20 историй с таким лихим сюжетом, что где-то тихо плачет от зависти матерый голливудский сценарист
Посмотрев какой-нибудь классный фильм, мы часто восхищаемся: «Вот это фантазия у сценаристов!» Но иногда реальная жизнь дает сто очков вперед любой выдумке: незнакомая маленькая девочка возникает прямо посреди комнаты из ниоткуда, а парень записывает номер телефона понравившейся девушки на огромном бревне — хоть бери и кино снимай. Почитайте сами.
- Друзья по приколу на день рождения подарили костюм петуха. Больше года он валялся в машине, все время забывал его выложить. Ехал как-то зимой ночью по трассе, и мотор заглох. Одежды теплой нет. Связи нет. В машине дубак. Чтобы согреться, надел петушиный костюм. Глаза водителя, остановившегося помочь, надо было видеть... Голосующий петух — это явно не самое обычное зрелище. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня друг, очень застенчивый. Я напечатал ему футболку со схемой метро спереди и сзади и надписью: «Ищу любовь». И к нему начали подходить! Кто-то спрашивали дорогу, а кто-то говорил, что он красавчик и все у него будет отлично. Через пару месяцев познакомился он с соседкой по подъезду, начали жить вместе. Я спросил: «Что, футболка помогла?» А он говорит, что сам подошел и познакомился. Соседка уже давно ему нравилась, но подойти боялся. А тут ощутил на себе внимание, понял, что люди не злые и бояться нечего. Вот и набрался смелости. © oseledich / Pikabu
- Жена заказала доставку, должна приехать Камила. Спускаюсь я. На улице стоит мужик-доставщик. Ну, не ко мне, значит. Стоим 5 минут. Камилы нет, но и мужик не уходит. Спрашиваю: «Камила — это вы?» А он мне: «А Юля — это вы?» Забрал заказ. © akaDuality / Twitter
- Был в командировке, заселился в новый отель, красивый, современный. И вот сижу я на унитазе, дверь в туалет открыта. И тут дверь номера открывают магнитным ключом, она распахивается и заваливается какой-то мужик и куча репортеров с камерой. Увидев меня, они быстро извинились и ретировались. Когда позвонил на ресепшен, оказалось, что снимают репортаж про новый отель, а хозяин (тот мужик) не уточнил, живет кто-то в номере или нет. © Pers90 / Pikabu
- Встречаюсь с парнем 4 года. То есть встречалась. Вместе не жили. Попался на глаза как-то его паспорт. Пролистала. Оказалось, что 2,5 года назад он женился, а недавно у него родился ребенок! Где была его жена, и что он ей говорил, когда мы вместе встречали новый год и отмечали другие праздники, уже и не очень интересно. © Unknown author / Pikabu
- Ехал в купе. Соседка — очень симпатичная, но неразговорчивая девушка. Утром ей нужно было выходить, а они нигде не могла найти свой мобильный телефон. Попросила меня позвонить ей, назвав свой номер. Через неделю она сама мне позвонила, ведь мой номер у нее определился. Как потом выяснилось, телефон был «потерян» специально. Через месяц отмечаем 20 лет совместной жизни. © Александр Макаров / Дзен
- Сидим с женой дома. Съемная квартира, пара дней как заселились. В комнате темно, только настольная лампа горит. И тут в комнату вбегает маленькая девочка, смотрит на нас и громко говорит: «Я Настя». Меня чуть кондрашка не хватила. Оказалось, в этой квартире до нас жила семья с девочкой того же возраста, и они с Настей из соседней квартиры дружили. Двери не закрывали на замок, так как бегали друг к другу в гости. Вот и мы в тот вечер закрыться забыли. Никогда не забуду, как я до ужаса испугался маленькой девочки. © damzilla / Pikabu
- Мой брат открыл магазин, и сам с напарником развозил товар. Однажды привезли к бабульке холодильник. Крыльцо узкое, ступеньки полуразрушены, подъем товара затруднен. Спрашивают у нее, нет ли кого, чтобы помочь? Бабулечка, чуть не плача: «Нет, сыночки, нет никого». Мужики кое-как затащили холодильник на кухню, а там уплетает борщ амбал килограммов 120. Внучок. © Гусева Марина / Дзен
- Моей приятельнице повезло из-за чьей-то халатности. Их дом, который должен был попасть под реновацию, забыли! Все дома вокруг снесли, а их дом немного на отшибе стоял. А когда про них вспомнили, квартиры для переселенцев кончились. А старый дом сносить все надо. Короче, живет приятельница теперь в шикарной двушке: им отдали дом, который предназначался для продажи. © Мария Тихомирова / Дзен
- Экзамен. Преподаватель, суровая женщина, заявила, что у нее есть традиция: 13 билет — счастливый, пустой. Один парень тянет первый билет — не тот. Начинает упрашивать, можно ли перетянуть. Препод легко соглашается. Тянет еще — не то. Тот: «А можно еще перетянуть?» Опять разрешает. Мы думаем — наглый, однако. И она ехидно так: «Тяни еще, здесь нет 13-го билета». © STRINGI / Pikabu
