо был отправлен в пампасы, потому что мне мои нервы и здоровье намного дороже. Я могу распахнуть створки внутрь и вымыть их, не высовываясь наружу. Две недели назад я утром поливала на кухне цветы и совершенно случайно вымыла за 15 минут окно, а то на солнце очень пыль была видна. Пошла поливать цветы в комнату и через 15 минут второе окно тоже было вымыто. Этот процесс уже отработан. А вот балконную раму сама мыть не хочу, там все равно высовываться нужно, клининг по весне вызову. © psgbel / ADME
- Снял квартиру и решил почистить старую духовку. Вот фото до и после. Ощущение, что предыдущих арендаторов никогда не волновали вопросы уборки. © kinoko_noyama / Reddit
- Мой парень — хрюнь. Как-то вернулись мы поздно домой, я в полусонном состоянии пошла умыться. Вернулась и не могу найти пакет с едой. Спрашиваю его, а он с гордым видом: «Я все убрал в холодильник». В небольшом шоке от того, что случилось с моим любимым, я открываю холодильник и вижу пакет с продуктами, который кое-как запихан на полку. Ну хоть старался. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем делим быт пополам, но он постоянно пытается откосить. То ему грязь не видно, то родителям срочно помощь нужна, то пальчик болит. Недавно какой-то замечательный человек рассказал ему про робот-пылесос. Мой гений потратил кучу денег на это чудо техники.
У нас много мебели: стулья, кресла-качалки и несколько журнальных столиков в гостиной. Много техники не встроенной и не всегда идеально стыкующейся с другой мебелью. Есть животные, четыре лотка и куча игрушек на полу. Плюс из-за неудачно расставленных розеток везде по стенам и под столами растянуты удлинители и провода.
Для того, чтобы наш агрегат, несмотря на всю его продвинутость, хоть что-то убрал, нужно провести подготовку с подниманием всей мебели и проводов, и потом все равно самому прибираться в узких и труднодоступных местах.
С роботом поиграли неделю. Сначала муж хотел просто его запустить и сделать вид, что его полномочия все. Потом сделал попытку скинуть полы полностью на меня, мол, я купил агрегат, я молодец, с тебя уборка. Огреб от меня и за скидывание работы, и за трату денег на робота. В итоге убираемся как раньше, а муж пытается хоть как-то продать игрушку. Уже и просит в два раза меньше, но никто не берет. Бюджет общий. © Подслушано / Ideer
- Однажды сломалась у нас стиральная машинка. Думаю, ничего страшного, пока на новую накопим, постираем по очереди руками. Но муж психанул и как-то утащил все белье своей тетке, которая разрешила воспользоваться ее стиралкой. Приезжает от нее красный как рак и ругается. Оказалось, что тетушка стала вынимать каждую вещь из пакета по очереди, рассматривать ее и комментировать. Трусы все повытаскивала, двумя пальчиками ему протянула и сказала, что ими она свою машинку пачкать не будет. Бр-р, как представлю, что она в нашем белье копалась.
- Ко мне 1-2 раза в неделю приходит уборщица, которая отлично справляется с наведением порядка. Я всегда считал, что все проблемы — из головы. Если я могу нанять кого-то, чтобы он сделал что-то хорошо и качественно, это дает мне время сосредоточиться на своих делах, и получать от этого удовольствие. © Kash Richardson / Quora
Любим мы наводить порядок или нет, но периодически все равно приходится бросать силы на домашнее хозяйство. Чтобы облегчить этот труд, мы собрали полезные рекомендации и графики, которые помогут сохранить вашу энергию для других важных дел. Вот 7 таблиц, с которыми уборка в доме перестанет быть чем-то страшным
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