- Знакомой — за 40, хорошо выглядит. Она часто ходила в одно кафе, и один официант — молодой, очень симпатичный — каждый раз, когда она приходила туда, все время смотрел на нее. Она уже начала переживать, что разбила сердце красивому мальчику, но ей это льстило. Однажды они все-таки разговорились. И он ей выдает: «Вы меня, наверное, не помните, я с вашим сыном плаванием занимался. Как у него дела? А я все пытался понять, вы это или нет». Вот так она и вернулась с небес на землю. © ***** !! / Дзен
- Познакомилась с парнем в очереди на получение загранпаспорта. Гуляли до рассвета, будто сто лет знакомы, болтали обо всем. К моему дому добрели к 6 утра. Он достает телефон, чтобы записать мой номер, а тот разрядился. С собой ни листочка, ни ручки. Тогда он огляделся вокруг, притащил какой-то увесистый деревянный брусок и уголек на земле нашел. И этим угольком начертил на бревне мой номер. Закинул бревно на плечо и пошел домой, чтобы там переписать на листочек. Потом рассказывал: мама его обалдела, когда он уехал днем получать загранпаспорт, телефон отключен, и вот заявляется в 6 утра, счастливый, с бревном, и говорит: «Не трогайте его никто до утра». © Подслушано / Ideer
- В соцсетях обратила внимание на молодого человека: писал интересно, иногда в стихах. Завязалась переписка. Оказалось, что у нас общие интересы и вкусы. Недели 2-3 переписывались, и тут меня на работе отправили участвовать в творческом конкурсе. Одно из заданий — написать песню. Я обратилась к моему виртуальному другу, и он написал мне шикарную песню! Для исполнения я нашла местную группу, которая со мной выступила на конкурсе. Мне дали призовое место. А позднее я вышла замуж за басиста. Вот так неожиданная переписка всю жизнь перевернула. © ne*** / Pikabu
- После мероприятия выходим со знакомой на улицу. За мной должен был приехать муж. Предлагаю знакомой довезти ее. Подъезжает машина. Я открываю заднюю дверцу, командую: «Наташа, садись!» Наташа села. Я устраиваюсь на переднем сиденье. Вдруг смотрю, а муж-то не мой! Опять командую: «Наташа, выходи!» И ни слова не говоря, водителю, гордо покидаю салон автомобиля. © Два сапога — ПАРА / Дзен
- Есть девушка, которую я часто забираю с работы на машине и отвожу домой. Каждый раз, когда она собирается выйти, я улыбаюсь и говорю: «Погоди минутку!» Выхожу, открываю ей дверь и подаю руку. Она призналась мне, что никогда раньше не встречала такого галантного мужчину. А я просто уже четвертый месяц не могу собраться и починить ручку авто, чтобы она открывалась не только снаружи, но и изнутри. © anekdotov.me
- Родственница с подружками зашли в ресторан, сделали скромный заказ, общаются. Подошел владелец заведения, который кому-то из них приходился хорошим знакомым, подсел к ним. Разговорились, он распорядился принести разных дорогих закусок. Мило пообщались, он откланялся. Подружки потом долго выскребали кошельки, пытаясь расплатиться за его «гостеприимство». © Кирилл Воронков / Дзен
- Мои знакомые сдавали квартиру какому-то парню. После очередного звонка соседей, которые жаловались, что не могут уснуть из-за шума в квартире, они подняли цену месячной аренды на $ 50 и сказали, что так будет каждый раз после звонка соседей. После этого шумные ночные посиделки прекратились. © Wildwildworld / Pikabu
- Приехали летом с дочкой из отпуска, муж все это время был дома с кошкой. Говорю виртуальному помощнику: «Алиса, я вернулась! Что тут было, пока меня не было? Она отвечает: «Тут было шумно и весело». Муж обозвал ее предательницей. © Татьяна Хиган / Дзен
- В солидном обувном магазине примеряю ботинки. Надела один — идеально. Прошу консультанта принести второй. Она меня предупреждет, что второй «несколько меньше». Я решила, что это потому, что не разношен. Смотрю, а он на размер меньше! Когда сказала об этом консультанту, она аж побагровела от злости: «Я же говорила, что он меньше!» © татьяна устименко / Дзен
- Мой ребенок видит жену с тарелкой картошки фри: «Мамочка, можно мне немного?» Жена: «Нет». Указывает на меня, тоже с картошкой фри в руках: «Иди спроси папу». Мой ребенок: «Пап, можно мне немного маминой картошки фри?» Мой мозг: «Не давай пять своему ребенку прямо сейчас. Не давай пять своему ребенку прямо сейчас». © MichaelVogel1 / Twitter
Если вы еще не насладились крутыми поворотами историй из нашей статьи, вот вам дополнительная порция доказательств, что жизнь — лучший сценарист:
- 14 человек, чья жизнь сделала такой крутой поворот, что они едва успели в него вписаться
- 17 историй, финал которых сначала кажется предсказуемым. Но не тут-то было
- 15 жизненных историй, которые вызывают только одну реакцию: «Оп, вот это поворот!»
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